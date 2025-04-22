Что такое sitemap.xml и чем этот файл помогает в продвижении

В прошлый раз я рассказывал про файл robots.txt, а в этой статье я поведаю о его хорошем друге, файле sitemap.xml. Файл sitemap называют картой сайта – она помогает ориентироваться поисковым роботам среди папок и документов вашего ресурса.

А как выглядит sitemap.xml, мы сейчас подробно разберем.

Предназначение sitemap.xml

Файл Sitemap расположен в корне сайта и содержит данные о его страницах. В карте сайта должны быть ссылки на все страницы сайта. Поисковые роботы Яндекса и Гугла заходят на ваш сайт и гуляют по нему до тех пор, пока не кончится рабочий день. Рабочий день у робота — это краулинговый бюджет. То есть объем страниц и файлов, которые робот может изучить за определенный период времени. Чтобы не задерживать робота и в то же время улучшить индексацию, помогает карта сайта.

Существует еще и HTML-карта сайта, но она нужна пользователям ресурса, а не роботам. Поскольку данный формат устарел, говорить о нем мы не будем. Просто знайте, что есть еще и HTML-карта, но ее путайте ее с файлом sitemap.xml.

В каких случаях нужна карта сайта

Несложно догадаться, что одностраничным сайтам sitemap.xml не нужен. А вот кому он точно пригодится, так это:

сайтам без хлебных крошек (навигационных цепочек),

сайтам с большим количеством страниц,

сайтам, на которых есть страницы с глубокой вложенностью, например, «Главная/Каталог/Видео» или «Фото/Видеокамеры/Экшн-камеры/GoPro/GoPro 7».

Если у робота перед глазами будет карта, он без проблем доберется до GoPro 7, а также до других мелких аксессуаров.

Требования к файлу

Яндекс рекомендует создавать карту сайта в XML-формате. Также поддерживается и формат TXT. В txt-формате карта сайта сообщает только адреса. Она выглядит следующим образом:

https://www.example.com/page1.html https://www.example.com/page2.html

Но я прислушаюсь к рекомендациям Яндекса и создам файл в формате XML.

В формате XML вы можете указать роботу:

адрес страницы,

дату последнего обновления,

частоту изменения страницы,

приоритет страницы.

Пример файла в формате XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url> ... </urlset>

Кодировка файла должна быть UTF-8. Файл не должен превышать 50 мегабайт и содержать более 50000 страниц. Файлов может быть несколько.

Как sitemap.xml влияет на SEO

Я уже говорил, в каких случаях необходима карта сайта. Но что если у вас небольшой сайт, страниц на 20, с хлебными крошками и неглубокой вложенностью? Если вы не создадите файл, то после добавления сайта в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер вы увидите ошибку, что данного файла не хватает. Из-за этой ошибки поисковики могут пессимизировать ваш сайт. Как мы знаем, чем меньше ошибок на сайте, тем он успешнее в продвижении. Не стоит дразнить поисковики.

Создаем карту сайта быстро и бесплатно

В создании карты сайта нет никаких сложностей. Вбиваем в поисковой строке «сгенерировать сайтмап» и переходим в любой онлайн-генератор. Например, MySiteMapGenerator.

Вбиваем адрес сайта и переходим к созданию файла. Вводим капчу и ожидаем. До 500 страниц – создание бесплатно.

Затем скачиваем файл, переименовываем его в sitemap.xml и закидываем в корень сайта. Осталось только сообщить поисковикам, что на вашем сайте появилась карта.

Сообщаем поисковикам, что на сайте есть sitemap.xml

В Яндекс.Вебмастере переходим в «Индексирование – Файлы Sitemap» и добавляем ссылку. Если вы добавили сайтмап в корень сайта, то ваша ссылка будет похожа на мою:

То же самое делаем в Google Search Console.

Хочу добавить, что существуют плагины для CMS, которые позволяют один раз создать данный файл и навсегда о нем забыть. Установив такие плагины, вам не придется время от времени обновлять карту сайта, потому что это будет происходить автоматически.

Файл sitemap.xml – важная часть оптимизации сайта. Главное, не путать поисковых роботов, закрывая страницу в robots.txt и в то же время прося ее проиндексировать в sitemap.xml. Следите за актуальностью своей карты, и тогда ваш сайт будет ждать успех в продвижении.