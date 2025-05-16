Полезные статьи - Страница 15
Что такое протокол HTTPS и как он работает
Использование протокола HTTPS указывает на надежность и защищенность сайта. Без него злоумышленники могут получить доступ к важным данным и заразить компьютер пользователя вирусом. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой протокол HTTPS: зачем он нужен, как работает и чем отличается от HTTP.Читать полностью
Что такое рефакторинг кода
Зачем разработчики на регулярной основе переписывают свой и чужой код, не добавляя туда ни одной новой функции и не исправляя ни одной ошибки? Сейчас все расскажу. Поговорим о чудесной процедуре рефакторинга, спасающей тысячи программистов от бессонных ночей и психологических травм.Читать полностью
Что такое сквозная аналитика: инструменты и задачи
В современных реалиях мало знать, какие каналы привлекают больше потенциальных клиентов. Вдобавок ведь важно понимать, насколько эффективно они конвертируются в продажи. Например, будет немного грустно, если после завершения рекламной кампании покупку совершат лишь 2 из 1000 человек. Чтобы правильно высчитывать эти соотношения и находить самые эффективные источники прибыли, можно воспользоваться сквозной аналитикой. О ней я и поведаю.Читать полностью
Что такое SMO
Рассказываем о SMO – относительно свежем направлении в продвижении сайтов.Читать полностью
Что такое SWOT-анализ и как его выполнить
Один из типов анализа в маркетинге называется SWOT. В рамках этой статьи предлагаю разобраться не только со значением этого термина, но и необходимостью в реализации данного анализа, чтобы понять, где он может пригодиться и какую пользу принести.Читать полностью
Что такое таргетированная email-рассылка и зачем она нужна
В этой статье рассмотрим, в чем особенности таргетированной рассылки, и разберем, как за 4 шага запустить такой инструмент.Читать полностью
Что такое трафик и как привлечь его на сайт
Рассказываем, что такое трафик, для чего он нужен и как увеличить его объем.Читать полностью
Что такое сервер и как он работает
Изначально сервером называли приложение или процесс, запущенный на компьютере. Термин появился в 1969 году в документации, описывающей ARPANET (это предшественник интернета). Он произошел от слова serving, то есть «служить», которое хорошо описывает деятельность сервера в общих чертах. Со временем термин немного расширился и теперь описывает любое устройство, на котором запущены серверные приложения. То есть те, что обслуживают пользователей в той или иной стези.Читать полностью
Что такое SOA-запись и как ее проверить
При развертывании собственного сайта арендатору хостинга приходится сталкиваться с массой специфических терминов, например, с SOA (Start Of Authority), ресурсной записью о сервере, где хранится эталонная информация о домене. Термин впервые появился в спецификации RFC 1035 (1998 г.). В документе описаны стандартные, устаревшие и экспериментальные функции, позволяющие полноценно использовать систему доменов.Читать полностью