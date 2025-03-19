Как подключить домен к VDS

Подключить домен к VDS можно тремя способами. Самый простой — использовать DNS-серверы регистратора и указать в настройках IP-адрес сервера. Еще один удобный способ — зарегистрировать домен у хостера, который предоставляет услуги VDS. Вариант для продвинутых пользователей — поднять собственные DNS-серверы и прикрепить к ним сколько угодно доменных имен. Давайте рассмотрим все эти способы подробно.

Подключение домена к VDS на сайте регистратора

Итак, мы зарегистрировали домен на свое имя. Теперь нужно привязать его к серверу, а затем перенаправить на конкретный сайт. Для этого нужно указать DNS-серверы и IP-адрес VDS.

Посмотрим, как это сделать, на примере регистратора Reg.ru. На других сервисах настройка будет примерно такой же.

Открываем личный кабинет на сайте регистратора доменных имен. Нажимаем «Показать домены», чтобы увидеть полный список. Выбираем имя, которое хотим привязать к VDS. Открываем раздел «Управление зоной». Выбираем подходящие DNS-серверы. Обычно их предназначение прописано. Например, нужны универсальные бесплатные DNS-серверы. Возвращаемся в настройки на вкладку «Управление». Нажимаем на кнопку «Добавить запись» в поле «Ресурсные записи». Выбираем тип записи — А. В строке «Subdomain» ставим значок @. В строке «IP-адрес» прописываем IP-адрес VDS. Его можно посмотреть в настройках или в письме, которое хостер присылает клиентам при создании VDS.



Аналогичным образом можно добавить поддомены. Единственное отличие — вместо @ в параметрах А-записи вы указываете субдомен: например, forum.

Обновление ДНС-сервера занимает до 24 часов. По истечении этого времени домен должен вывести на сервер, который мы указали в настройках А-записи. На самом сервере можно назначить его конкретному веб-проекту.

Регистрация домена у хостера

Некоторые хостеры предлагают зарегистрировать домен у них. Например, так можно сделать на Timeweb. Удобство в том, что не нужно создавать А-записи и прописывать IP-адрес. Имя прикрепляется к VDS автоматически, достаточно его только оплатить.

Открываем панель управления VDS. Переходим в «Домены» — специальный раздел для управления всеми доменными именами. Кликаем на ссылку «Зарегистрировать». Вводим имя и выбираем доменную зону, чтобы проверить доступность. Выбираем доступные имена. Можно выделить сразу несколько вариантов — это распространенная практика, которая оберегает от появления фейковых сайтов с похожими адресами. Указываем параметры регистрации: защиту сайта SSL-сертификатом, автоматическое продление. Можно также создать нового пользователя, если есть такая необходимость.

Чтобы приобрести имя, нажимаем на кнопку «Зарегистрировать». Оно будет по умолчанию прикреплено к серверу. Теперь нужно направить его на конкретный проект. Создавать А-записи и указывать IP-адрес сервера не надо. Так что это отличный вариант, если у вас еще нет домена, купленного у другого регистратора.

Создание собственных DNS-серверов

Если регистратор не предоставляет DNS-серверы, можно создать их самому. Правда, для этого потребуются два IP-адреса. Один у VDS точно есть, а вот за второй придется платить дополнительно. Например, на Timeweb эта услуга стоит 80 рублей в месяц — недорого.

Чтобы поднять свои DNS, нужна одна из реализаций. Самые распространенные — BIND и PowerDNS. Первая — это классическое решение, полностью соответствующее требованиям из документации, регламентирующей работу DNS. Вторая — более современная реализация, которая хранит сведения о доменных зонах в БД. Подходит, если IP-адресов будет много.

Мы будем использовать реализацию BIND. Создадим собственные DNS-серверы с помощью панели управления ISPmanager.

Авторизируемся в панели управления. Открываем раздел «Настройки» — «Возможности». Отмечаем «Сервер имен (DNS)» и нажимаем «Изменить». Выбираем реализацию BIND и нажимаем «Применить изменения».

Следующий этап — добавление серверов имен.

Открываем раздел «Домены» — «Доменные имена». В строке «Серверы имен» указываем два DNS-сервера: ns1.domain.ru. и ns2.domain.ru. Вместо domain вы вписываете имя сайта. Добавляем IP-адреса для серверов имен — первый и второй.

Последний этап — создание домена и добавление DNS.

В разделе «Доменные имена» нажимаем «Создать». Вводим доменное имя и выбираем IP-адрес. Серверы имен подбираются автоматически. Нажимаем «ОК» для сохранения домена.

DNS-серверы готовы. Посмотреть их можно в разделе «Доменные имена» — «Записи». В нашем случае это ns1.domain.ru. и ns2.domain.ru. Осталось добавить их в параметры домена на сайте регистратора доменных имен и подождать до 24 часов, чтобы DNS обновились.

Перенос домена на VDS

У меня есть VDS на Timeweb, а домен куплен у другого регистратора. Это можно исправить с помощью переноса.

На Таймвэб можно перенести любой домен из зон .ru и .рф. Для этого нужно получить у регистратора код трансфера. Обычно этот вопрос решается с помощью простой заявки через специальную форму. Например, на Reg.ru нужно указать домен, который вы хотите перенести, и способ получения ключа, а также прикрепить подтверждающие документы – скан-копии паспорта и заявления на выдачу кода.

После получения кода можно переносить домен на Таймвэб. В панели управления VDS в разделе «Домены» есть ссылка «Перенести домен». При переходе по ней открывается форма. В ней нужно указать домен и код трансфера, полученный от регистратора. Процесс переноса занимает не более 7 дней. После его завершения вы сможете оплачивать домен через панель управления Timeweb, продлевать домен за счет бонусов при оплате хостинга, редактировать контактные данные администратора.

Продление домена

Домен регистрируется только на один год. Затем его нужно продлевать. Делается это на той же платформе, где вы его регистрировали. Например, у меня есть домен на Timeweb, привязанный к сайту. Срок действия истекает, так что нужно его продлить.

Открываем раздел «Домены» в панели управления. Смотрим список доменов, которые ожидают продления. Если какие-то из них продлевать не нужно, удаляем их из перечня, нажимая на крестик рядом с именем. Выбираем удобный способ оплаты. Нажимаем «Оплатить».

Домены нужно продлевать до того, как закончится срок их действия. В противном случае доменное имя становится свободным, и его может приобрести любой другой пользователь. О том, что требуется продление, регистраторы предупреждают заранее.

Чтобы точно не пропустить момент, можно включить автопродление. При использовании этой услуги на Таймвэбе регистрация продлевается за 35 дней до окончания срока. Деньги списываются с баланса аккаунта или с привязанной банковской карты. За 3 дня до автоматического обновления система присылает уведомление. У вас будет 72 часа, чтобы убрать некоторые домены из списка автообновления или вообще отказаться от этой услуги.

Автопродление включается в настройках каждого домена по отдельности. Нужно нажать на значок в виде шестеренки, перейти в общие параметры и передвинуть в активное состояние ползунок «Включить автопродление».

Услуга доступна для доменов, зарегистрированных на Timeweb или перенесенных от другого регистратора. При переносе автопродление можно включить на следующий день, при регистрации — сразу же.