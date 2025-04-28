Как изменить кодировку сайта

Article image

8 мин. чтения

Иногда возникают случаи, когда при открытии сайта отображается не привычный нам контент, а сплошной набор нечитаемых символов. Это связано с тем, что кодировка ресурса не совпадает с той кодировкой, которая устанавливается сервером. Например, для чтения файлов используется Windows-1251, а требуется UTF-8.

Что такое кодировка сайта и как ее можно изменить – об этом и поговорим в сегодняшней статье.

Что такое кодировка

Кодировка – специальный метод, позволяющий отображать текст на экране таким образом, чтобы он был понятен каждому пользователю. Все символы, которые мы видим в интернете, – это буквы и цифры только для нас, компьютер их не понимает. Он воспринимает информацию в байтах, весь текст на экране монитора – это совокупность байтов. У каждого символа есть свое кодовое значение, которое компьютер использует при выводе слов и чисел на экран.

Вот наглядный пример того, как воспринимается компьютером латинский алфавит и прочие символы:

Кодировка символов таблица

Если никакая кодировка не установлена, вместо символов мы увидим такие значения. Чтобы понять компьютер, необходимо установить нужную кодировку для расшифровки символов из этой таблицы.

Типы кодировок

Существует несколько типов кодировок:

  1. ASCII – первая кодировка, которая была признана Американским национальным институтом мировых стандартов. Для ее использования задействуется 7 бит, где первые 128 значений включают в себя весь английский алфавит, числа, знаки и символы. Такая кодировка ранее использовалась на англоязычных ресурсах.
  2. Кириллица – вариант российской кодировки, используемый на русскоязычных сайтах и блогах.
  3. КОИ8 (код обмена информацией 8-битный) – была разработана для кодирования букв кириллических алфавитов. Распространена в Unix-подобных ОС и электронной почте. Постепенно исчезает в связи с приходом Юникода.
  4. Windows 1250-1258 – 8-битные кодировки, зародившиеся после появления операционной системы Windows. Например, 1250 – все языки центральной Европы, 1251 – кириллица. В ней присутствуют все буквы русского алфавита, а также символы (за исключением знака ударения).
  5. UTF-8 – наиболее используемый тип кодировок, работающий практически со всеми языками мира. Символы занимают от 1 до 4 байт, что дает возможность создавать мультиязычные веб-сайты. Помимо UTF-8, есть такие варианты, как UTF-16 и UTF-32, однако предпочтение отдается первому типу. 

Существуют и другие типы кодировок, но они используются в меньшей степени либо не используются вообще. 

Как определить кодировку на сайте

Узнать кодировку своего или чужого сайта довольно просто, достаточно просмотреть исходный код страницы. Сделать это можно следующим образом:

  1. Открываем сайт, на котором необходимо посмотреть кодировку, и кликаем правой кнопкой мыши по любой области. В отобразившемся меню выбираем «Просмотр кода страницы». Также можно воспользоваться комбинацией клавиш «CTRL+U».
    Как посмотреть код сайта в Хроме
  2. В результате перед нами отобразится новое окно с кодом страницы – в нем воспользуемся комбинацией клавиш «CTRL+F» для поиска строки, отвечающей за кодировку веб-страницы. Вводим запрос «charset» и смотрим результат.

Как узнать кодировку сайта

После charset указано значение UTF-8 – это означает, что данная кодировка используется на рассматриваемом сайте. Если вы увидели, что на вашем сайте указана некорректная кодировка, то это можно исправить. Подробнее о том, как это сделать, поговорим далее.

Где и как изменить кодировку

Все зависит от сайта. Способ установки кодировки может различаться: если используется одностаничник, то достаточно в HTML-файле прописать мета-тег в блоке <head>:

<meta charset="utf-8">

В противном случае нам потребуется отредактировать файл .htaccess. Рассмотрим на примере хостинга Timeweb, как это можно сделать.

  1. Открываем личный кабинет и переходим в раздел «Файловый менеджер». В нем перемещаемся в директорию с сайтом и находим в корне файл .htaccess – открываем его двойным кликом мыши.
    Как изменить кодировку сайта
  2. В начало файла необходимо добавить следующий код:
Для UTF-8: AddDefaultCharset UTF-8

Для Windows-1251: AddDefaultCharset WINDOWS-1251

Открываем свой сайт и видим, что ничего не изменилось – так и должно быть. Чтобы внести изменения, очищаем кэш с помощью комбинации клавиш «CTRL+F5» и смотрим результат.

Как видите, сменить кодировку на своем сайте легко. Аналогичным образом мы можем изменить кодировку и на всем сервере – для этого необходимо выполнить следующее (актуально для веб-сервера Apache):

  1. Находим файл httpd.conf, который расположен по адресу: «/usr/local/apache/conf/», и открываем его.
  2. Если нужно поменять Windows-1251 на UTF-8, то меняем строку «AddDefaultCharset windows-1251» на «AddDefaultCharset utf-8».

Если вы поменяете кодировку по умолчанию, то она будет изменена для всех ресурсов, находящихся на данном сервере.

Смена кодировки базы данных

В данном случае нам потребуется открыть базу данных через личный кабинет хостинга и изменить значение кодировки в разделе «Операции». Давайте рассмотрим, как это можно сделать через админку Timeweb.

  1. Переходим в свой аккаунт и открываем раздел «Базы данных MySQL» – в нем находим нужную базу данных и кликаем по кнопке «phpMyAdmin».
    Как на Timeweb открыть базу данных
  2. В отобразившемся окне вводим пароль и следуем далее.
    Как открыть базу данных phpMyAdmin на хостинге Timeweb
  3. Переходим к нужной базе данных и в верхнем меню выбираем «Операции».
    Как сменить кодировку базы данных в phpMyAdmin
  4. Указываем в нижнем блоке значение «utf8mb4_general_ci» и в правой части жмем на кнопку «Вперед».
    Как сменить кодировку базы данных phpMyAdmin
  5. Готово! Теперь база данных использует кодировку UTF-8.

На этом статья подходит к концу. Теперь вы знаете больше о кодировке сайта и можете легко ее изменить в случае необходимости. Спасибо за внимание!