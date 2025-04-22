WAP: экскурс в историю протокола

WAP (Wireless Access Protocol) – это устаревший протокол для беспроводного доступа к сети, ориентированный на использование для этого мобильных телефонов. Основной задачей данной технологии являлось решение проблемы загрузки «тяжелого» контента с обилием графики и анимации. Она просто отсутствовала в контенте WAP-сайтов. Также ВАП-протокол отображал на экране телефона сайты, адаптированные к размерам дисплея и низкому разрешению. Достигалось это за счет того, что сайты, созданные для передачи с помощью стека протокола WAP, не содержали никаких лишних графических элементов и другого ресурсоемкого контента. Данные в нем передавались в виде байт-кода, что позволяло загружать страницы быстро.

Как работает WAP

WAP базируется на целой группе интернет-протоколов и спецификаций: HTTP, UDP, URL, HTML и JavaScript. В протоколе WAP ведущую роль играет понятие URL, в этом модель адресации ВАП практически идентична адресации в привычном интернете. Прикладной уровень протокола WAP состоит из четырех частей — модели адресации (The Addressing Model), языка Wireless Markup Language (WML), языка WMLScript и приложения Wireless Telephony Application (WTA).

Язык разметки WML основан на XML, но значительно упрощен по сравнению с последним. WML учитывает ограничения старых мобильных устройств (небольшой размер экрана, объем памяти и т.д.). Конечно, отличия между WML и XML есть, и они немалые, но сам принцип работы и логика программирования одинаковы. В свою очередь язык программирования WMLScript, используемый при создании ВАП-сайтов, основывается на спецификации ECMAScript, которая является стандартом для JavaScript. Последняя часть прикладного уровня — WTA — позволяет создавать всевозможные сервисы на базе протокола WAP. Например, записывать информацию с WAP-сайта непосредственно в адресную книгу телефона.

Для того чтобы сайты, созданные с применением технологии ВАП, открывались на мобильном устройстве, необходимо было наличие специальных WAP-браузеров (таковые были предустановлены в гаджетах, которые выпускались в начале нулевых). Чтобы просмотреть написанные на WML сайты с персонального компьютера, было необходимо установить специальное дополнение к браузеру либо использовать эмулятор. При настройке интернет-доступа на мобильном телефоне оператор сотовой связи высылал именно wap-настройки, в частности точку доступа, начинающуюся с «wap».

Старинный wap-браузер

От версии к версии

Еще на заре возникновения сотовой связи производители мобильных телефонов и операторы связи задумались об оптимизации предоставления услуг по передаче данных. Правда, тогда речь шла не о доступе к Интернету, а о работе классических приложений, способных обмениваться данными с офисными компьютерами. В 1995 году компания Ericsson начала разработку протокола ITTP (Intelligent Terminal Transfer Protocol), который должен был значительно расширить число сервисов, предоставляемых сотовым телефоном. В этом же году компания Unwired Planet, позже переименованная в Phone.com, предложила протокол связи для сетей DAMPS (CDPD) и iDEN, реализованный на базе языка HDML (Handheld Device Markup Language), основанный на общепринятом языке разметки документов HTML. В 1996 году компания Nokia начала внедрять собственный проект развития передачи и обработки данных по беспроводным сетям.

В конце 1997 года эти фирмы поняли, что появление нескольких конкурирующих между собой стандартов и протоколов может полностью погубить зарождающийся рынок услуг по передаче данных с помощью сотовых телефонов. Именно поэтому Ericsson, Motorola, Nokia и Unwired Planet объединили свои усилия и создали WAP Forum — специальную организацию, занимающуюся разработкой и развитием протокола WAP. В скором времени участниками проекта стали крупные производителей инфраструктуры сотовой связи и мобильной телефонии.

В результате активных действий разработчиков в мае 1998 года появилась первая версия протокола WAP — v.1.0. Несмотря на стройность общей концепции, проект получился сырым. В результате протокол так и не был внедрен, прекратив свое существование на уровне тестирования. В июне 1999 года была представлена вторая версия — WAP v.1.1. Летом 2000 года были обнародованы WAP v.1.2 и его подвид WAP v.1.2.1. Последняя версия WAP v.2.0 появилась в январе 2002 года.

WAP 2.0 — усовершенствованная версия WAP, которая использовала сокращенный вариант CSS, благодаря чему сайт мог быть открыт и с помощью обычного браузера на компьютере без установки каких-либо дополнительных плагинов и приложений.

WAP-сайты и WAP-хостинги

Хостинг WAP-сайтов ничем не отличался от хостинга «обычных» веб-ресурсов. В классической схеме взаимодействия запрос от браузера пользователя напрямую поступает на сервер провайдера. Там он идентифицируется, обрабатывается и происходит обратная передача необходимых данных в пакетном виде. При использовании протокола ВАП в этой схеме дополнительно задействовался шлюз-ретранслятор. Он располагался между беспроводной сетью и клиентом, играя роль прокси-сервера. Также он кодировал информацию в байт-код и обратно. Когда WAP-устройство выполняло подключение к WAP-хостингу, оно уведомляло сервер, что необходима мобильная версия сайта в формате WAP. Сервер же автоматически предоставлял упрощенную форму запрашиваемой страницы.

Стек протокола WAP состоял из пяти основных уровней: Wireless Application Environment (WAE), Wireless Session Protocol (WSP), Wireless Transaction Protocol (WTP), Wireless Transport Layer Security (WTLS) и Wireless Datagram Protocol (WDP). Кроме того, к ним обычно добавлялся еще один, зависящий от стандарта сети сотовой связи. Если сравнивать модель стека WAP и WEB, то окажется, что между ними много общего. Вспомогательный уровень стека соответствует IP, WDP — TSP, WTLS — TLS-SSL, WSP и WST — HTTP, WAE — HTML.

Для обычного пользователя принцип работы протокола WAP выглядит следующим образом: хостинг-провайдер предоставляет серверное пространство для хранения мобильной версии сайта. Пользователь отсылает запрос на открытие ВАП-сайта стандартным способом через WAP-браузер. В момент подключения к хостингу WAP-устройство уведомляет сервер, что необходима именно мобильная версия сайта. Хост-сервер обрабатывает запрос и автоматически предоставляет упрощенную форму запрашиваемой страницы.

Особенности технологии

С момента внедрения сотовыми операторами транспортного протокола передачи данных в беспроводной сети GPRS противники WAP заговорили о бесперспективности применения и дальнейшего развития данной технологии. Действительно, стандарт GPRS позволял легко загружать на мобильные устройства даже довольно тяжелые веб-ресурсы (если их можно сейчас таковыми назвать). Но у GPRS был один существенный недостаток – скорость соединения обратно пропорциональна количеству одновременных подключений пользовательских устройств к базовой станции. В моменты пиковых нагрузок страницы сайта начинали открываться медленно, возникали длительные таймауты и обрывы соединений. WAP-ресурсы, в силу небольшого объема передаваемых данных, практически не зависели от скорости интернет-соединения.

Главным принципом предоставления WAP-информации на сотовый телефон было разбиение данных на небольшие блоки размером в два-три экрана телефона, на которых отображалось не более восьми строк информации. В результате интерфейс ВАП-браузера выглядел очень примитивно, а для прочтения информации, содержащей сотни символов, страницу сайта приходилось очень долго пролистывать. Кроме того, одним из существенных минусов использования WAP была высокая стоимость трафика, передаваемого по этому протоколу.