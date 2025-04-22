Как настроить Yoast SEO

Выпуская веб-ресурс в интернет, не стоит забывать о его SEO-продвижении. Благодаря ему поисковые системы выводят сайт в первые строчки запросов — не нужно тратиться на рекламу, если все правильно настроить. Один из плагинов для подобной настройки – Yoast SEO. Он помогает провести SEO-анализ сайта и удобочитаемости текста, выявить ключевое содержимое и настроить сниппеты. Подробнее о нем мы сегодня и поговорим, а также разберемся, как его установить и правильно настроить в WordPress.

Что такое Yoast SEO

Yoast SEO – всемирно известный плагин для CMS WordPress, помогающий выдвигать веб-сайт в топ поисковых систем без подключения специалиста. Распространяется как в бесплатном, так и платном варианте. Отличия премиальной версии от обычной — круглосуточная поддержка, отсутствие рекламы, лучшая ранжировка с использованием синонимов и похожих ключевых слов, а также другие возможности.

Подробнее об особенностях и настройках мы еще поговорим, а пока давайте внедрим плагин на WordPress.

Как установить плагин

Один из способов внедрения Yoast SEO к себе на сайт – использование автоматической установки через личный кабинет WordPress. Чтобы это сделать, воспользуемся небольшой инструкцией:

Переходим в административную панель WP и открываем раздел «Плагины».

По умолчанию здесь уже предустановлены различные плагины. Нам же нужно установить новый – для этого в верхней части окна кликаем по кнопке «Добавить новый».

В правой части вводим запрос Yoast SEO и находим нужный нам плагин. Напротив него кликаем по кнопке «Установить».

Как только плагин будет установлен, нам потребуется его активировать — для этого в том же разделе кликаем по соответствующей кнопке.

После этого произойдет перенаправление на страницу со всеми плагинами, откуда мы сможем перейти в настройки Yoast SEO.



В этом разделе мы и проведем оставшееся время — рассмотрим в нем основные возможности плагина Yoast SEO, а также проведем настройку сайта.

Настройка Yoast SEO

Плагин включает в себя 4 основных раздела: общие, отображение в поисковой выдаче, социальные сети и инструменты. Давайте пройдемся по каждому из них и посмотрим, какие инструменты предлагает нам Yoast SEO.

Общие

Содержит основные настройки – здесь включаются такие параметры, как SEO-анализ, XML-карта сайта, Ryte-интеграция и многое другое. Раздел содержит несколько подразделов, подробнее о которых мы поговорим далее.

Консоль

После первой установки плагина никаких настроек сконфигурировано не будет. Потребуется пойти двумя путями: воспользоваться быстрой настройкой либо назначить все параметры вручную. Если открыть окно редактирования Yoast, то на главной странице нам будет предложено воспользоваться мастером настроек.

В нашем случае все было настроено ранее, поэтому нам предлагают повторно отредактировать параметры плагина. У вас же будет отображен заголовок «Проверить SEO конфигурацию». Вы можете воспользоваться данной опцией, но в статье она рассматриваться не будет. Мы, наоборот, углубимся в настройки SEO и пройдемся по каждому параметру – это то же самое, что и мастер настроек, только в более обширном виде.

Начнем с раздела «Возможности», в котором нам предлагаются основные сервисы для оптимизации сайта.

Возможности

Давайте рассмотрим каждый из параметров и разберемся, зачем они нужны. Первый на горизонте — SEO-анализ. Это основной параметр, позволяющий выявить СЕО-проблемы текста.

При активации инструмента в разделе редактирования статьи будет добавлен новый параметр «SEO анализ» — в нем нам сообщат о возможных проблемах текста.

Без использования данного параметра вся суть Yoast теряется, поэтому вне сомнения ставим ползунок в режим «Вкл» и следуем далее.

Анализ удобочитаемости — похож на предыдущий параметр. Проверяет текст на длину предложений, переходные слова и прочие критерии. При активации, в разделе редактирования статьи, появляется соответствующий блок.

Также включаем данный параметр — важнейшая опция для проведения оптимизации сайта.

Ключевое содержимое — такой анализ текста необходим, когда на странице есть несколько статей одной тематики. При активации параметра плагин будет отображать наиболее важную статью. Если такой функционал необходим, то включаем.

Счетчик текстовых ссылок — улучшает структуру сайта за счет анализа внутренних ссылок сайта. Также позволяет настроить связывание страниц одного сайта или разных ресурсов гиперссылками. Активируем параметр при необходимости.

XML-карта сайта — помогает поисковым системам лучше распознавать структуру сайта. Управление инструментом происходит в отдельном разделе «Отображение в поисковой выдаче». Нужный функционал, поэтому подключаем его.

Меню в панели администратора — добавляет в шапку админки иконку плагина с возможными параметрами. По сути, просто дублирует параметры, которые отображены в левой части панели. Полезен, когда нужно получить быстрый доступ к панели. Включаем по желанию.

Безопасность: нет дополнительных настроек и настроек схемы для авторов — функционал плагина разрешает юзеру очищать посты из результатов поиска либо менять канонические ссылки. Во вкладке схемы мы можем менять метаданные записи. Если вы не хотите, чтобы авторы получили к ним доступ, просто установите ползунок в режим «Вкл».

Отслеживание использования — если включить параметр, то разработчик будет собирать информацию о сайте (многостраничный, одностраничный и так далее), сервере (отслеживает, какая версия PHP используется), плагине и прочем. Отслеживание выполняется раз в неделю; разработчик утверждает, что это нужно для улучшения плагина.

REST API: Главная конечная точка — предоставляет метаданные конкретного URL. Оставляем включенным.

Улучшенные возможности поделиться в Slack — добавляет имя автора и примерное время прочтения статьи для Slack. Если не используете данный инструмент, то просто отключите параметр.

Это были 10 основных инструментов из вкладки «Возможности», которые помогут нам в СЕО-продвижении сайта. После их активации или деактивации не забываем нажать на кнопку «Сохранить изменения», расположенную в нижней части страницы.

Интеграции

Плагин позволяет интегрироваться с прочими продуктами. В разделе находится 2 параметра:

SEMrush-интеграция — выдает предложения и идеи для ключевых слов, связанных с фокусным ключевым словом или фразой в Yoast. SEMrush — универсальный набор инструментов для профессионалов интернет-маркетинга. Ознакомьтесь с ним подробнее на официальном сайте, чтобы узнать о преимуществах интеграции. Ryte-интеграция — ежедневная проверка на индексацию поисковыми системами. Не работает с русскоязычными поисковиками, поэтому отключаем. Альтернативой этому служит Яндекс.Метрика.

В завершение не забываем сохраниться и следуем далее.

Инструменты вебмастеров

Используйте данный раздел, если требуется верифицировать сайт в различных поисковых системах. Подробнее о технологии можете почитать на специальных страницах от Google и Яндекса.

Отображение в поисковой выдаче – Yoast SEO

Исходя из названия уже понятно, о чем идет речь — это второй основной раздел, в котором содержатся главные настройки для выдачи в поисковых системах. Разберемся с каждым пунктом более подробно.

Общие

Первый пункт при открытии раздела – «Разделитель для заголовка». Разделитель – это значок, используемый в поисковом запросе. На выбор предоставляется 14 различных значков. Как таковой разницы в них нет – только визуальная, поэтому можете установить такой, какой вам нужен.

Далее идет «Главная страница» — содержит description, включающий в себя краткое описание, которые можно увидеть в сниппете. В строке SEO Title настраивается отображение информации о странице.

Последний блок предназначен для микроразметки, позволяющей улучшить распознавание сайта поисковыми ботами.

На этом общие настройки отображения в поисковой выдаче завершены, переходим к следующей вкладке.

Типы содержимого

Предназначен для настройки шаблонов заголовков, включает в себя 2 блока. Первый содержит информацию о записях, обычно оставляют SEO Title как заголовок и указывают дескрипшен. Остальное оставляем без изменений.

В «Страницы» указываем название заголовка, по желанию добавляем разделитель. Также прописываем description.

Сохраняем внесенные изменения и следуем далее.

Медиа

При загрузке различных медиафайлов Вордпресс не только их сохраняет, но и создает под каждый новый адрес. Если вы не используете эти адреса, то лучше их отключить и включить перенаправление на сам медиафайл.

Для активации/деактивации нажимаем на соответствующие кнопки внизу раздела и сохраняемся.

Таксономии

Таксономия используется для классификации информации. Наиболее распространенная таксономия, с которой мы сталкиваемся — архитектура сайта. В нашем же случае раздел включает в себя 3 подраздела: Рубрики, Метки и Форматы.

Каждый параметр настраивается индивидуально. Форматы обычно никто не использует, поэтому можете их смело отключить. ULR-рубрик можно убрать – в таком случае пропадет префикс /category/ из рубрик в адресной строке.

Архивы

Рекомендуется отключить архивы авторов и дат, чтобы не копились дубликаты.

Блок «Особые страницы» оставляем без изменений.

«Хлебные крошки»

Этот параметр позволяет настраивать меню навигации — важный элемент в работе с коммерческими сайтами.

Для добавления хлебных крошек на сайт, также потребуется вписать код в конце файла header.php:

<?php if ( function_exists( 'yoast_breadcrumb' ) ) : yoast_breadcrumb( '<div id="breadcrumbs">', '</div>' ); endif; ?>

В самих настройках хлебных крошек нет ничего сложного.

RSS

RSS – это специальный файл в формате RSS или XML, использующийся для описания новостей сайтов или их анонсов со ссылкой на полную версию текста. Рекомендуется оставлять все по умолчанию, но если потребуется детальная надстройка, то можно и протестировать параметры.

Мы провели основные настройки для поисковой выдачи.

Социальные сети и инструменты

Вот мы и подошли к концу настройки плагина: осталось два последних раздела. Первый включает в себя настройку социальных сетей: позволяет правильно установить отображение сайта в соцсетях. В разделе «Аккаунты» необходимо будет указать свои социальные сети, в остальных разделах – детально настроить параметры под выбранное веб-приложение.

В «Инструментах» мы можем добавлять либо сохранять готовые настройки плагина Yoast SEO. Довольно удобная опция, когда нужно перенести сайт либо использовать аналогичные настройки в другом блоге. Также нам предоставляется возможность отредактировать важные файлы СЕО-плагина.

На этом настройка Yoast SEO завершена.

Заключение

Yoast SEO — мощный инструмент для любого веб-сайта, позволяющий подняться в топы поисковых систем. Он считается самым популярным плагином для SEO-продвижения сайтов на WordPress. Но никто не может обещать, что сайт будет занимать первые строчки запросов. Нужно детально изучить нишу и анализировать каждую неудачу – только тогда все получится. Удачи!