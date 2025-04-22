CPO: формула расчета и использование в маркетинге

Подсчитать эффективность проводимой рекламной кампании можно разными способами. Ранее я рассказывала о CPA – методе вычисления стоимости одного целевого действия. Но есть и другой способ расчета – CPO. На этот раз я подробно расскажу, что этот показатель производительности рекламы собой представляет, как его использовать в маркетинге и какова формула расчета.

Что такое CPO

CPO расшифровывается как Cost Per Order, «цена за заказ». Данный параметр, как уже ясно, показывает стоимость привлечения одного клиента, который подаст заявку на предоставление ему услуги, оформит заказ на определенный товар или просто купит его. В таком случае подразумевается, что действие человека приведет к доходу.

В отличие от многих других видов целевых действий, CPO хотя бы гарантирует окупаемость рекламной кампании. Ведь если, к примеру, в качестве действия берется клик, это еще не гарантирует продажу товара или услуги.

В то же время CPO не является параметром управления рекламной кампанией. Он скорее помогает рассчитать эффективность определенного канала. Плюс с его помощью можно провести наглядное сравнение и узнать, в каком из каналов стоимость заказа обходится дешевле.

Как это используется в маркетинге

Данный параметр является одним из самых перспективных для взаимодействия с партнерскими площадками. Но в то же время CPO чаще и эффективнее всего применяется в следующих сферах:

продажи в интернет-магазинах;

банковские услуги, страховые компании и финансовые организации;

агентства недвижимости, строительные компании;

поставки услуг.

Эта модель также выгодна вебмастерам с трастовыми сайтами или группами в социальных сетях.

Плюсы и минусы CPO

Рекламодатель при использовании данной модели расчета получает большое количество преимуществ, в числе которых:

оплата по факту продажи;

экономия денежных средств;

привлечение целевого трафика;

наиболее простой и точный показатель эффективности каналов рекламы.

Но есть и несколько недостатков, которые существенно влияют на выбор этого параметра в качестве основного при расчете стоимости:

за привлечение клиента придется платить больше;

ценники на товары и услуги часто высокие.

Отличия от CPL

CPO подразумевает окончательную покупку клиентом товара или услуги. Модель отлично показывает, нуждается ли человек в вашем предложении или нет. Главное то, что потребность удовлетворена, рекламодатель имеет факт продажи и получает определенный доход.

В это же время в CPL главным является «получение» клиента, а не его денежных средств. Здесь имеется в виду сбор его контактных данных (номера телефона или адреса электронной почты), обращение в чат поддержки или заполнение формы обратной связи. Такая схема может быть полезна скорее при сборе базы данных, нежели при анализе востребованности товара или услуги у клиентов.

Формула расчета CPO

Чтобы рассчитать CPO, нужно использовать следующую формулу:

CPO = Затраты на рекламу/Количество оформленных заказов

Примеры

Допустим, что некий интернет-магазин вложил в рекламу 100 000 рублей. После завершения кампании выяснилось, что по размещенной ссылке поступило 42 заказа. Теперь нужно вычислить стоимость одного заказа.

100 000/42 = 2380 рублей

Еще один пример – сервис по обслуживанию офисной техники вложил в свою рекламную кампанию 230 000 рублей. В итоге было получено 500 заявок. Вычисляем стоимость одной заявки:

230 000/500 = 460 рублей

Одна заявка для сервиса обошлась в 460 рублей. Опять-таки не стоит забывать о специфике продаваемого товара. Ведь вполне может быть, что интернет-магазин, у которого средний чек составляет 5000 рублей, куда лучше окупил свою рекламную кампанию, чем сервис, у которого обслуживание обходится в 500 рублей.