как подключиться к серверу по vnc

Начинающие разработчики часто сталкиваются со сложностью в администрировании Unix-систем. Привычный способ подключения через SSH-туннель или веб-интерфейс для многих оказывается сложным на первых порах. Чтобы не потерять мотивацию в своих начинаниях, часто используются программы с графическим интерфейсом, позволяющие вести удаленную связь с сервером. В них пользователь может администрировать сервер точно так же, будто он работает за своим компьютером. За все это отвечает особая система VNC, о которой мы сегодня и поговорим. Что такое VNC и как с помощью нее подключиться к серверу, разберемся далее.

Что такое VNC

VNC (от англ. Virtual Network Computing) – система, позволяющая подключаться к удаленному компьютеру через протокол RFB. Алгоритм работы реализован следующим образом: для соединения используется специальная программа либо панель управления VMmanager, в нее вводятся данные для авторизации, и в результате пользователь получает полноценный доступ к запрашиваемой системе. С помощью этого протокола мы можем работать с компьютером, который находится в другой точке планеты.

Близким по понятию является соединение по RDP, но такой способ обычно ассоциируется с ОС Windows. VNC же больше относится к системам Linux, но также поддерживает и Windows, MacOS, Chrome, iOS, Android и даже Raspberry Pi.

Программное обеспечение распространяется в свободном доступе. Популярные утилиты, которые можно скачать – Ultra VNC remote access tools, TightVNC и VNC Viewer. Подробнее о том, как ими воспользоваться, мы поговорим чуть позднее, а пока давайте рассмотрим преимущества подключения по ВНС.

Особенности VNC

Удаленное подключение обычно осуществляется через протоколы RDP и SSH – они чаще используются для получения доступа к VDS. Но если есть они, зачем использовать ВНС?

Вот некоторые особенности, полезные для некоторых сценариев:

Возможность сессионного коннекта, благодаря которому разрешено подключаться нескольким пользователям.

VNC-клиент может подключаться к любой другой операционной системе.

Поддержка мобильного приложения на iOS и Android.

Важно: для соединения сервер должен использовать KVM. Это аппаратная виртуализация, позволяющая воссоздать физический сервер на виртуальной машине. Также существует другая виртуализация под названием OpenVZ – она разрешает запускать несколько ОС на одной машине.

Как только вы убедитесь, что сервер использует KVM, можно переходить к подключению по ВНС. О том, как это сделать, мы поговорим уже в следующем разделе.

Подключаемся к серверу по VNC

Существует два способа подключения к VDS/VPS по VNS: через панель управления VMmanager и с помощью VNC-клиента. Первый вариант подразумевает установленную панель с приобретенной лицензией. Второй – установленную на компьютер программу (Ultra VNC remote access tools, TightVNC или VNC Viewer). Давайте рассмотрим, как всем этим можно воспользоваться и подключиться к VDS/VPS.

Способ 1: Через панель управления VMmanager

Перед тем как воспользоваться панелью, ее нужно установить к себе на сервер и получить лицензию. На Ubuntu это реализуется посредствам выполнения команд в консоли. Рекомендуем установить к себе на компьютер помощник для удаленного соединения PuTTY, чтобы легко вводить команды в консоль без каких-либо хлопот.

Устанавливаем ПУ:

Запускаем на компьютере PuTTY, в разделе «Session» вводим IP-адрес и кликаем по кнопке «Open».



В консоли прописываем логин и пароль для входа. Коннект осуществляется по защищенному протоколу, поэтому ваши данные не будут перехвачены во время соединения. В результате будет отображен текст приветствия с информацией об установленной ОС.



Последующие команды мы сможем скопировать и вставить в консоль простым кликом правой кнопкой мыши – это и есть одно из преимуществ такого метода. В консоли хостинга сделать так не получится.

Устанавливаем утилиту, позволяющую загружать файлы:

yum install wget

Загружаем установщик ISPsystem:

wget http://cdn.ispsystem.com/install.sh

Устанавливаем VMmanager:

sh install.sh --release 5.221.0 VMmanager

Далее перед нами отобразится окно выбора – нажимаем 1 и жмем «Enter».



Таким образом на машине будет установлена панель управления. Чтобы в нее войти, нужно в браузере ввести ссылку: https://<IP Server>:1500/vmmgr. В результате будет отображено окно, где нужно активировать лицензию либо воспользоваться ознакомительной версией.

Как только регистрация будет завершена, мы получим доступ к самой панели. Там переходим в раздел «Управление» -> «Виртуальные машины» и в правой части окна кликаем по кнопке «VNC».

Далее будет запущена консоль, в которой следует ввести логин и пароль от VDS.

Вот такими несложными действиями мы смогли подключиться к VDS/VPS через VMmanager. Теперь давайте рассмотрим более простой способ с использованием специальной утилиты.

Способ 2: Через VNC-клиент

Как мы говорили ранее, существует множество различных программ, позволяющих подключаться по протоколу RFB. Не будем рассматривать все возможные варианты, а разберемся в работе утилиты VNC Viewer.

Подключаемся через VNC-клиент:

Открываем официальную страницу и загружаем программу под нужную операционную систему.



Установим программу и остановимся немного на теории. Так как на ПК разрешено использовать несколько ВНС, для их разделения необходимо указывать номер дисплея. Каждому соответствует номер TCP-порта. Номер порта для дисплея получается прибавлением номера дисплея к базовому номеру — 5900. Дисплею :0 соответствует TCP-порт 5900, дисплею :1 — порт 5901 и так далее.

Таким образом, в VNC Viewer следует ввести IP-адрес и приписать к нему порт. Например, 89.11.201.22:5900 .

. Запускаем программу, вводим в нее свое значение и жмем «Connect to…».



В случае успешного распознавания виртуальной машины отобразится небольшое окно авторизации, в которое нужно ввести данные для входа.



При подключении к системам Linux, будет отображена только консоль, как происходит в случае с SSH. Если соединение происходит на Windows, то VNC Viewer преобразится в окно с графическим доступом к системе.

Почему не удается подключиться?

Ошибки подключения могут быть связаны со следующим:

отсутствует подключение к интернету;

виртуальная машина не отвечает на пинги;

на машине не запущен VNC-сервер;

файрвол перекрывает доступ к TCP-порту;

неправильно указан номер порта после двоеточия.

На этом наша статья подходит к концу. Надеемся, что у вас не осталось вопросов, и подключение к серверу по VNC прошло без затруднений. Спасибо за внимание!