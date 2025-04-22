Как пользоваться Visual Studio Code

Visual Studio Code – это один из наиболее популярных редакторов кода, разработанный корпорацией Microsoft. Он распространяется в бесплатном доступе и поддерживается всеми актуальными операционными системами: Windows, Linux и macOS. VS Code представляет собой обычный текстовый редактор с возможностью подключения различных плагинов, что дает возможность работать со всевозможными языками программирования для разработки любого IT-продукта.

Несмотря на столь высокую популярность программы, ее функционал до сих пор остается не таким очевидным, из-за чего многие пользователи предпочитают продукт конкурента, нежели VS Code. Чтобы решить все проблемы, возникающие при работе с Visual Studio Code, рекомендую ознакомиться с подробным гайдом по настройке этого редактора кода. В нем я покажу, что VS Code – это мощный инструмент, которым может пользоваться каждый.

Установка Visual Studio Code

С установкой среды не должно возникнуть никаких проблем, но давайте все же проведем небольшой ликбез. Выполним несколько действий:

Переходим на официальный сайт и загружаем установочный файл.

Следующим шагом запускаем установочник и ставим редактор кода на компьютер. В блоке «Выберите дополнительные задачи» рекомендую отметить два пункта, позволяющие запускать файлы через выпадающее меню – так вы сможете быстро открыть код в VS Code.



На этом установка завершена. Теперь мы можем использовать редактор кода по назначению. Обычно с этим не должно возникнуть никаких проблем, однако на слабых машинах запуск утилиты часто прерывается. Вылечить такой недуг можно с помощью добавления нового значения к пути ярлыка. Для этого откроем его свойства через правый клик мыши и в графе «Объект» пропишем --disable-gpu.

Готово! Теперь программа должна работать на любом компьютере.

Интерфейс Visual Studio Code

При первом запуске перед нами отобразится окно приветствия, через которое можно получить быстрый доступ к ранее запущенным проектам либо создать новые. Весь интерфейс на английском языке (всего в несколько кликов он переводится на русский, но об этом чуть позже). Давайте пока разберемся с интерфейсом: откроем для примера файл с кодом, посмотрим, как его идентифицирует программа без предварительных настроек, и разберем каждый блок утилиты.

Запустить файл с кодом мы можем через правый клик мыши -> Открыть с помощью Code. Файл можно открыть и в программе: для этого в верхнем правом углу выбираем «File» и жмем «Open File…». После этого переходим в нужную директорию и выбираем файл.

В результате перед нами отобразится окно с кодом из файла. Давайте визуально разделим интерфейс на блоки и рассмотрим каждый из них более детально.

Первое, что бросается в глаза, – это блок кода, для которого отведено больше всего места. Название функций и прочее подсвечено разными цветами. Здесь же указан путь до файла, а чуть выше расположены вкладки-файлы, по которым можно перемещаться. С помощью них мы можем добавлять не просто один файл с кодом, а целый проект.

Следующий блок – левая панель управления, включающая в себя 5 основных вкладок: «Проводник», «Поиск», «Система управления версиями», «Запуск кода» и «Расширения». Первая предоставляет пользователю возможность просматривать содержимое проекта и быстро перемещаться внутри него.

Вторая вкладка – поиск. Используется для нахождения слов в документе. Он также может быть запущен с помощью комбинации клавиш «CTRL+SHIFT+F». Алгоритм использования довольно прост – вводим название в поиск и смотрим результат.

Система управления версиями – предназначена для взаимодействия с git.

Запустить и проверить работоспособность кода мы можем в следующей вкладке:

Еще одна важная вкладка, с помощью которой из Visual Studio Code можно сделать функциональную утилиту, это «Расширения». В ней находятся установочники для всех популярных инструментов, используемых разработчиками.

Следующий блок – нижний статус-бар. В нем отображается общая информация о состоянии программы. Обратите внимание, что VS Code автоматически определяет язык программирования и информирует нас об этом.

И еще один раздел – правая панель, включающая в себя небольшой дисплей, который отображает код в уменьшенном варианте, а также позволяет удобно скроллить внутри него. Здесь же мы можем разделить окно кода на несколько столбцов, а также закрыть все файлы одним кликом – для этого используются две верхние кнопки.

Как видите, если пройтись по интерфейсу программы, то она уже не кажется такой сложной. Чтобы сделать все еще проще, давайте проведем русификацию всех элементов интерфейса. О том, как это сделать, поговорим далее.

Русификация Visual Studio Code

Чтобы провести русификацию программы, открываем вкладку с расширениями и прописываем запрос vscode-language-pack-ru. В результате будет отображен новый элемент с кнопкой «Install» – кликаем по ней и ожидаем завершения установки.

Перезагружаем программу и смотрим, что язык интерфейса был изменен на русский:

Если вы захотите вернуть англоязычный интерфейс, для этого потребуется открыть раздел с плагинами и удалить установленный пакет с русским языком.

Внешний вид

Мы можем полностью изменить цветовую схему утилиты. Чтобы это сделать, воспользуемся комбинацией клавиш «CTRL+SHIFT+P» и введем запрос «theme». В отобразившемся списке выберем «Параметры: Цветовая тема».

В результате отобразится список возможных тем – для примера возьмем солнечную тему.

После применения темы интерфейс примет следующий вид:

Обратите внимание, что это не весь список тем – вы можете установить и другие. Для этого пролистайте в самый низ списка и выберите «Установить дополнительные цветовые темы…». После этого в левой части отобразится дополнительный блок с доступными цветовыми решениями.

Вот так мы можем изменить внешний вид программы. Теперь давайте перейдем к техническим моментам и рассмотрим работу наиболее важных плагинов.

Управление проектами

По умолчанию Visual Studio Code поддерживает работу с несколькими проектами, однако перемещаться между ними не очень удобно. Для удобства обычно используют плагин под названием Project Manager. С его помощью открывается возможность перемещения между рабочими областями всего в один клик. Установка проходит через магазин расширений, о котором мы говорили ранее. После того как менеджер проектов будет установлен, в левой панели управления появится новая вкладка для работы с плагином.

Теперь работа с проектами не должна вызывать никаких трудностей.

Автоформатирование кода

Один из важных этапов программирования – умение приводить все к единому виду с правильными отступами. Для таких задач в VS Code есть специальные плагины, позволяющие форматировать весь текстовый документ. Это такие расширения, как PHP-CS-Fixer для PHP, Prettier для JS/HTML/CSS и другие.

Рассмотрим, как форматируется код, написанный на JavaScript:

Возьмем для примера функцию, отступы в которой выстроены случайным образом.

Устанавливаем плагин Prettier через магазин расширений и открываем документ, который нужно отформатировать. Зажимаем комбинацию клавиш «CTRL+SHIFT+P» и вводим запрос «Format Document».

Смотрим на код и видим, что он преобразился и принял аккуратный вид.



Аналогичным образом мы можем отформатировать код, написанный на других языках программирования. Для этого достаточно установить нужное расширение.

Автодополнение

В популярных программах, подобных Visual Studio, встроена функция автодополнения, помогающая завершить код. Например, вы пишите строчку кода, а среда подсказывает, как ее завершить. С помощью этой опции можно не только вспомнить нужную функцию, но и быстро написать код.

По умолчанию функция автодополнения в Visual Studio Code доступна только для некоторых языков. Для прочих языков программирования существуют дополнительные пакеты с окончанием «intellisense».

Посмотреть, какие пакеты доступны, вы можете в магазине плагинов.

Рекомендую установить PHP Intellisense, CSS Intellisense и Path Intellisense.

Управление Vim

Vim – это свободный текстовый редактор, работающий на основе vi. По умолчанию он установлен на каждой операционной системе семейства Unix. Кроме того, он доступен и в Visual Studio Code. Для работы с ним потребуется установить расширение с аналогичным названием:

Теперь мы можем перемещаться по файлу клавишами h, j, k, l, использовать Esc и сохранять файл командой :w.

Отладка кода

Для того чтобы запустить код в VS Code, нам нужно воспользоваться одним из расширений. Например, для JavaScript подойдет Debugger for Chrome. Узнать, какое расширение необходимо для конкретного языка, можно через «Выполнить» -> «Установить дополнительные отладчики…».

В результате в левой части окна будет отображен список доступных плагинов – найдите в нем подходящий для вас и следуйте инструкции.

После того как нужный плагин будет установлен, можно запускать отладку кода. Для этого достаточно открыть пункт «Выполнить» и нажать на кнопку «Запустить отладку». Также это можно сделать с помощью клавиши «F5».

С помощью плагинов мы можем отладить код, написанный на любом языке программирования.

Заключение

Сегодня мы разобрали функционал инструмента Visual Studio Code. Данная среда хороша не только для профессионалов, но и для новичков, изучающих основы программирования. Одно из преимуществ программы – это минимальное требование к железу: запустить программу можно практически на любом компьютере.

Надеюсь, что работа в VS Code больше не будет для вас проблемой, а активные проекты ждет успех. Удачи!