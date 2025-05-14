Полезные статьи - Страница 12
Что такое реферальный маркетинг и как он работает
Рассказываем о том, как можно упростить продвижение своего бизнеса и завоевать лояльность аудитории.Читать полностью
Атрибут «rel=»: что он собой представляет и для чего нужен
Атрибут «rel=» активно используется разработчиками сайтов для взаимодействия с поисковыми системами. Он включает в себя несколько значений, например nofollow или canonical. Каждый из них предназначен для решения определенных задач. В сегодняшней статье я подробно разберу атрибут «rel=» и покажу на примерах, в каких случаях его лучше всего использовать.Читать полностью
Что такое релевантность поиска?
Релевантность поиска — это соответствие поисковой выдачи запросу пользователя. То есть удовлетворение его ожиданий. Поэтому своеобразный индекс релевантности зависит от того, насколько полно и правильно раскрыт ответ на вопрос, который искал человек. В поисковых службах более релевантные результаты отображаются выше. Менее релевантные — ниже. Уровень релевантности повышается, если Google и Яндекс решат, что страница лучше остальных подходит под запрос. Поговорим о том, как повысить этот уровень.Читать полностью
Что такое RFM-анализ и как его проводить
RFM – это один из методов анализа, с помощью которого можно делить клиентов на группы в зависимости от времени последнего визита, частоты и суммы покупок. Такие данные помогают выявить наиболее значимых клиентов и выстроить процесс работы с каждой группой. В этой статье мы разберемся, зачем нужен RFM-анализ, как его провести и чем он отличается от других маркетинговых инструментов аналитики.Читать полностью
Что такое name-сервер (NS)
Имя сайта (домен) понятен пользователю, но компьютеру для открытия страниц необходимо знать точный цифровой адрес. Преобразованием «на лету» занимается DNS-сервер (другие наименования – name-сервер, nameserver, NS). Он переводит доменное имя в IP-адрес или наоборот, в зависимости от задачи. В любом случае без этого промежуточного звена открыть веб-ресурс не получится.Читать полностью
Что такое .Net и для чего нужна эта платформа
Платформа .NET Framework – это специальная технология, предназначенная для выполнения различных веб-служб и создания приложений на ОС Windows. Так нам говорит официальный источник Microsoft. Что все это означает для программиста и обычного пользователя – разберемся в сегодняшней статье.Читать полностью
Что такое Netlify: краткий обзор сервиса
Поговорим о популярной бесплатной платформе для размещения и тестирования веб-приложений в сети.Читать полностью
Что такое Next.js
Next.js – мощный и гибкий JavaScript фреймворк, который создан на базе React. В этом руководстве мы подробно рассмотрим, что такое Next.js и какие у него есть преимущества, а также узнаем о его возможностях и функциях.Читать полностью
Что такое облачный VDS
Облачный VDS (Cloud VDS) – это вид хостинга, при котором доступные ресурсы виртуального выделенного сервера (VDS) могут быть по необходимости мгновенно отмасштабированы, то есть увеличены либо уменьшены.Читать полностью