Что такое ошибка 400 Bad Request и как ее исправить

Раздражает, когда какой-то сайт не загружается и отзывается непонятными ошибками. Обычно они сопровождаются одним из десятков HTTP-кодов, которые как раз намекают на характер сбоя, а также его вероятные причины.

В этом материале поговорим об ошибке 400 Bad Request. Почему она появляется и как ее исправить.

Чуть подробнее об ошибке 400

Как и другие коды, начинающиеся на четверку, 400 Bad Request говорит о том, что возникла проблема на стороне пользователя. Зачастую сервер отправляет ее, когда появившаяся неисправность не подходит больше ни под одну категорию ошибок.

Стоит запомнить — код 400 напрямую связан с клиентом (браузером, к примеру) и намекает на то, что отправленный запрос со стороны пользователя приводит к сбою еще до того, как его обработает сервер (вернее, так считает сам сервер).

Из-за чего всплывает Bad Request?

Есть 4 повода для возникновения ошибки сервера 400 Bad Request при попытке зайти на сайт:

Некорректно настроенные HTTP-заголовки в запросе со стороны клиента. Некоторые приложения и сайты мониторят заголовки на предмет наличия в них чего-нибудь подозрительного. Если ваш запрос не соответствует ожиданиям сервера, то высока вероятность появления ошибки 400 (но это не всегда вина пользователя). Такой же сбой появляется, если клиент пытается загрузить на сервер файл слишком большого размера. Это происходит, потому что на большинстве сайтов есть ограничения по размеру загружаемых данных. Причем ограничение может быть как в 2 гигабайта, так и в 600 килобайт. Еще ошибка 400 появляется, когда пользователь пытается получить доступ к несуществующей странице. То есть в браузер банально ввели ссылку с опечаткой, некорректным доменом или поддоменом. Устаревшие или измененные куки-файлы. Сервер может воспринять подмену куки-файлов как попытку атаковать или воспользоваться дырой в безопасности. Поэтому такие запросы сходу блокируются.

Исправляем ошибку 400 Bad Request на стороне клиента

Так как ошибка 400 в 99 случаев из 100 возникает на стороне клиента, начнем с соответствующих методов. Проверим все элементы, участвующие в передаче запроса со стороны клиента (браузера).

Проверяем адрес сайта

Банальщина, но необходимая банальщина. Перед тем как бежать куда-то жаловаться и предпринимать более серьезные шаги, повнимательнее взгляните на ссылку в адресной строке. Может, где-то затесалась опечатка или вы случайно написали большую букву вместо маленькой. Некоторые части адреса чувствительны к регистру.

А еще стоит поискать запрашиваемую страницу через поисковик, встроенный в сайт. Есть вероятность, что конкретная страница куда-то переехала, но сервер не может показать подходящий HTTP-код в духе 404 Not Found. Если, конечно, сам сайт работает.

Сбрасываем параметры браузера

Этот метод срабатывает, если сервер отказывается принимать запросы из-за «битых» куки или других данных. Дело в том, что сайт использует куки-файлы, чтобы хранить информацию о пользователе у него же в браузере. При входе конкретного человека на ресурс, он пытается распознать куки и сравнить информацию с той, что уже есть на сервере.

Иногда случается, что куки-файлы одного или нескольких пользователей вступают в конфликт. В таком случае надо открыть настройки браузера, а потом удалить весь кэш, куки и прочие связанные элементы.

В зависимости от браузера процесс удаления куки-файлов может немного отличаться. В Chrome это работает так:

Открываем настройки браузера.

Переходим в раздел «Конфиденциальность и безопасность».

Выбираем «Файлы cookie и другие данные».

Нажимаем на кнопку «Удалить все».



Для чистки cookies можно использовать стороннюю программу в духе CCleaner или CleanMyPC.

Загружаем файл подходящего размера

Если ошибка 400 Bad Request появляется при попытке загрузить на сайт какой-нибудь файл, то стоит попробовать загрузить файл поменьше. Иногда вебмастера ленятся грамотно настроить ресурс, и вместо понятного объяснения вроде «Загружаемые файлы не должны быть размером больше 2 мегабайт» люди получают Bad Request. Остается только гадать, какой там у них лимит.

Устраняем проблемы, связанные с Windows и сторонним софтом

Помимо браузера, на работу сети могут влиять другие программные продукты (экраны, защищающие от «непонятных подключений»). И вирусы. Да и сама Windows может стать проблемой. Почти любой ее компонент. Поэтому надо бы проделать следующее:

Повторно установить NET.Framework. Желательно перед этим удалить предыдущую версию.

Установить какой-нибудь приличный антивирус (а лучше два) и запустить глубокую проверку систему. Возможно, подключению и входу на ресурс мешает вредоносная программа.

Если у вас уже установлен антивирус, то, наоборот, попробуйте его отключить. Иногда встроенные в них экраны проверки подключений блокируют работу браузера целиком или отдельных страниц. Лучше выдать браузеру больше прав на выполнение своих задач или установить антивирус, который более лояльно относится к установленному на компьютере софту.

Еще надо поменять параметры брандмауэра. Его можно разыскать в панели управления Windows. Там надо добавить в список исключений ваш браузер. Тогда брандмауэр не будет мешать подключению к запрашиваемому сайту.

Почистить Windows от программного мусора. Можно пройтись приложением CCleaner.

Обновить драйверы для сетевых устройств.

Обновить Windows или просканировать систему на наличие погрешностей в системных компонентах.

Ищем проблему на стороне сервера

Если что-то происходит на стороне ресурса, то это редко заканчивается ошибкой 400. Но все-таки есть несколько сценариев, при которых клиента обвиняют в сбое зря, а настоящая вина лежит на сервере.

Проверяем требования к HTTP-заголовкам

Пока настраиваешь сайт, несложно допустить ошибку или даже парочку. Возможно, требования к HTTP-заголовком указаны некорректно, и сервер ожидает запросы с ошибками, которые по объективным причинам не может распознать адекватно. Тогда администратору стоит перепроверить ожидаемые заголовки на своем сайте или в приложении.

Удаляем свежие обновления и плагины

Иногда ошибка 400 Bad Request появляется после обновления CMS или установки новых плагинов. Если у вас она появилась из-за этого, то наиболее логичное решение — откатиться до более ранней версии CMS и удалить все новые плагины.

Главное, перед этим сделать резервную копию данных. И перед установкой обновлений тоже стоило бы.

Проверяем состояние базы данных

Некоторые сторонние расширения для того же WordPress получают полный доступ к ресурсу и имеют право вносить изменения даже в подключенную базу данных. Если после удаления свежих плагинов ошибка 400 никуда не исчезла и появляется у всех, кто пытается зайти на сайт, стоит проверить, в каком состоянии находится база данных. Нужно вручную проверить все записи на наличие подозрительных изменений, которые могли быть сделаны установленными расширениями.

Исправляем ошибки в коде и скриптах

Ничего из вышеперечисленного не помогло? Тогда осталось проверить свой код и работающие скрипты. Лучше провести дебаггинг вручную и не надеяться на помощь компьютера. Сделать копию приложения или сайта, потом пошагово проверить каждый отрезок кода в поисках ошибок.

В крайнем случае придется кричать «полундра» и звать на помощь техподдержку хостинга. Возможно, возникли сложности на их стороне. Тогда вообще ничего не надо будет делать. Просто ждать, пока все исправят за вас.

На этом все. Основные причины появления 400 Bad Request разобрали. Как ее лечить — тоже. Теперь дело за вами. Пользуйтесь полученной информацией, чтобы больше не пришлось мучиться в попытках зайти на нужный ресурс.