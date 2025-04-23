Что такое ошибка 500 и когда она возникает

Пользователи интернета и владельцы сайтов периодически сталкиваются с различными ошибками на веб-страницах. Одной из самых распространенных ошибок является error 500 (ошибка 500). Поговорим в нашей статье о том, что это за ошибка и как ее исправить.

Где и когда можно встретить ошибку 500

Вы можете увидеть ошибку на любом веб-ресурсе, браузере и устройстве. Она не связана с отсутствием интернет-соединения, устаревшей версией операционной системы или браузера. Кроме того, эта ошибка не указывает на то, что сайта не существует или он больше не работает.

Ошибка 500 говорит о том, что сервер не может обработать запрос к сайту, на странице которого вы находитесь. При этом браузер не может точно сообщить, что именно пошло не так.

Отображаться ошибка может по-разному. Вот пример:

Если вы решили купить что-то в любимом интернет-магазине, но увидели на сайте ошибку 500, не стоит сильно огорчаться – она лишь сообщает о том, что вам нужно подождать, пока она будет исправлена.

Если ошибка появилась на вашем сайте, то нужно скорее ее исправлять. Далее я расскажу, как это можно сделать.

Как ошибка 500 влияет на SEO-продвижение

Наличие ошибки 500 напрямую влияет на продвижение сайта, ведь когда страница недоступна, это говорит о неисправностях на сайте. А если на веб-ресурсе есть что-то неладное, то это сразу звоночек для поисковых роботов. Когда они сканируют страницу и видят, что она недоступна, это негативно сказывается на всем сайте. Однако здесь важно понимать, что свое конечное решение роботы выставляют не сразу. После первого неудачного сканирования они повторно посещают страницу и проверяют, исчезла ли проблема.

Если вы исправите ошибку 500 в течение суток, то никаких проблем с SEO-продвижением случиться не должно. В противном случае либо сайт может снизиться в позициях, либо проблемные страницы исчезнут из результатов поиска. Как правило, происходит и первое, и второе.

Таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние ошибки 500 на SEO-продвижение, необходимо следить за состоянием сервера и немедленно исправлять проблемы. Регулярный мониторинг поможет сохранить сайт доступным и улучшить его производительность и позиции в результатах поиска.

Проверить доступность страниц в поисковых системах вы можете с помощью инструментов Google Search Console и Яндекс Вебмастер.

Причины возникновения ошибки

Итак, ошибка 500 возникает, когда серверу не удается обработать запрос к сайту. Из-за этого пользователи не могут попасть на сайт, а поисковые системы полноценно с ним работать. Очевидно, что ошибка нуждается в исправлении. В первую очередь необходимо найти проблему.

Основной причиной ошибки 500 может быть:

Неверный синтаксис файла .htaccess. htaccess –

Узнать больше о файле .htaccess можно в статье это файл, в котором можно задавать настройки для работы с веб-сервером Apache и вносить изменения в работу сайта (управлять различными перенаправлениями, правами доступа к файлам, опциями PHP, задавать собственные страницы ошибок и т.д.).Узнать больше о файле .htaccess можно в статье «Создание и настройка .htaccess» Ошибки в скриптах сайта, то есть сценариях, созданных для автоматического выполнения задач или для расширения функционала сайта. Нехватка оперативной памяти при выполнении скрипта. Ошибки в коде CMS, системы управления содержимым сайта. В 80% случаев виноваты конфликтующие плагины.

Как получить больше данных о причине ошибки

Что означает ошибка 500, мы теперь знаем. Когда она перестала быть таким загадочным персонажем, не страшно копнуть глубже — научиться определять причину ошибки. В некоторых случаях это можно сделать самостоятельно, так что обращаться за помощью к профильному специалисту не понадобится.

Отображение ошибки бывает разным. Ее внешний облик зависит от того, чем она вызвана.

Самые частые причины ошибки 500 можно распознать по тексту ошибки или внешнему виду страницы.

Сообщение Internal Server Error говорит о том, что есть проблемы с файлом .htaccess (например, виновата некорректная настройка файла). Убедиться, что .htaccess является корнем проблемы, поможет следующий прием: переименуйте файл .htaccess, добавив единицу в конце названия. Это можно сделать с помощью FTP-клиента (например, FileZilla) или файлового менеджера на вашем хостинге (в Timeweb такой есть, с ним довольно удобно работать). После изменения проверьте доступность сайта. Если ошибка больше не наблюдается, вы нашли причину. Сообщение HTTP ERROR 500 или пустая страница говорит о проблемах со скриптами сайта. В случае с пустой страницей стоит учесть, что отсутствие содержимого сайта не всегда указывает на внутреннюю ошибку сервера 500.

Давайте узнаем, что скрывается за пустой страницей, обратившись к инструментам разработчика. Эта браузерная панель позволяет получить информацию об ошибках и другие данные (время загрузки страницы, html-элементы и т.д.).

Как открыть панель разработчика

Нажмите клавишу F12 (способ актуален для большинства браузеров на Windows). Используйте сочетание клавиш Cmd+Opt+J, если используете Google Chrome на macOS. Или примените комбинацию Cmd+Opt+C в случае Safari на macOS (но перед этим включите «Меню разработки» в разделе «Настройки» -> «Продвинутые»). Открыть инструменты разработчика также можно, если кликнуть правой кнопкой мыши в любом месте веб-страницы и выбрать "Просмотреть код" в контекстном меню.

Откройте вкладку «Сеть» (или «Network») и взгляните на число в поле «Статус». Код ответа об ошибке 500 — это соответствующая цифра.

Более детальную диагностику можно провести с помощью логов.

Простыми словами: лог — это журнал, в который записывается информация об ошибках, запросах к серверу, подключениях к серверу, действиях с файлами и т.д.

Как вы видите, данных в логи записывается немало, поэтому они разделены по типам. За сведениями о нашей ошибке можно обратиться к логам ошибок (error_log). Обычно такие логи предоставляет служба поддержки хостинга, на котором размещен сайт. В Timeweb вы можете включить ведение логов и заказать необходимые данные в панели управления.

Как устранить ошибку

Теперь поговорим о том, как исправить ошибку 500. Вернемся к популярным причинам этой проблемы и рассмотрим наиболее эффективные способы решения.

Ошибки в файле .htaccess

У этого файла довольно строгий синтаксис, поэтому неверно написанные директивы (команды) могут привести к ошибке. Попробуйте поочередно удалить команды, добавленные последними, и проверьте работу сайта.

Также найти проблемную директиву можно с помощью логов ошибок (через те же инструменты разработчика в браузере). На ошибку в директиве обычно указывает фраза «Invalid command». Информацию о верном написании директивы или способе исправления ошибок в .htaccess вы можете найти в интернете. Не нужно искать, почему сервер выдает ошибку 500, просто введите в строку поиска название нужной команды или текст ошибки из логов.

Ошибки в скриптах сайта

Скрипт не запускается

Обычно это происходит, когда существует ошибка в скрипте или функция, которая не выполняется. Для успешного запуска скрипта функция должна быть верно прописана, поддерживаться сервером и выполняться от используемой версии PHP. Бывают ситуации, когда функция несовместима с определенными версиями PHP. Получить более подробную информацию о той или иной функции можно в интернете.

Не хватает оперативной памяти

Если в логах вы видите ошибку «Allowed memory size», для устранения ошибки 500 стоит оптимизировать работу скрипта. Вы можете воспользоваться специальными расширениями для анализа производительности скрипта или обратиться за помощью к специалисту, который поработает над его оптимизацией.

Если ваш сайт размещен на отдельном физическом или виртуальном сервере, можно попробовать увеличить максимальное использование оперативной памяти на процесс (memory_limit). На шаред хостинге этот параметр обычно не изменяется, но есть возможность купить хостинг помощнее.

Ошибки в CMS

Если код CMS содержит неверный синтаксис, это может вывести сайт из строя. В таком случае логи сообщат вам об ошибке 500 текстом «PHP Parse error: syntax error, unexpected». Так происходит, когда некорректно работает плагин (или тема, используемая в CMS, но реже) либо есть ошибки в коде. Ошибка может быть допущена случайно, произойти при обновлении плагина или версии CMS.

При чтении логов обратите внимание на путь, который следует за сообщением об ошибке, ведь он может указать на проблемную часть кода или плагин. Если проблема в плагине, для восстановления работы сайта переименуйте на время папку, в которой он расположен. Попробуйте обновить плагин или откатить его до прежней версии. Если ситуацию не удается исправить, от расширения стоит отказаться либо заменить его аналогом.

Также в большинстве случаев подобные проблемы помогает решить поддержка CMS.

Что делать, если вы пользователь

Если при посещении стороннего сайта вы столкнулись с ошибкой 500, не переживайте – вина тут лежит на стороне администратора ресурса. Здесь важно понимать, что проблема может быть кратковременной, например, из-за перегрузки сайта. В таких случаях будет достаточно просто перезагрузить страницу: сделать это можно с помощью соответствующей кнопки в браузере или клавиши F5.

Обратите внимание, что при обновлении страницы интернет-магазина могут дублироваться заказы. Например, если ошибка 500 возникает при оформлении заказа, то после перезагрузки количество товаров может удвоиться. Такое происходит редко, но помнить об этом стоит, чтобы избежать лишних покупок.

Также может быть и такое: например, вы зашли на страницу, она выдала ошибку 500, через некоторое время ее исправили специалисты, но проблема у вас осталась. Чаще всего это связано с тем, что в браузере остались старые cookie-файлы или кеш. Исправить это просто – достаточно очистить данные составляющие. Чтобы сделать это в браузере Google Chrome, необходимо нажать на троеточие в верхнем правом углу и перейти в настройки. Затем в поисковой строке ввести запрос «кеш» и нажать на кнопку «Очистить историю».

В отобразившемся окне вы можете выбрать временной диапазон. Это будет полезно, если вы хотите очищать не все данные, а только те, которые относятся к проблемному сайту.

В других браузерах очистка cookie-файлов и кеша выполняется примерно так же.

Если ни одно из вышерассмотренных действий не привело к успеху, то проблема точно на стороне администратора сайта. При желании вы можете найти его контактные данные и отправить запрос – спросить, когда будет решена проблема и с чем это связано.

Что бесполезно делать при Error 500

При ошибке 500 есть несколько вещей, которые могут быть бесполезными или непродуктивными:

Повторные попытки обновления страницы . Вы можете сделать несколько попыток обновления страницы, надеясь, что ошибка исчезнет. Однако, если проблема связана с сервером, это не приведет к успеху.

. Вы можете сделать несколько попыток обновления страницы, надеясь, что ошибка исчезнет. Однако, если проблема связана с сервером, это не приведет к успеху. Перезагрузка компьютера . Ошибка 500 никак не связана с локальным компьютером, так как проблема кроется в оборудовании администратора сайта.

. Ошибка 500 никак не связана с локальным компьютером, так как проблема кроется в оборудовании администратора сайта. Использование другого браузера . Это может помочь только в том случае, если проблема связана с кешем или cookie-файлами.

. Это может помочь только в том случае, если проблема связана с кешем или cookie-файлами. Переустановка ПО и перезагрузка роутера. Подобные действия также не приведут к успеху.

Если вы владелец сайта, то лучше сделать так, чтобы у пользователя не возникала потребность осуществлять вышеперечисленные действия. Вы можете информировать об ошибке прямо на сайте – так человек сразу поймет, что проблема связана не с его оборудованием. Это поможет вам обеспечить качественный пользовательский опыт и поддержать хорошие показатели SEO.

Ошибка 500 на сайте, созданном на WordPress

На WordPress ошибка 500 чаще всего возникает из-за установленных плагинов – как старых, так и недавно загруженных. Первым делом проверьте, нуждаются ли устаревшие инструменты в обновлении. Если же расширения обновлены, но 500 Internal Server Error до сих пор есть, попробуйте отключить все плагины. В таком случае ошибка может исчезнуть – если это произошло, то виной всему один из установленных инструментов.

Для отключения расширений перейдите в панель управления WordPress и откройте вкладку «Плагины» –> «Установленные». В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Деактивировать», которая расположения под названием плагина.

Постепенно отключая расширения, вы сможете найти «виновника», который вызывает ошибку 500. Если же проблема кроется не в этом, то лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Удачи!