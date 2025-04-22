Рассказываем о SMO – относительно свежем направлении в продвижении сайтов.

Что такое SMO и чем отличается SMO от SEO?

Аббревиатура расшифровывается как Social Media Optimization, а SEO – Search Engine Optimization. Из названий понятно, что это два вида оптимизации сайта под различные источники трафика.

Смысл SEO заключается в адаптации страниц под поисковых роботов Google и Яндекс, а SMO – в структуризации и оптимизации контента под пользователей, которые прибывают не из поисковиков, а из социальных сетей.

Задача SMO-специалиста состоит в том, чтобы сделать сайт привлекательным для посетителей из ВКонтакте, Твиттера и других соцсетей, приносящих трафик.

Особенности Social Media Optimization

Социальные сети – такой же полезный и нужный источник трафика, как и поисковые системы. Но аудитория, приходящая из Твиттера, может значительно отличаться от той, что приходит из Яндекса. Это разные люди с уникальными интересами и взглядами на то, как должен выглядеть и работать ваш сайт.

И хотя количество трафика из социальных сетей растет, удерживать вновь прибывающую аудиторию на основном ресурсе сложно. Необходим человек, способный оптимизировать сайт в целом, чтобы пользователь, забредший из соцсетей, задержался на нем и делился контентом с другими людьми.

Под процедурой SMO подразумевается наполнение ресурса материалами, которые заинтересуют целевую аудиторию, позволят наладить с ней более тесный контакт, вызовут доверие у посетителей страницы из социальных сетей, повысят общий уровень лояльности и увеличат количество трафика.

Основные принципы работы с контентом

Для начала поговорим о том, какого рода материалы должны фигурировать на сайте, чтобы заинтересовать пользователей и благоприятно повлиять на входящий трафик.

Контент должен быть интересным и легко воспринимаемым

Здесь важно отметить два разных аспекта:

качество контента, качество оформления контента.

В первом случае речь идет непосредственно о материалах, публикуемых на ресурсе. Они должны появляться на сайте регулярно, чтобы посетителям было что почитать или посмотреть. Контент должен строиться на основании предпочтений целевой аудитории.

Статьи должны быть понятны вашим пользователям. Важно размещать на ресурсе релевантный контент, действительно интересующий ЦА. При этом важно, чтобы стиль подачи текстов был схож с таковым в социальных сетях. Ведь люди приходят оттуда со сформированными ожиданиями. Задача SMO-специалиста – эти ожидания оправдать и предугадать.

Также нельзя забывать о качественной репрезентации данных. Устраивайте голосования, записывайте и публикуйте на сайте подкасты, размещайте ссылки на тематические видеоролики и публикуйте фото. Добавляйте на главную страницу те форматы, что есть в соцсетях, и при этом не забывайте об эксклюзивном контенте, ради которого хотелось бы переходить из соцсети в браузер.

Да, и делать все нужно красиво. Лаконичный дизайн, подходящие шрифты, выдержанный стиль. У пользователя не должно возникнуть претензий к визуальной составляющей ресурса.

У пользователей должен быть легкий способ поделиться контентом

Качественный контент – полдела. Надо не только убедить посетителей сайта делиться вашими материалами с другими людьми, но и предоставить каждому пользователю соответствующую возможность. Проще говоря, добавить на страницу технические средства для распространения размещенных там материалов.

Начать стоит с кнопок «Поделиться», чтобы каждый читатель мог в один клик отправить понравившийся контент в любимый мессенджер или социальную сеть.

Следом идут кнопки «Подписаться». Это быстрый способ увеличить число подписчиков за счет людей, прибывших из других социальных сетей или из поисковика. Сюда можно приплести подписку на e-mail-рассылку.

Можно добавить на главную страницу ленту бренда из Твиттера, чтобы посетитель, пришедший из соцсети, не терял с ней связь и мог при этом моментально перейти обратно в соцсеть.

Ну и добавьте немного интерактива, чтобы посетитель сайта мог лайкнуть статью или оставить комментарий под видео. Лайкнутыми материалами люди делятся заметно охотнее, чем всеми остальными. А наличие комментариев под статьей побуждает людей поучаствовать в обсуждении.

Контент с сайта должен хорошо смотреться в соцсетях

Это относится к страницам, с которых происходит автоматическая публикация в соцсети. Чтобы размещенная в ней ссылка выглядела хорошо, нужны:

красивая и привлекательная обложка с высоким разрешением,

заголовок, кратко доносящий суть материала,

вводная фраза, которая не обрывается слишком резко и завлекает потенциального посетителя.

Все это должно подтягиваться в соцсеть автоматически и смотреться прилично. И это «прилично» придется реализовать для каждой соцсети и каждого используемого мессенджера, чтобы в любом из источников ваши статьи/видео выглядели отлично.

Основные принципы работы со структурой ресурса

Важно корректно организовать информацию на сайте. Сделать так, чтобы пользователь как можно дольше с него не уходил. Побольше CTA-элементов, популярные материалы на видном месте, визуальная градация контента и т.п.

Хорошо работает перелинковка (связка статей гиперссылками). Если использовать ее с релевантным контентом, то заметно вырастет число переходов между существующими материалами и количество времени, которое человек проводит на вашем сайте.

Вместо заключения

На этом все. Мы разобрались с базовыми принципами работы SMO и в общих чертах ответили на вопрос «Что значит быть хорошим SMO-специалистом». Остается практиковаться и набираться опыта, чтобы привлекать новый трафик из соцсетей и увеличивать конверсии.