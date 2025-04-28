Что такое веб-сервер Apache и как им пользоваться

Apache – один из самых популярных в мире веб-серверов. Начинающие вебмастера не всегда понимают, что представляет собой Apache и как происходит взаимодействие с таким программным обеспечением.

Далее я постараюсь максимально подробно рассказать о нем, приводя объяснения общим терминам.

Понятие «веб-сервер‎»

Перед тем как переходить непосредственно к разбору Apache, кратко затрону понятие веб-сервера, ведь рассматриваемое программное обеспечение таковым и является.

Веб-сервер – средство для обслуживания сайта в интернете. Он обрабатывает файлы, базы данных и всю информацию, хранящуюся на ресурсе. Веб-сервер занимается тем, что доставляет данные с серверного компьютера на устройство конечного пользователя в режиме реального времени, имея доступ ко всем файлам. Несколько запросов может обрабатываться одновременно, при этом не возникает проблем с файлами, написанными на совершенно разных языках программирования. При обработке все они превращаются в HTML-код и отправляются на обработку в браузер.

Теперь вы можете воспринимать веб-сервер как своеобразного посредника между сервером, где хранятся все данные, и пользователем. Из этого становится понятно, для чего нужен веб-сервер Apache, но пока не очень ясно, чем он отличается от других решений и какие имеет преимущества.

Работа веб-сервера Apache

Веб-сервер Apache – это программное обеспечение, которое установлено на сам сервер. Как мы уже поняли, благодаря ему устанавливается соединение между юзером, использующим браузер, и сервером, чтобы осуществить передачу данных при запросе. Пользователь переходит на страницу, далее отправляется сигнал на обработку, Apache находит необходимые данные и возвращает их пользователю, чтобы тот смог ознакомиться с ними. Работает это и в обратном направлении, примерно по такому же принципу.

Все остальное зависит от подключаемых модулей, которые существуют для Apache Web Server, то есть его можно назвать модульным (собираемым из разных дополнений, расширяющих функциональность). Здесь уже создатель сайта сам решает, какие дополнения установить, редактируя конфигурацию через специальный файл под названием .htaccess. Дополнений существует множество – начиная со средств повышения безопасности и заканчивая модулями аутентификации пользователей при вводе учетных данных.

Пример использования файла .htaccess

Вкратце рассмотрим и упомянутый выше конфигурационный файл. Он помещается в разных директориях веб-сервера, от чего и зависит область его действия. Соответственно, сохраненный в корне файл применяет свои правила на весь веб-сервер. Однако учтите, что если вы используете виртуальный хостинг для обслуживания нескольких сайтов на одном сервере, возможно появление проблем при наличии нескольких директив .htaccess, то есть при их наследовании от подкаталогов до корня.

Самая простая строка кода, вводимая в этот файл выглядит так:

AddType "text/html; charset=koi8-r" .html .htm .shtml

Ее основное предназначение – указать Apache кодировку, в которой нужно возвращать текст пользователю. Такое изменение делается в тех случаях, когда стандартный вывод вас не устраивает.

Благодаря .htaccess вы можете закрывать директории паролями, переопределять индексы файлов, запрещать доступ к ним и выполнять множество других настроек. Лучше всего использовать открытые источники и официальную документацию, если возникла надобность редактировать файл под себя.

Если вы нуждаетесь в получении дополнительной информации о виртуальном хостинге с этим веб-сервером, ознакомьтесь с документацией Virtual Apache Host на официальном сайте разработчика ПО.

Подробнее: Apache Virtual Host documentation

Сравнение Apache с другими веб-серверами

Есть и другие веб-серверы, обладающие своими преимуществами и недостатками. Обо всех них в рамках этой статьи говорить не будем, рассмотрим лишь пару достойных конкурентов.

Начнем с самого известного решения – Nginx. Здесь сказать можно только одно – его главным преимуществом является преодоление барьера в 10 000 одновременных соединений. Apache не может обработать такой большой поток трафика сразу, поэтому многие вебмастера и переключились на альтернативу, когда масштабы их проекта значительно увеличились. Связано это с поточной структурой Apache и невозможностью реализовать прохождение такого барьера. Однако в некотором плане Апач превосходит Nginx, если говорить о простоте настройки, подключении модулей и юзерфрендли-подходе от разработчиков.

Примечание. Хостинг Timeweb на своих серверах использует связку Nginx+Apache: Nginx отдает статический контент, а Apache подключается позже и отвечает за обработку динамического контента.

Второй конкурент – Tomcat, его разработала та же компания, что и Apache, но уже для других целей. Он используется для работы приложений, написанных на Java, а Apache-сервер – это HTTP-направленный инструмент. Если вы не используете Java, а управляете статическими веб-страницами, переключаться на Tomcat точно не стоит.

Установка Apache на компьютер

Если вы хотите самостоятельно попробовать Apache, организовав полноценно работающий сайт с веб-сервером, базой данных и другими компонентами, воспользуйтесь информацией, предоставленной на официальном сайте. Там вы найдете все необходимые файлы для Windows, архивы и команды инсталляции для Linux, а также объяснения всех тонкостей, связанных с настройкой данного компонента.

Кстати, на «Комьюнити» есть отдельная инструкция, посвященная тому, как использовать Apache в качестве обратного прокси на Ubuntu. Это полезный материал для всех тех, кто хочет узнать больше о расширенных возможностях этого веб-сервера.

Подробнее: Как использовать Apache в качестве обратного прокси при помощи mod_proxy на Ubuntu 16.04

Преимущества и недостатки Apache

В завершение обзорной статьи про Apache хотелось бы рассказать о преимуществах и недостатках этого веб-сервера, чтобы у каждого пользователя сложилась полная картина.

Плюсы

Начну с положительных моментов, поскольку многие из них становятся решающими при выборе первого веб-сервера для своего проекта. Перечислю только самые влиятельные факторы.

Открытый исходный код . Он позволяет не только бесплатно скачивать программу, но и изменять ее под свои цели, чем и занимаются многие компании по всему миру, составляя уникальные конфигурации.

. Он позволяет не только бесплатно скачивать программу, но и изменять ее под свои цели, чем и занимаются многие компании по всему миру, составляя уникальные конфигурации. Простота настройки . Помимо того, что в Apache есть огромное количество настроек, их редактирование остается таким же простым, а за вспомогательной информацией всегда можно обратиться к официальной документации.

. Помимо того, что в Apache есть огромное количество настроек, их редактирование остается таким же простым, а за вспомогательной информацией всегда можно обратиться к официальной документации. Модульная структура . Считаю, что возможность подключения любого количества модулей значительно расширяет функциональность веб-сервера, делая его универсальным.

. Считаю, что возможность подключения любого количества модулей значительно расширяет функциональность веб-сервера, делая его универсальным. Кроссплатформенность . Скачать веб-сервер можно для любой операционной системы (но не для мобильной). При этом процесс настройки не меняется, различается только принцип инсталляции и расположение каталогов. Остается таким же и создание сайтов. Apache можно освоить как в Windows, так и в Linux или macOS.

. Скачать веб-сервер можно для любой операционной системы (но не для мобильной). При этом процесс настройки не меняется, различается только принцип инсталляции и расположение каталогов. Остается таким же и создание сайтов. Apache можно освоить как в Windows, так и в Linux или macOS. Масштабируемость. Данный веб-сервер подойдет как для одного сайта, так и для нескольких, расположенных на одном виртуальном хостинге.

Минусы

К сожалению, не обошлось и без минусов, поскольку невозможно создать идеальное программное обеспечение для любых целей.

Влияние трафика на производительность . Apache работает медленно, если наплыв пользователей слишком большой.

. Apache работает медленно, если наплыв пользователей слишком большой. Дыры в безопасности . Это относится только к тем случаям, когда к веб-серверу подключено огромное количество модулей. Чем их больше, тем сложнее процесс конфигурирования, появляются уязвимые места и дыры.

. Это относится только к тем случаям, когда к веб-серверу подключено огромное количество модулей. Чем их больше, тем сложнее процесс конфигурирования, появляются уязвимые места и дыры. Редактирование файлов в Linux. Управление конфигурационными файлами в этих дистрибутивах осуществляется вручную без графического интерфейса, что не всегда удобно (в качестве рекомендации могу подсказать приложение Apache GUI, благодаря которому настройку можно выполнить через веб-обозреватель).

Apache – несомненно, один из лучших веб-серверов, в чем вы смогли сами убедиться, дочитав мой обзор.