Что такое трафик и как привлечь его на сайт

Рассказываем, что такое трафик, для чего он нужен и как увеличить его объем.

Что такое трафик и зачем он нужен?

Под трафиком подразумевается поток пользователей, проходящих через сайт или запускающих приложение. Это количество посетителей, измеряющееся с помощью «визитов» (их еще иногда называют «сессиями»).

Каждый вход уникального пользователя на сайт считается одним визитом. Чем таких визитов больше, тем эффективнее считается рекламная кампания ресурса, ведь за счет нее удается привлечь большую аудиторию.

Зачем нужна большая аудитория? Каждый посетитель – это потенциальная конвертация в продажу. Чем больше людей попадет на сайт, тем выше шансы получить прибыль.

Поэтому вебмастера пытаются оптимизировать все возможные ресурсы, чтобы привлечь как можно больше трафика. Оптимизация дает:

увеличенный охват аудитории;

повышенное количество просмотров сайта (что влияет на продажи и SEO-показатели);

повышенное количество лайков, репостов, комментариев и других взаимодействий с ресурсом;

большее количество заявок;

естественное увеличение популярности бренда.

Виды трафика

Трафик можно делить по разным критериям, включая его источники и основные характеристики.

Мы поделим его:

по степени полезности (целевой трафик или нецелевой), по техническому оснащению (с какого устройства заходят люди), по источнику.

Целевой трафик

Целевой трафик можно назвать «качественным». Под ним подразумеваются визиты людей, которые заинтересованы в приобретении товара/услуги/сервиса, продаваемого на ресурсе.

Либо эти люди изначально идут на страницу, чтобы потратить деньги (заказать что-то/совершить покупку), либо они находятся в стадии раздумий, ищут какой-то товар, но пока не могут определиться. Такие потенциальные клиенты тоже нужны, ведь есть шанс конвертировать задумавшегося в реальную продажу.

Для информационных ресурсов целевым трафиком будет трафик со стороны людей, потребляющих соответствующий контент. Если вы пишите о музыке, то музыканты всех мастей, посещающие ваш блог, будут целевой аудиторией. А значит, будут генерировать целевой трафик.

Нецелевой трафик

Это заблудшие души, оказавшиеся на сайте или в приложении случайно. У них нет интенции что-то покупать или желания потреблять контент со страницы, на которую они забрели. Их появление – случайность.

Сюда же можно отнести конкурентов с аналогичных вашему ресурсов, решивших изучить ваши преимущества и недостатки, а также аналитиков, собирающих информацию по теме, с которой связан сайт.

А еще это может быть искусственный трафик. За счет крауд-маркетинга и прочих «упрощенных» схем добычи аудитории можно привести на ресурс сотни и тысячи незаинтересованных пользователей. Да, за счет них количество трафика ощутимо вырастет, но прибыли от него не будет. Поэтому такой трафик можно считать «некачественным».

Десктопный трафик

Под термином «десктоп» подразумевается настольный ПК, то есть любой немобильный компьютер. Но в случае с трафиком в расчет идут не конкретные виды устройств, а операционные системы. Есть Windows, тысячи клонов Linux и macOS, которые в большинстве своем устанавливаются на ПК. Трафик с них считается десктопным.

Количество такого трафика постепенно сокращается из-за экспансии мобильных устройств, но недооценивать его не стоит.

Если опыт взаимодействия человека с десктопной версией сайта окажется недостаточно позитивным, то можно потерять клиента, который изначально благоприятно расположен к покупке/заказу услуг после работы с мобильным сайтом.

Мобильный трафик

Сюда попадают мобильные ОС. Тут и без дополнительных объяснений все понятно. Сейчас интернет – это структура mobile-first, в которой каждое веб-приложение или ресурс изначально адаптируется под смартфоны и планшеты.

Растет сегмент пользователей, которые вообще не пользуются десктопными ОС. Для них мобильная версия сайта – единственный источник информации. Поэтому зачастую такой трафик ценится больше всего.

Источники трафика

Еще один метод деления трафика – по источникам. Он показывает эффективность используемых рекламных кампаний, эффективность продвижения в соотношении цена/качество и «проседающие» источники, над которыми стоило бы поработать активнее, чтобы повысить количество трафика со всех возможных направлений.

Поисковая выдача

Из названия понятно, что трафик из поисковой выдачи – это новые посетители, перешедшие на сайт из поисковой машины в духе Google или Яндекс. Принцип работы очевиден. Человек открывает браузер, вводит в адресную строку запрос в духе «купить куртку в Томске» или «купить кеды онлайн в Москве с доставкой». Поисковики в ответ показывают ему популярные магазины, лучше всего подходящие под запрос. Человек кликает по ссылке и тут же становится посетителем, генерируя сайту новый «визит».

В поисковой выдаче выигрывает сайт, находящийся в топе по запросам. Нетрудно догадаться, что в топ попадут либо наиболее популярные ресурсы, либо ресурсы с огромными рекламными бюджетами. Потребуется хороший SEO-специалист, чтобы вывести страницу на первые позиции и не словить «фильтр».

Контекстная реклама

Здесь в ход идут конкретные рекламные вложения. Такие ссылки могут расположиться в первых позициях поисковой выдачи или в рекламных баннерах.

Такая реклама выглядит гораздо менее естественно, нежели запросы из поисковика. Сразу очевидно, что вам пытаются что-то продать. Ее преимущество в контекстности – рекламу увидят действительно заинтересованные пользователи.

Правда, это справедливо только для ресурсов, у которых в штате есть грамотный таргетолог, способный настроить отображение рекламы для целевой аудитории. Без тщательной настройки пользы от рекламы будет мало, а затраты заметно вырастут, ведь каждый клик по контекстной рекламе оплачивает тот, кто ее заказал.

Социальные сети

Источники трафика в соцсетях можно поделить еще на две категории:

те, что идут от контекстной рекламы,

и те, что идут из постов (более естественный путь).

Первый вариант почти не отличается от стандартной контекстной рекламы. Это такие же мини-баннеры, расположенные в боковой панели, посреди ленты новостей, в отдельных разделах интерфейса или среди сторис. Они появляются в соцсетях целевой аудитории сервиса или приложения.

Второй вариант больше напоминает нативную рекламу. Посты, которые не помечены как реклама и выглядят как «личное мнение» или рекомендация. Такую рекламу настраивать не нужно, достаточно обратиться в «паблик» или крупный аккаунт, на который подписаны потенциальные покупатели, и заказать там соответствующий пост. В дальнейшем он будет генерировать бесплатный органический трафик.

Крауд-маркетинг

Это методика размещения рекламных ссылок на форумах, отзовиках и в социальных сетях. Все это подается как ненароком оставленный совет. Допустим, на форуме обсуждаются покрышки, и люди ищут лучший магазин, занимающийся их реализацией. Вдруг на форуме неожиданно появляется человек, невзначай описывающий ваш магазин и оставляющий на него ссылку. А потом повторяет эту процедуру еще на 30 форумах, отзовиках и в социальных сетях.

Таким образом, рекламисты захватывают внимание толпы и пытаются сгенерировать естественный трафик с тематических форумов, из групп в социальных сетях, ассоциирующихся с направленностью продвигаемого сайта и т.п.

К сожалению, такие посты зачастую выглядят вычурно рекламными. Люди замечают, что им пытаются что-то продать, а потому игнорируют ссылку и формируют негативное мнение о бренде, который пытается продвигать себя таким дешевым способом. Поэтому для увеличения трафика за счет крауд-маркетинга нужен грамотный копирайтер.

Прямые переходы

Это переход на вашу страницу без использования дополнительных источников. Пользователь знает о существовании вашего сайта и заходит конкретно на него, введя название в поисковик или ссылку в адресную строку браузера.

Как измеряется трафик?

Когда на сайт кто-то заходит, то на нем тут же появляется информация о новом посетителе.

Чтобы отследить показатели, нужно использовать специализированное стороннее ПО.

Например, Яндекс.Метрику. Можно подключить счетчик Яндекса к своему сайту и получать актуальную информацию о посетителях, причем не только количество посещений, но и другие важные данные. В их числе:

Как долго пользователи задерживаются на сайте.

Как часто люди совершают покупку товара или заказывают услугу на сайте. Все-таки конверсия важнее, чем трафик сам по себе.

Как дорого обходится каждый посетитель. Если все новые «визиты» идут из дорогой контекстной рекламы и не окупаются, то это повод задуматься о смене схемы продвижения.

Аналогичным образом работает сервис SimilarWeb. Он показывает объем трафика конкурента, его источники и другие показатели.

Как привлечь трафик на сайт?

Оптимизируйте сайт под работу с поисковиками. Ресурс должен быть быстрым, без избытка рекламы, с релевантным контентом и правильными ключевыми словами, ссылками и т.п.

Ресурс должен быть быстрым, без избытка рекламы, с релевантным контентом и правильными ключевыми словами, ссылками и т.п. Создавайте новые контент (регулярно). Всегда пополняйте сайт хорошими статьями, обзорами и новостями.

Всегда пополняйте сайт хорошими статьями, обзорами и новостями. Добавьте эксклюзивных материалов. Не просто копируйте существующие тексты, опираясь на ключевые фразы, а придумывайте новые темы, чтобы людям было интересно возвращаться на ваш сайт.

Не просто копируйте существующие тексты, опираясь на ключевые фразы, а придумывайте новые темы, чтобы людям было интересно возвращаться на ваш сайт. Осваивайте новые форматы. Если вы делаете только текстовые материалы, то теряете аудиторию, которая смотрит видео на YouTube или слушает подкасты. Создавайте другие варианты контента. Дублируйте статьи в роликах на YouTube, обсуждайте их в подкастах, делайте посты в соцсетях.



Если вы делаете только текстовые материалы, то теряете аудиторию, которая смотрит видео на YouTube или слушает подкасты. Создавайте другие варианты контента. Дублируйте статьи в роликах на YouTube, обсуждайте их в подкастах, делайте посты в соцсетях. Приглашайте именитых личностей для совместной работы над материалами. Возможно, аудиторию заинтересует ваш ресурс после появления на нем пары-тройки статей от любимого автора.

Возможно, аудиторию заинтересует ваш ресурс после появления на нем пары-тройки статей от любимого автора. Следите за конкурентами. Не отставайте от похожих ресурсов. Смотрите, что реализуют они, и сделайте то же, но в своем ключе. Чтобы это было не просто копией, а переосмыслением тех же идей.

Не отставайте от похожих ресурсов. Смотрите, что реализуют они, и сделайте то же, но в своем ключе. Чтобы это было не просто копией, а переосмыслением тех же идей. Выявите целевую аудиторию и создавайте рекламу для нее.

Используйте социальные сети. Дублируйте ссылки в социальных сетях. Создавайте там уникальный контент, чтобы привлекать еще больше людей и зазывать их на основной сайт.

Дублируйте ссылки в социальных сетях. Создавайте там уникальный контент, чтобы привлекать еще больше людей и зазывать их на основной сайт. Настраивайте взаимную рекламу. Договаривайтесь со схожими ресурсами о взаимной рекламе. Напишите пост о них, а они в ответ напишут о вас. Таким образом, вы будете делиться трафиком друг с другом.

Договаривайтесь со схожими ресурсами о взаимной рекламе. Напишите пост о них, а они в ответ напишут о вас. Таким образом, вы будете делиться трафиком друг с другом. Контекстная реклама. Покупайте баннеры на популярных сайтах, пользуясь услугами таргетологов.

Вместо заключения

Используйте разные методики продвижения и минимизируйте затраты. Для этого нужно привлекать «качественный» трафик, легко конвертирующийся в продажи и помогающий дальнейшему развитию сайта.