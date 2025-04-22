Что такое sitemap.xml и чем этот файл помогает в продвижении

Что такое sitemap.xml и чем этот файл помогает в продвижении6 мин. чтения
В прошлый раз я рассказывал про файл robots.txt, а в этой статье я поведаю о его хорошем друге, файле sitemap.xml. Файл sitemap называют картой сайта – она помогает ориентироваться поисковым роботам среди папок и документов вашего ресурса.
А как выглядит sitemap.xml, мы сейчас подробно разберем.
Предназначение sitemap.xml
Файл Sitemap расположен в корне сайта и содержит данные о его страницах. В карте сайта должны быть ссылки на все страницы сайта. Поисковые роботы Яндекса и Гугла заходят на ваш сайт и гуляют по нему до тех пор, пока не кончится рабочий день. Рабочий день у робота — это краулинговый бюджет. То есть объем страниц и файлов, которые робот может изучить за определенный период времени. Чтобы не задерживать робота и в то же время улучшить индексацию, помогает карта сайта.
Существует еще и HTML-карта сайта, но она нужна пользователям ресурса, а не роботам. Поскольку данный формат устарел, говорить о нем мы не будем. Просто знайте, что есть еще и HTML-карта, но ее путайте ее с файлом sitemap.xml.
В каких случаях нужна карта сайта
Несложно догадаться, что одностраничным сайтам sitemap.xml не нужен. А вот кому он точно пригодится, так это:
- сайтам без хлебных крошек (навигационных цепочек),
- сайтам с большим количеством страниц,
- сайтам, на которых есть страницы с глубокой вложенностью, например, «Главная/Каталог/Видео» или «Фото/Видеокамеры/Экшн-камеры/GoPro/GoPro 7».
Если у робота перед глазами будет карта, он без проблем доберется до GoPro 7, а также до других мелких аксессуаров.
Требования к файлу
Яндекс рекомендует создавать карту сайта в XML-формате. Также поддерживается и формат TXT. В txt-формате карта сайта сообщает только адреса. Она выглядит следующим образом:
https://www.example.com/page1.html https://www.example.com/page2.html
Но я прислушаюсь к рекомендациям Яндекса и создам файл в формате XML.
В формате XML вы можете указать роботу:
- адрес страницы,
- дату последнего обновления,
- частоту изменения страницы,
- приоритет страницы.
Пример файла в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url> ... </urlset>
Кодировка файла должна быть UTF-8. Файл не должен превышать 50 мегабайт и содержать более 50000 страниц. Файлов может быть несколько.
Как sitemap.xml влияет на SEO
Я уже говорил, в каких случаях необходима карта сайта. Но что если у вас небольшой сайт, страниц на 20, с хлебными крошками и неглубокой вложенностью? Если вы не создадите файл, то после добавления сайта в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер вы увидите ошибку, что данного файла не хватает. Из-за этой ошибки поисковики могут пессимизировать ваш сайт. Как мы знаем, чем меньше ошибок на сайте, тем он успешнее в продвижении. Не стоит дразнить поисковики.
Создаем карту сайта быстро и бесплатно
В создании карты сайта нет никаких сложностей. Вбиваем в поисковой строке «сгенерировать сайтмап» и переходим в любой онлайн-генератор. Например, MySiteMapGenerator.
Вбиваем адрес сайта и переходим к созданию файла. Вводим капчу и ожидаем. До 500 страниц – создание бесплатно.
Затем скачиваем файл, переименовываем его в sitemap.xml и закидываем в корень сайта. Осталось только сообщить поисковикам, что на вашем сайте появилась карта.
Сообщаем поисковикам, что на сайте есть sitemap.xml
В Яндекс.Вебмастере переходим в «Индексирование – Файлы Sitemap» и добавляем ссылку. Если вы добавили сайтмап в корень сайта, то ваша ссылка будет похожа на мою:
То же самое делаем в Google Search Console.
Хочу добавить, что существуют плагины для CMS, которые позволяют один раз создать данный файл и навсегда о нем забыть. Установив такие плагины, вам не придется время от времени обновлять карту сайта, потому что это будет происходить автоматически.
Файл sitemap.xml – важная часть оптимизации сайта. Главное, не путать поисковых роботов, закрывая страницу в robots.txt и в то же время прося ее проиндексировать в sitemap.xml. Следите за актуальностью своей карты, и тогда ваш сайт будет ждать успех в продвижении.