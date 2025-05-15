Полезные статьи - Страница 13
Что такое ROAS: формула расчета и примеры
В маркетинге есть куча показателей, позволяющих рассчитать прибыль от вложений в рекламу. Они полезны при составлении отчетов, а также при расчете рекламного бюджета на следующий период – с их помощью можно узнать, какие каналы эффективны, а от каких лучше отказаться. Один из таких показателей – это ROAS. Я расскажу, что это за показатель, как его рассчитать и приведу несколько примеров использования.Читать полностью
Что такое роботизация (RPA) и где она уже используется
Поговорим о роботизации, но не о той, при которой человечество будет бегством спасаться от механических собак с пулеметами на спине, а о роботизации в бизнес-среде, активно применяемой в разных сферах деятельности уже сегодня.Читать полностью
«Вкалывают роботы»: что такое robots.txt и как его настроить
Знание о том, что такое robots.txt, и умение с ним работать больше относится к профессии вебмастера. Однако SEO-специалист — это универсальный мастер, который должен обладать знаниями из разных профессий в сфере IT. Поэтому сегодня разбираемся в предназначении и настройке файла robots.txt.Читать полностью
Что такое RSS-канал и как им пользоваться
Интернет перегружен информацией на самые разные темы, и очень часто она повторяется. Но есть отличный способ структурирования и фильтрации этих данных – это RSS-канал. Пик его популярности прошел, но это не значит, что данная технология канула в небытие. Рассмотрим, что же она собой представляет, каковы ее основные преимущества и недостатки.Читать полностью
Что такое сайты-сателлиты и для чего их создают?
Владельцы веб-ресурсов и интернет-пользователи часто встречают на просторах Всемирной паутины понятие сайты-сателлиты. Но мало кто знает, что представляют собой такие площадки, для чего они предназначаются, какие имеют особенности и отличия от традиционных интернет-ресурсов. Эта статья поможет ответить на перечисленные вопросы и разобраться в теме.Читать полностью
Что такое омниканальность
Выясняем, что такое омниканальность и как с ней работать.Читать полностью
Что такое OpenVZ на VPS?
Поговорим о терминах. О том, что такое VPS и почему к этой аббревиатуре иногда добавляют название OpenVZ. Из-за чего всплывает вариант названия VDS и как он ассоциируется с набором символов KVM. В общем, обо всем по порядку – от функций VPS-сервера до его вариаций и технических особенностей.Читать полностью
Что такое ошибка 400 Bad Request и как ее исправить
В этом материале поговорим об ошибке 400 Bad Request. Почему она появляется и как ее исправить.Читать полностью
Что такое ошибка 500 и когда она возникает
Пользователи интернета и владельцы сайтов периодически сталкиваются с различными ошибками на веб-страницах. Одной из самых распространенных ошибок является error 500 (ошибка 500). Поговорим в нашей статье о том, что это за ошибка и как ее исправить.Читать полностью