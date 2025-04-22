Инструкция по настройке Google Ads

Владельцы сайтов постоянно слышат доводы о необходимости работать с SEO. Конечно, оптимизация под поисковые запросы – прекрасный метод нарастить трафик, но как быть компаниям, которые не могут позволить себе штат копирайтеров и оптимизаторов? А если вы хотите предлагать услуги только заинтересованным лицам, а не случайным прохожим? Тут на помощь и приходит рекламный трафик.

Один из лучших инструментов на рынке – сервис от Google. С помощью Google Ads вы сможете привлечь целевую аудиторию без дополнительной работы с контентом.

Почему Ads – один из лучших вариантов

Google – крупнейшая поисковая система по количеству единовременных запросов. Несмотря на лидерство Яндекса в русскоязычном поле, Google уверенно держит практически половину рунета. Поэтому сервис Ads – глубокий проект, нацеленный на полноценную рекламную кампанию. Google поможет найти качественного клиента, заинтересованного именно в ваших товарах или услугах.

Специалисты Google добавили множество инструментов для полноценной настройки контекстной рекламной кампании. Платформа Google Ads – высокотехнологичный и функциональный сервис с удобным интерфейсом и низким порогом вхождения.

Переименование Google Adwords в Google Ads, произошедшее в 2018 году – не просто ребрендинг. Это переосмысление всего процесса: от настроек кампаний до аналитики. И функции продолжают расширяться, предлагая клиенту гибкие инструменты под конкретные задачи.

Кому подойдет Ads

Ads хорошо работает в любом проекте. Как молодые, так и давно существующие ресурсы нуждаются в освежении аудитории и привлечении новых посетителей. Сервис можно использовать как единственный источник трафика, так и как часть комплексного интернет-маркетинга. Google Ads обладает следующими особенностями:

Простой интерфейс . Новички быстро разберутся в основных инструментах. Не беспокойтесь: Google не бросает в море настроек без спасательного круга подсказок.

. Новички быстро разберутся в основных инструментах. Не беспокойтесь: Google не бросает в море настроек без спасательного круга подсказок. Быстрый приток трафика . Кампания настраивается быстро, а результат может быть виден уже в течение нескольких минут.

. Кампания настраивается быстро, а результат может быть виден уже в течение нескольких минут. Нет фиксированных тарифов . Клиент сам выбирает, сколько потратить денег (и по ходу работы может менять значения).

. Клиент сам выбирает, сколько потратить денег (и по ходу работы может менять значения). Регулирование площадок, на которых размещается реклама . Контекстно-медийная сеть Google включает в себя десятки тысяч сайтов, отобранных по специальным параметрам. Если вас что-то не устраивает, всегда можно перенаправить рекламную кампанию на другой ресурс.

. Контекстно-медийная сеть Google включает в себя десятки тысяч сайтов, отобранных по специальным параметрам. Если вас что-то не устраивает, всегда можно перенаправить рекламную кампанию на другой ресурс. Google любит хорошую статистику. Если по вашему объявлению кликают чаще других, то система автоматически возведет рекламу в более выгодные позиции.

Если по вашему объявлению кликают чаще других, то система автоматически возведет рекламу в более выгодные позиции. В некоторых случаях стоимость клика ниже, чем в Яндекс.Директ. Из-за высокой конкуренции стоимость клика в Директе может достигать нескольких тысяч рублей. Google предлагает альтернативные или более низкие цены в тех же нишах.

А теперь перейдем к настройке первой рекламной кампании.

Пошаговая настройка рекламной кампании в Google Ads

Нажав «Начать», мы попадаем на страницу, на которой нужно указать цель кампании. Чаще всего выбирается «Увеличить количество посещений магазина».

Далее указываем название компании. В нашем случае будет «My company».

Следующий шаг – добавление рекламируемого ресурса. Допускается написание не только домена, но и директорий.

После этого система обработает информацию и выдаст предварительный просмотр сайта в мобильной и декстопной версиях.

Теперь создание самого объявления. Перед нами три заголовка и два описания, а также номер телефона (при желании галочку можно убрать). Заголовки ограничены 30 символами без пробелов (они проставляются автоматически), а описания – 90. Необходимо заполнить все поля, однако постарайтесь лаконично рассказать потенциальному клиенту, зачем ему кликать на рекламу. Этот этап полностью зависит от вашего умения составлять рекламные побуждения.

Следующий шаг требует внимательности и анализа аудитории. Google Ads автоматически определит ключевые запросы на основе вашего сайта, однако просто нажать «Далее» – значит, спустить рекламный бюджет. Используйте сервис Google Trends для подбора ключевых слов и выберите наиболее подходящие запросы; они вписываются в ручном режиме.

Анализ своей аудитории – отдельный процесс. Если вы этого еще не сделали, остановитесь на этом шаге (к нему всегда можно вернуться) и начните изучать ЦА.

Теперь укажите расположение объявления по геолокации. Google предлагает две настройки: показывать в определенном радиусе от конкретной точки или продвигать рекламу в целом регионе (стране). Снова возвращаемся к целевой аудитории: если вы продвигаете офлайн-бизнес в своем городе, нужно указать населенный пункт и небольшой разброс; сервис позволяет написать даже улицу. Если же цель – раскрутить федеральный онлайн-проект, то ориентируйтесь на Россию.

Нажав «Далее», вы попадаете на страницу распределения бюджета. Перед вами появится подобие тарифных планов, рассчитанных автоматически. Удобство системы в описании конкретных результатов: за столько-то рублей будет столько-то кликов. Если ни один тариф не устраивает, откройте флажок «Указать собственный бюджет». В появившемся окне двигайте ползунок и выбирайте нужные показатели.

После этого высветится окно предварительного просмотра. В нем будут отображены все указанные параметры, в том числе и цена. Если что-то не устраивает, вернитесь назад и измените данные.

Вот и все! Базовые настройки завершены, осталось указать платежные данные и отправить контекстную рекламную кампанию на модерацию.

Аналитика

Google предлагает глубокие аналитические инструменты. В Ads будут отражены как стандартные рекламные достижения, так и указанные вами:

количество переходов по ссылке;

целевые действия: скачивание, регистрация, звонок, заказы и так далее;

затраты и доходность кампании.

Для реализации всех инструментов привяжите аккаунт Ads к Google Analytics.

Google Ads – один из немногих рекламных сервисов, гарантирующих быстрый приток целевого трафика. Настройка и отслеживание кампании не вызывает трудностей, но ее успех зависит от грамотного анализа аудитории.