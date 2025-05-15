Полезные статьи - Страница 14
Что такое ошибка 502 Bad Gateway и как ее исправить
Загружая страницу, браузер отправляет кучу запросов другим серверам. Они обрабатывают все запросы, затем возвращают код ответа HTTP с определенным результатом. Если в процессе этого возникнет какой-то сбой, на экране браузера отобразится ошибка. И одна из таких ошибок – 502 Bad Gateway. Я расскажу, что она означает, по каким причинам выходит, а еще опишу способы ее устранения.Читать полностью
Что такое SEO простыми словами
Чтобы сайт попал в разряд успешных и начал приносить прибыль, его надо продвигать. Для этого используется SEO-продвижение. Набор методик и инструментов, помогающих делать сайты популярнее и прибыльнее.Читать полностью
Как правильно выполнить SEO-анализ текста
Когда пользователь открывает любую поисковую систему и вводит интересующий его вопрос, перед ним отображается выдача ссылок. Топ этой выдачи – это то место, куда стремятся все SEO-специалисты, чтобы получать как можно больше трафика на сайт. Чтобы вывести сайт на верхние позиции, стоит учитывать множество факторов. Один из них – качество текста, которое оценивается с помощью SEO-анализа. Что это такое и как со всем этим работать – расскажу в сегодняшней статье.Читать полностью
Что такое SERM
Рассказываем о том, что такое SERM и как его использовать в своем бизнесе.Читать полностью
Что такое sitemap.xml и чем этот файл помогает в продвижении
В прошлый раз я рассказывал про файл robots.txt, а в этой статье я поведаю о его хорошем друге, файле sitemap.xml. Файл sitemap называют картой сайта – она помогает ориентироваться поисковым роботам среди папок и документов вашего ресурса. А как выглядит sitemap.xml, мы сейчас подробно разберем.Читать полностью
Что такое ситуативный маркетинг
Многие компании используют ситуационный маркетинг – обыгрывают интересную новость, важное событие или какой-то другой инфоповод, привязывая его к своей деятельности. Сегодня разбираемся, что такое ситуативный маркетинг, и каких правил следует придерживаться при использовании этого инструмента.Читать полностью
Что такое Progressive JPEG и для чего нужен этот формат
Знакомимся с прогрессивным форматом изображений. Выясняем, как он работает, почему стоит прямо сейчас сделать изображения на своем сайте прогрессивными и как это реализовать на практике.Читать полностью
Что такое Progressive Web Apps и в чем их преимущества
Progressive Web Apps (PWA) — это сайты, которые похожи на приложения для смартфонов не только внешне, но и функционально. Популярность прогрессивных веб-приложений с каждым годом набирает обороты, и сегодня я расскажу, с чем это связано.Читать полностью
Что такое PromQL и как с ним работать
В этом гайде мы погрузимся в основы языка запросов Prometheus Query Language (PromQL), разберем его синтаксис и научимся составлять эффективные запросы для мониторинга и анализа данных.Читать полностью