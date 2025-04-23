Что такое формат JSON

За представление структурированных данных на основе синтаксиса JavaScript отвечает стандартный текстовый формат под названием JSON, аббревиатура которого расшифровывается как JavaScript Object Notation.

В этой статье поговорим о том, зачем нужен JSON, какими он обладает особенностями и в каком виде отображается в коде.

Что значит JSON

JSON – текстовый формат данных, используемый практически во всех скриптовых языках программирования, однако его истоки находятся у JavaScript. Он имеет сходство с буквенным синтаксисом данного языка программирования, но может использоваться отдельно от него. Многие среды разработки отлично справляются с его чтением и генерированием. JSON находится в состоянии строки, поэтому позволяет передавать информацию по сети. Он преобразуется в объект JS, чтобы пользователь мог прочитать эти данные. Осуществляется это методами языка программирования, но сам JSON методов не имеет, только свойства.

Вы можете сохранить текстовый файл JSON в собственном формате .json, и он будет отображаться как текстовый. Для MIME Type представление меняется на application/json.

Структура JSON

При работе с рассматриваемым текстовым форматом необходимо учитывать правила создания его структуры в объекте, массиве и при присвоении значения. На следующей иллюстрации вы видите наглядную демонстрацию представления объекта.

Если речь идет о массиве, здесь тоже необходимо применять определенные правила, поскольку он всегда представляет собой упорядоченную совокупность данных и находится внутри скобок [ ]. При этом значения будут отделены друг от друга.

В массиве находятся упомянутые значения, которые могут быть представлены в виде простого текста, чисел, истины, лжи и т.д.

Если вам интересно, на официальном сайте JSON можно найти более детальное описание всех значений и использования формата в разных языках программирования со списком всех доступных библиотек и инструментов.

Основные преимущества JSON

Как уже понятно, JSON используется для обмена данными, которые являются структурированными и хранятся в файле или в строке кода. Числа, строки или любые другие объекты отображаются в виде текста, поэтому пользователь обеспечивает простое и надежное хранение информации. JSON обладает рядом преимуществ, которые и сделали его популярным:

Не занимает много места, является компактным в написании и быстро компилируется. Создание текстового содержимого понятно человеку, просто в реализации, а чтение со стороны среды разработки не вызывает никаких проблем. Чтение может осуществляться и человеком, поскольку ничего сложного в представлении данных нет. Структура преобразуется для чтения на любых языках программирования. Практически все языки имеют соответствующие библиотеки или другие инструменты для чтения данных JSON.

Основной принцип работы JSON

Разберемся, в чем состоит основной принцип работы данного формата, где он используется и чем может быть полезен для обычного пользователя и разработчика.

Ниже приведена примерная структура обработки данных при обращении «клиент-сервер-клиент». Это актуально для передачи информации с сервера в браузер по запросу пользователя, что и является основным предназначением JSON.

Запрос на сервер отправляется по клику пользователя, например, когда он открывает элемент описания чего-либо для его детального прочтения. Запрос генерируется при помощи AJAX с использованием JavaScript и программного сценарного файла PHP. Сам сценарий запущен на сервере, значит, поиск данных завершится успешно. Программный файл PHP запоминает всю предоставленную с сервера информацию в виде строки кода. JavaScript берет эту строку, восстанавливает ее до необходимого состояния и выводит информацию на странице пользователя в браузере.

На выполнение этой задачи понадобится меньше секунды, и главную роль здесь выполняет встроенный в браузер JavaScript. Если же он по каким-то причинам не функционирует или отсутствует, действие произведено не будет.

Как открыть JSON на компьютере

Если у вас на компьютере обнаружен файл .json, и вы хотите посмотреть его или отредактировать, нужно разобраться, чем его открыть.

Можете использовать практически любой текстовый редактор. Самый простой вариант – встроенный в операционную систему Блокнот. По умолчанию JSON отображается как файл, для которого не выбрана программа для открытия, поэтому при попытке его запуска понадобится выбрать Блокнот.

Известный текстовый редактор с поддержкой синтаксиса разных языков программирования Notepad ++ тоже отлично подойдет для того, чтобы открыть JSON-формат на своем компьютере.

Впрочем, вы можете использовать для этого практически любую среду разработки, поскольку, как уже было сказано выше, JSON поддерживается разными IDE благодаря встроенным или дополнительным библиотекам.

Создание файла формата JSON

Если же вы хотите создать файл JSON, можно использовать тот же Блокнот.

При сохранении вам понадобится выбрать тип файла «‎Все файлы» и самостоятельно добавить к названию .json, чтобы текстовый файл сохранился именно в этом формате.

Вы ознакомились с основной информацией о JSON. Теперь вы знаете, что это за тип файлов, где применяется и по какой структуре работает. Выше я уже дал ссылку на официальный сайт, поэтому можете перейти по ней, если ответ на вопрос, связанный с тонкостями данного формата, вы не получили.