Что такое Вебвизор в Яндекс.Метрике

Вебвизор, присутствующий в Яндекс.Метрике,– один из лучших инструментов для просмотра активности пользователей на своем сайте. Веб-разработчик может использовать полученные данные для разных целей, повышая эффективность работы своего ресурса и исправляя допущенные ранее ошибки.

В этой статье я расскажу не только о том, что такое Вебвизор Яндекс.Метрики, но и опишу главные возможности инструмента.

Краткое описание Вебвизора

На приведенном ниже скриншоте вы видите пример анализа Вебвизора с детализацией данных о посетителях сайта. Сохраняется общая информация об их местоположении, проведенном на страницах времени и активности. Эти сведения могут быть крайне полезны не только при обычном ознакомлении с целевой аудиторией веб-ресурса, но и при анализе того, как ее можно удержать на сайте и повысить заинтересованность.

Стоит отметить, что Вебвизор хранит данные только 15 дней, соответственно, все действия, которые осуществлялись ранее на сайте, посмотреть уже не получится. Это вызывает необходимость регулярного мониторинга.

Одна из самых интересных функций – видеозапись визита пользователя. Она позволяет в хронологическом порядке отслеживать, на каких страницах он провел больше всего времени, какие слова и ссылки копировал, какой контент читал, а какой просто пропускал.

Подключение Вебвизора в Яндекс.Метрике

Для начала работы надо разобраться с тем, как установить Вебвизор и активировать его для своего сайта. Яндекс.Метрика предоставляет услуги бесплатно, поэтому никаких платежей оформлять не придется. Само подключение происходит в несколько кликов.

Перейдите на официальный сайт Яндекс.Метрики и создайте учетную запись, если еще не сделали этого. После успешной авторизации слева вверху появится кнопка «Добавить счетчик», по которой и нужно нажать для добавления Метрики.

Заполните основную информацию, указав имя счетчика, адрес сайта и свой часовой пояс. Если присутствуют дополнительные адреса, введите каждый в соответствующем поле. Переместите ползунок, отвечающий за включение Вебвизора, в активное состояние. Подтвердите создание, чтобы перейти к следующему шагу.

Метрика предлагает выбрать один из трех методов установки кода счетчика. При необходимости подключите дополнительные функции.

Опуститесь ниже и найдите код для вставки на сайт (это один из методов привязки счетчика). Вставьте его в соответствии с рекомендациями от создателей.



На изображении ниже вы видите состояние счетчика сразу же после того, как он был подключен к Яндекс.Метрике. Обратите внимание, что сейчас он проходит проверку. Эта операция займет некоторое время. Когда модерация завершится, статус счетчика сразу поменяется (кружочек станет зеленым) и начнется мониторинг визитов и посетителей.



Возможности и примеры использования инструмента

На примере стандартных возможностей инструмента разберемся с тем, как работает Вебвизор Яндекс.Метрики. Вам станет понятно, для каких целей его можно использовать и какую полезную информацию получить.

Перейдите к разделу «Посетители»​ и выполните сортировку по длительности сеансов. Найдите тех пользователей, кто провел на сайте больше времени, а затем отследите их действия. Возможно, у них возникли проблемы при регистрации или заполнении каких-либо форм. Если же пользователь просто долго искал необходимый контент, скорее всего, он испытывал трудности в навигации. Такой мониторинг позволяет выявить неочевидные проблемы и решить их удобным методом. Отслеживание целей. С помощью Вебвизора вы можете понять, на каком этапе посетитель вышел с сайта, не достигнув цели (например, положил товар в корзину, но не сделал заказ). Самая очевидная функция – статистика посещения сайта. Вебвизор собирает все сведения, а вы в любой момент можете отследить их. Используйте данный инструмент для оценки популярности и эффективности ресурса, в том числе проверяя источники, с которых приходят новые посетители. Используйте присутствующие отчеты, предназначенные для вывода сведений о браузере, операционных системах и т.д.

Это основные примеры использования Вебвизора. На официальном сайте, в разделе со справкой, можно узнать все технические детали, которые будут полезны для анализа. Так вы ознакомитесь со скрытыми возможностями инструмента и сможете их протестировать.

Решение проблем с работой Вебвизора в Яндекс.Метрике

В завершение разберем основные причины того, почему может не работать Вебвизор. Всего можно выделить три основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Все они решаются довольно быстро, большая часть времени обычно тратится только на обнаружение неполадки.

Вебвизор не включен в счетчике. Для этого перейдите ко второму разделу нашей статьи и ознакомьтесь с оставленными скриншотами. Там вы найдете выделенный блок, который и отвечает за включение инструмента. Откройте счетчик сайта и переместите ползунок, активировав тем самым работу этого компонента. Сайт не прошел проверку. В этом же разделе находится описание того, что после подключения сайта к счетчику он отправится на проверку. Соответственно, пока она не будет пройдена, Вебвизор Яндекса работать не будет (кружочек будет красного или оранжевого цвета). Установлен запрет на отображение во фрейме. Самая распространенная проблема, связанная с неправильной настройкой сервера при добавлении Вебвизора. Инструкция по ее решению представлена на официальном сайте.

Только что мы разобрались с тем, что такое Вебвизор в Яндекс.Метрике, и узнали, как им пользоваться. Не забывайте о том, что всегда полезно читать официальную документацию и самостоятельно ознакамливаться со всеми присутствующими функциями, чтобы как можно быстрее освоить инструмент и эффективно использовать его в своих целях.