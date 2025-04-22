Что такое SSL-сертификат и чем он опасен

Про SSL-сертификаты уже написано немало статей, однако интерес к ним не спадает, тем более что количество людей, решивших открыть свой веб-ресурс в сети, постоянно возрастает. Эта статья создана специально для тех, кто хочет узнать, что такое SSL-сертификат, зачем использовать его на своем сайте, какие варианты сертификатов существуют и о чем обязательно стоит помнить при установке SSL.

Что такое SSL-сертификат?

SSL-сертификат – это специальный сертификат безопасности, который устанавливается на сайт для того, чтобы данные можно было передавать по протоколу SSL. SSL расшифровывается как Secure Sockets Layer (т.е. Уровень Защищенных Сокетов). Этот протокол обеспечивает безопасную передачу данных между сервером, на котором находится ресурс, и браузером пользователя.

Наличие SSL-сертификата на сайте легко проверить, просто посмотрев на строку с адресом сайта в браузере. В зависимости от выбранного владельцем сертификата, в адресной строке вы увидите значок закрытого замка, при нажатии на который появится фраза «Безопасное соединение». Рядом с замочком также может быть указано название компании-собственника.

Если же на сайте SSL-сертификат не установлен, то перед адресом будет написано «Не защищено».

Разница между HTTP и HTTPS

HTTP – это протокол прикладного уровня, который используется для передачи данных в сети. Этот протокол дает возможность передавать запросы от клиента к серверу и получать от сервера ответы на эти запросы.

Что касается HTTPS, то это не другой отдельный протокол, а расширение протокола HTTP. Это можно понять уже по расшифровке аббревиатур:

HTTP – HyperText Transfer Protocol (в переводе «протокол передачи гипертекста»);

(в переводе «протокол передачи гипертекста»); HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (в переводе «защищенный протокол передачи гипертекста»).

​

Если по HTTP данные передаются в незащищенном виде, то HTTPS обеспечивает их криптографической защитой, то есть уберегает данные от несанкционированного доступа.

Почему важно, чтобы на ресурсе использовался HTTPS? Потому что никто не хочет, чтобы данные авторизации (если речь о социальных сетях) или платежные данные (если речь об интернет-магазинах) оказалась в руках злоумышленников.

Для чего сайту нужен SSL-сертификат?

Как уже было сказано выше, очень важно, чтобы данные, которые передаются между пользовательским компьютером и сервером, не попали в третьи руки. В первую очередь речь идет о данных, связанных с финансовыми операциями: денежных транзакциях, банковских картах и так далее.

Так что ответ на вопрос «Для чего нужен SSL-сертификат для сайта» – для того, чтобы обеспечить безопасное соединение между браузером клиента и сервером.

Следующий вопрос, который может у вас возникнуть, – а так ли необходимо устанавливать SSL-сертификат на свой сайт? Ответ один – да, это необходимый элемент любого сайта.





Раньше SSL-сертификаты чаще всего использовались на сайтах, связанных с электронной коммерцией (например, в интернет-магазинах), и других ресурсах, на которых хранились конфиденциальные данные пользователей. Но сейчас наступило время, когда сетевой безопасности уделяется особое внимание, поэтому любой сайт, не имеющий SSL-сертификата, воспринимается как потенциально опасный для пользователей.

Разновидности SSL-сертификатов

SSL-сертификаты базово можно разделить по двум критериям – по компаниям, которые их выпускают, и по типу самих сертификатов.

Начнем с первого критерия. Существует несколько компаний, которые выпускают сертификаты. Мы остановимся на одних из самых известных – Sectigo и Let’s Encrypt.

Let’s Encrypt завоевал популярность за счет своего бесплатного распространения. А Sectigo выпускает несколько видов платных SSL-сертификатов. На примере сертификатов от Sectigo мы рассмотрим, какие виды SSL-сертификатов существуют:

Sectigo Positive SSL – это самый базовый и недорогой вариант SSL-сертификата. Поэтому он является и самым распространенным. К тому же этот сертификат наиболее легко оформить с точки зрения документов – пользователю нужно лишь подтвердить владение доменом, другие документы предоставлять не требуется. Процесс оформления сертификата тоже довольно быстрый – если вы захотите установить Sectigo Positive SSL, вам понадобится всего несколько часов.

– это самый базовый и недорогой вариант SSL-сертификата. Поэтому он является и самым распространенным. К тому же этот сертификат наиболее легко оформить с точки зрения документов – пользователю нужно лишь подтвердить владение доменом, другие документы предоставлять не требуется. Процесс оформления сертификата тоже довольно быстрый – если вы захотите установить Sectigo Positive SSL, вам понадобится всего несколько часов. Sectigo Postitive Wildcard SSL – сертификат, который можно установить не только на сам домен, но и все поддомены этого адреса. Это намного выгоднее и удобнее, чем покупать для каждого поддомена отдельный сертификат.

– сертификат, который можно установить не только на сам домен, но и все поддомены этого адреса. Это намного выгоднее и удобнее, чем покупать для каждого поддомена отдельный сертификат. Sectigo EV SSL – сертификат с расширенной проверкой. От предыдущих вариантов отличается тем, что при его заказе происходит проверка и подтверждение владельца сайта (компании или юридического лица). Этим занимаются центры сертификации, и поэтому на выпуск такого сертификата требуется больше времени – обычно несколько дней. Именно такой вид сертификата стоит на тех сайтах, где вы видите название компании перед адресом.

Можно ли взломать сайт с SSL-сертификатом?

SSL-сертификаты направлены на безопасную передачу данных, но они никак не влияют на защиту самого сайта от взлома. Т.е. информация, которая поступает от пользователя на сайт и обратно, будет защищена, но над защищенностью самого сайта нужно работать отдельно. О защите сайта можно прочитать в статье «Как защитить сайт от взлома».

Чем опасны сертификаты?

Пользователи, которые только начинают разбираться в SSL, наверняка захотят узнать, может ли установка сертификата как-то негативно отразиться на самом сайте.

Обычно нет. SSL-сертификат – это всегда большой плюс, можно даже сказать, необходимость. Однако есть один нюанс, с которым вы можете столкнуться после его установки – проблема смешанного содержимого («mixed content»).

Такая ситуация возникает в тех случаях, когда страница передается по протоколу HTTPS, но часть содержимого отправляется все еще по HTTP (например, изображения). В этом случае соединение будет считаться не полностью, а лишь частично зашифрованным, ведь все, что передается по HTTP, можно перехватить.

Если вы столкнулись с такой проблемой и не обладаете какими-либо знаниями в редактировании кода, то наилучшим решением будет обратиться к специалисту. Он проанализирует сайт и поможет вам. Часто проблема заключается в том, что на ресурсе остались ссылки, ведущие на небезопасный протокол («http://») – тогда необходимо либо изменить эти ссылки на относительные, либо на «https://».

Где можно получить SSL-сертификат?

Самый простой, быстрый и удобный вариант получить SSL-сертификат – заказать его у своего хостинг-провайдера (например, у нас). Компания Timeweb также является регистратором доменов, поэтому мы стремимся оказывать нашим клиентам все необходимые услуги, связанные с работой сайтов, в том числе и выпуск сертификатов. Если вы уже являетесь нашим клиентом, то можете оформить заказ прямо в своей панели управления.