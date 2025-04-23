Как исправить ошибку 0x80070422 при обновлении Windows 11

При попытке установить обновления в Windows 11 некоторые пользователи сталкиваются с разными ошибками. Одна из самых распространенных имеет код 0x80070422. Ее описание гласит, что имеются проблемы непосредственно с Центром Обновления Windows, но они могут быть вызваны сетевыми ошибками или поврежденными файлами, поэтому сразу найти подходящий способ решения получается не всегда.

Я покажу несколько вариантов исправления сложившейся ситуации. Вы можете следовать им в любой последовательности, но я рекомендую придерживаться очереди.

Способ 1: Использование Media Creation Tool

Media Creation Tool – фирменное приложение от Microsoft, предназначенное для создания загрузочного носителя с операционной системой для дальнейшей установки. Оно покажет второй вариант работы – «Обновить этот ПК сейчас», если обнаружит недостающие обновления. Это поможет избежать прямого обращения к Центру обновления и, скорее всего, решит ошибку при инсталляции последнего апдейта.

Откройте официальную страницу и скачайте программу, нажав соответствующую кнопку в блоке «Create Windows 11 Installation Media».

Запустите полученный исполняемый файл.

Примите условия лицензионного соглашения и следуйте далее.



Если на экране не появилось меню с выбором режима работы, где был бы вариант, связанный с обновлением ПК, то программа не нашла обновления, и вам следует завершить ее работу, после чего перейти к другим способам.

Способ 2: Проверка службы Центра обновления

Служба Центра обновления Windows – основной компонент, отвечающий за запуск установки новых файлов. Важно, чтобы он находился в автоматическом режиме включения, чтобы не приходилось делать ничего вручную и не возникало проблем, когда служба просто не может запуститься. Для проверки выполните такие действия:

Откройте меню «Пуск» и через поиск отыщите приложение «Службы», после чего запустите его.

Найдите в конце списка «Центр обновления Windows» и дважды кликните по этому пункту.

Убедитесь в том, что выбран автоматический тип запуска, а если это не так, установите значение самостоятельно и примените изменения.



Сейчас вы можете перезагрузить ПК, чтобы сбросить временные файлы, если такие вдруг создались ранее, после чего снова дождаться появления сообщения о найденных обновлениях или запустить их установку вручную.

Способ 3: Отключение протокола TCP/IPv6

По умолчанию в Windows 11 активирован как сетевой протокол TCP/IPv4, так и IPv6, что необходимо для корректного функционирования интернета. Однако второй вариант применяется только в редких случаях, поэтому часто просто не нужен. Иногда ошибки, связанные с обновлением ОС, заключаются в этом самом протоколе, а его отключение способствует решению ситуации.

Откройте «Пуск» и отыщите «Панель управления».

В списке значков отыщите «Центр управления сетями и общим доступом».

Щелкните по ссылке с типом подключения, которое сейчас активно.

В окне «Состояние» вас интересует кнопка «Свойства».

Снимите галочку с пункта «IP версии 6 (TCP/IPv6)» и нажмите «ОК».



Способ 4: Перезапуск службы списка сетей

Выше я уже говорил об одной службе, а сейчас обращусь еще к одной, но на этот раз ее нужно будет перезапустить, а не проверить текущее состояние. Это поможет исправить сетевые ошибки, если из-за наличия таковых обновление завершилось ошибкой. Откройте «Службы» так же, как это было показано ранее, найдите строку «Служба списка сетей», щелкните по ней ПКМ и из появившегося контекстного меню выберите пункт «Перезапустить».

Способ 5: Сброс сервисов обновления Windows

Это комплексный метод, подразумевающий активное взаимодействие с командной строкой. Вам понадобится ввести ряд команд, чтобы обновить состояние служб и удалить временные файлы, из-за которых и могут возникать проблемы с установкой обновлений. Ничего сложного нет, просто запустите консоль удобным для вас образом и по очереди вводите и применяйте каждую оставленную ниже команду.

net stop wuauserv net stop cryptSv net stop bits net stop msiserver Ren C: \Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old net start wuauserv net start cryptSvc net start bits net start msiserver

Вместо заключения

В большинстве случаев хотя бы один из приведенных выше методов оказывается полезным и решает ошибку с кодом 0x80070422 при попытке обновить Windows 11. В крайнем случае вы можете проверить целостность системных файлов, введя в консоли команду sfc /scannow. Если и этот процесс завершается ошибкой, используйте DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth для более детальной проверки состояния операционной системы.