Полезные статьи - Страница 14

Когда пользователь открывает любую поисковую систему и вводит интересующий его вопрос, перед ним отображается выдача ссылок. Топ этой выдачи – это то место, куда стремятся все SEO-специалисты, чтобы получать как можно больше трафика на сайт. Чтобы вывести сайт на верхние позиции, стоит учитывать множество факторов. Один из них – качество текста, которое оценивается с помощью SEO-анализа. Что это такое и как со всем этим работать – расскажу в сегодняшней статье.