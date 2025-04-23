Как исправить ошибку 0x80070422 при обновлении Windows 11

При попытке установить обновления в Windows 11 некоторые пользователи сталкиваются с разными ошибками. Одна из самых распространенных имеет код 0x80070422. Ее описание гласит, что имеются проблемы непосредственно с Центром Обновления Windows, но они могут быть вызваны сетевыми ошибками или поврежденными файлами, поэтому сразу найти подходящий способ решения получается не всегда.

Я покажу несколько вариантов исправления сложившейся ситуации. Вы можете следовать им в любой последовательности, но я рекомендую придерживаться очереди.

Способ 1: Использование Media Creation Tool

Media Creation Tool – фирменное приложение от Microsoft, предназначенное для создания загрузочного носителя с операционной системой для дальнейшей установки. Оно покажет второй вариант работы – «Обновить этот ПК сейчас», если обнаружит недостающие обновления. Это поможет избежать прямого обращения к Центру обновления и, скорее всего, решит ошибку при инсталляции последнего апдейта.

  1. Откройте официальную страницу и скачайте программу, нажав соответствующую кнопку в блоке «Create Windows 11 Installation Media».
    Скачивание программы для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  2. Запустите полученный исполняемый файл.
    Запуск программы для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  3. Примите условия лицензионного соглашения и следуйте далее.
    Использование программы для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

Если на экране не появилось меню с выбором режима работы, где был бы вариант, связанный с обновлением ПК, то программа не нашла обновления, и вам следует завершить ее работу, после чего перейти к другим способам.

Способ 2: Проверка службы Центра обновления

Служба Центра обновления Windows – основной компонент, отвечающий за запуск установки новых файлов. Важно, чтобы он находился в автоматическом режиме включения, чтобы не приходилось делать ничего вручную и не возникало проблем, когда служба просто не может запуститься. Для проверки выполните такие действия:

  1. Откройте меню «Пуск» и через поиск отыщите приложение «Службы», после чего запустите его.
    Переход к службам для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  2. Найдите в конце списка «Центр обновления Windows» и дважды кликните по этому пункту.
    Поиск службы Центра Обновления для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  3. Убедитесь в том, что выбран автоматический тип запуска, а если это не так, установите значение самостоятельно и примените изменения.
    Проверка состояния службы для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

Сейчас вы можете перезагрузить ПК, чтобы сбросить временные файлы, если такие вдруг создались ранее, после чего снова дождаться появления сообщения о найденных обновлениях или запустить их установку вручную.

Способ 3: Отключение протокола TCP/IPv6

По умолчанию в Windows 11 активирован как сетевой протокол TCP/IPv4, так и IPv6, что необходимо для корректного функционирования интернета. Однако второй вариант применяется только в редких случаях, поэтому часто просто не нужен. Иногда ошибки, связанные с обновлением ОС, заключаются в этом самом протоколе, а его отключение способствует решению ситуации.

  1. Откройте «Пуск» и отыщите «Панель управления».
    Переход в Панель управления для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  2. В списке значков отыщите «Центр управления сетями и общим доступом».
    Открытие центра управления сетями для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  3. Щелкните по ссылке с типом подключения, которое сейчас активно.
    Выбор текущей сети для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  4. В окне «Состояние» вас интересует кнопка «Свойства».
    Открытие свойств сети для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

  5. Снимите галочку с пункта «IP версии 6 (TCP/IPv6)» и нажмите «ОК».
    Поиск протокола для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

Способ 4: Перезапуск службы списка сетей

Выше я уже говорил об одной службе, а сейчас обращусь еще к одной, но на этот раз ее нужно будет перезапустить, а не проверить текущее состояние. Это поможет исправить сетевые ошибки, если из-за наличия таковых обновление завершилось ошибкой. Откройте «Службы» так же, как это было показано ранее, найдите строку «Служба списка сетей», щелкните по ней ПКМ и из появившегося контекстного меню выберите пункт «Перезапустить».

Поиск службы сетей для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

Способ 5: Сброс сервисов обновления Windows

Это комплексный метод, подразумевающий активное взаимодействие с командной строкой. Вам понадобится ввести ряд команд, чтобы обновить состояние служб и удалить временные файлы, из-за которых и могут возникать проблемы с установкой обновлений. Ничего сложного нет, просто запустите консоль удобным для вас образом и по очереди вводите и применяйте каждую оставленную ниже команду.

net stop wuauserv

net stop cryptSv

net stop bits

net stop msiserver

Ren C: \Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old

net start wuauserv

net start cryptSvc

net start bits

net start msiserver

Ввод команд в терминале для решения ошибки 0x80070422 при обновлении Windows 11

Вместо заключения

В большинстве случаев хотя бы один из приведенных выше методов оказывается полезным и решает ошибку с кодом 0x80070422 при попытке обновить Windows 11. В крайнем случае вы можете проверить целостность системных файлов, введя в консоли команду sfc /scannow. Если и этот процесс завершается ошибкой, используйте DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth для более детальной проверки состояния операционной системы.