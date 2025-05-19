Полезные статьи - Страница 16
Что такое SSL-сертификат и чем он опасен
Про SSL-сертификаты уже написано немало статей, однако интерес к ним не спадает, тем более что количество людей, решивших открыть свой веб-ресурс в сети, постоянно возрастает. Эта статья создана специально для тех, кто хочет узнать, что такое SSL-сертификат, зачем использовать его на своем сайте, какие варианты сертификатов существуют и о чем обязательно стоит помнить при установке SSL.Читать полностью
Что такое Supabase и как с ней работать
Рассказываю о проекте Supabase – прогрессивной базе данных, способной стать полноценной альтернативой платформам от Google и других провайдеров.Читать полностью
Что такое Svelte и почему веб-разработчикам стоит обратить на него внимание
Рассказываю о малоизвестном, но перспективном и удобном фреймворке для JavaScript, о котором несправедливо забывают из-за популярности React и прочих аналогов.Читать полностью
Что такое User agent и как его изменить
Во время взаимодействия с браузером пользователь может встретить такое понятие, как User agent. Используется технология с таким названием во всех веб-обозревателях. Далее я предлагаю узнать, что такое User agent, где он используется и какую пользу может принести обычному юзеру.Читать полностью
Что такое Вебвизор в Яндекс.Метрике
Вебвизор, присутствующий в Яндекс.Метрике,– один из лучших инструментов для просмотра активности пользователей на своем сайте. Веб-разработчик может использовать полученные данные для разных целей, повышая эффективность работы своего ресурса и исправляя допущенные ранее ошибки. В этой статье я расскажу не только о том, что такое Вебвизор Яндекс.Метрики, но и опишу главные возможности инструмента.Читать полностью
Обзор фреймворка TailwindCSS: чем он хорош и кому будет полезен
Поговорим об одном перспективном, но очень противоречивом CSS-фреймворке.Читать полностью
Что такое TCP/IP и как работает этот протокол
Протокол TCP/IP – это целая сетевая модель, описывающая способ передачи данных в цифровом виде. На правилах, включенных в нее, базируется работа интернета и локальных сетей независимо от их назначения и структуры.Читать полностью
Что такое воронка продаж и как ее правильно построить
Воронка продаж – это важный параметр для бизнеса, позволяющий оптимизировать маркетинговый план. Если его не учитывать, то можно наткнуться на то, что вашу рекламу будет смотреть несколько тысяч пользователей, а совершать покупки – единицы. Как работает воронка продаж и чем она может помочь вашему бизнесу – расскажу в сегодняшней статье.Читать полностью
Что влияет на продвижение сайта
Очередной виток развития SEO начался в апреле 2015 года с приходом нового алгоритма от Яндекса – «Минусинск». В связи с этим специалисты службы технической поддержки Timeweb ежедневно сталкиваются со шквалом вопросов относительно того, какие факторы оказывают прямое влияние на рейтинг сайтов в Yandex, Google, Bing, Yahoo! и других поисковых системах. Чтобы прояснить ситуацию, эксперты нашей компании подготовили краткий справочный материал, из которого вы узнаете, что влияет на продвижение сайта и какая роль в этом отведена хостинг-провайдеру.Читать полностью