Как настроить сниппеты в Яндексе

Правильная подача сайта в поисковой выдаче — половина успеха. Красивая и информативная карточка привлекает аудиторию и повышает шансы на результативное посещение со стороны потенциальных клиентов. Поэтому надо познакомиться со сниппетами и научиться их правильно настраивать.

Что такое сниппет в Яндексе?

Это элемент поисковой выдачи, который отличается от обычных ссылок наличием дополнительной информации. Это может быть стоимость товара, его изображение, более подробное описание, адреса, время работы организаций, списки и иерархия ссылок.

Сниппеты помогают побольше узнать о сайте и предлагаемых им услугах еще до посещения. Поисковик становится более полезным посредником между клиентом и ресурсом, экономя время незаинтересованного посетителя и привлекая больше потенциальных покупателей.



Сниппет в поисковой выдаче Google

Сниппет в поисковой выдаче Google служит той же цели и отличается лишь некоторыми визуальными элементами, которые отображаются в анонсе сайта помимо его описания. Например, цепочку навигации эта поисковая система выводит над заголовком, а не под ним, как в Яндексе. Также описание сайта в Google состоит из двух строк (до 165 символов), тогда как в Яндексе объем текста может быть больше – до 500 знаков.

Как формируются сниппеты в поисковых системах?

Ни в одной поисковой системе нет возможности с точностью проконтролировать, каким будет сниппет. Каждый поисковик строит описание по заданным его разработчиками алгоритмам, которые ими не раскрываются в полной мере. При этом анонсы одной веб-страницы могут различаться в зависимости от запроса пользователя.

Оптимизатор может попытаться лишь косвенно повлиять на формирование сниппета, корректно заполнив seo-значимые теги и внедрив микроразметку. О правильной настройке сниппета мы подробно поговорим ниже.

Каким сайтам разрешено использовать сниппеты?

У Яндекса есть ряд требований к страницам, которые хотят размещать в поисковой выдаче сниппеты:

Ресурс со сниппетом обязан представлять собой интернет-магазин или другую e-commerce-платформу, дающую доступ к платным услугам. Бизнес должен быть легальным и действующим. Доменное имя не может быть на русском языке. Зона .рф не подойдет из-за технических ограничений. На сайте надо разместить каталог товаров или услуг и отделить его от основной части ресурса. В «подвале» сайта надо разместить юридическую информацию, а также официальные контактные данные. Условия приобретения товаров на сайте со сниппетами должны быть равны для всех клиентов.

Подходите под вышеизложенные требования? Тогда ознакомьтесь с условиями сотрудничества и приступайте к настройке.

Неполный список подходящих ресурсов

Сюда входят:

АЗС

Аптеки

Фитнес-центры

Прачечные

Гостиницы

Детские сады

Рестораны

Школы

Химчистки

Такси

Бары

Бани

Гипермаркеты

Ночные клубы

Кондитерские

Кинотеатры

Музеи

Театры

Автовокзалы

Все, что зарабатывает деньги, грубо говоря. Узнать, подходит ли ваш сайт под требования Яндекса, можно на сайте поисковика.

Данные, которые можно передать в сниппет

Сам поисковик говорит о том, что в сниппет можно занести:

Адреса организации и время ее работы. Видеоролики. Вопросы и ответы из соответствующего сервиса компании. Изображения. Пошаговые рецепты приготовления еды. Приложения и видеоигры. Фильмы, трейлеры. Учебные материалы. Регион, в котором работает ресурс.

Как настроить сниппет?

Это действие делится на два этапа: формирование через код страницы и настройка в соответствии с негласными правилами создания красивого и эффективного сниппета.

Инструкция по подключению

Часть данных Яндекс берет прямо из HTML-разметки страницы. В первую очередь туда попадают элементы title и description. Поисковик использует их в поисковой выдаче по умолчанию.

То есть настраивать что-то дополнительно даже не нужно. Все происходит без участия администратора.

Отдельно учитывается текст на странице. Причем как данные, отмеченные стандартными атрибутами, так и элементы микроразметки из словаря schema.org.

Также Яндекс собирает информацию для сниппетов из дополнительных источников. В их числе Яндекс.Маркет и Яндекс.Каталог, где уже проставлены нужные теги и откуда поисковику проще выудить актуальную и релевантную для пользователей информацию.

Настройки микроразметки

С помощью микроразметки можно вручную вносить в сниппет нужный формат данных. Делается это с помощью внедрения в код страницы дополнительных блоков в формате:

<div> <h1>Довод</h1> <span>Режиссер: Кристофер Нолан (род. 30 июля 1970 г.)</span> <span>Фантастика</span> <a href="../movies/trailer.html">Трейлер</a> </div>

Так выглядел бы условный сниппет с описанием фильма «Довод» и его трейлером.

Чтобы лучше адаптировать получившийся блок под поисковик, можно указать и другие атрибуты:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Movie"> <h1 itemprop="name">Довод</h1> <span>Режиссер: Кристофер Нолан (род. 30 июля 1970 г.)</span> <span itemprop="genre">Фантастика</span> <a href="../movies/tenet-theatrical-trailer.html" itemprop="trailer">Трейлер</a> </div>

Режиссер: Кристофер Нолан (род. 30 июля 1970 г.) Фантастика Трейлер

itemscope говорит поисковому боту, что у нас есть блок с информацией для сниппета.

itemtype=«http://schema.org/Movie» говорит о том, что это за блок, ссылаясь на статью в словаре schema.org.

На этом все не заканчивается. Из словаря можно вытащить и дополнительную информацию. Приведем в пример музыкальную группу.

<div itemscope itemtype="https://schema.org/MusicGroup"> <h1>Billy Talent</h1> <h2 itemprop="genre">Pop-Punk</h2> <span>Ben Kowalewicz, John Gallant, Aaron Solovonyuk, Ian D’Sa</span> </div>

Атрибут itemprop указывает на конкретный тип информации. В нашем случае речь идет о музыкальном жанре описываемой группы.

Критерии хорошего сниппета

Как я уже писал выше, в сниппете надо размещать актуальную и полезную информацию. Лучше не пускать на самотек и предусмотреть ряд моментов при оформлении сниппета.

Подходящий заголовок

Это первое, что увидит потенциальный посетитель сайта. Надо вставить сюда что-то понятное и простое. А еще это понятное и простое должно влезать в предел между 60–70 знаками с учетом пробелов. Иначе может обрезаться часть полезного текста. Это будет некрасиво и неудобно для пользователей поисковика.

Вписывается заголовок в атрибут title. Ничего дополнительно настраивать и вводить не нужно.

Многие рекомендуют делать заголовок каким-то красивым и привлекающим внимание, но это все вкусовщина. Лучше сделать его понятным, чтобы удовлетворить потребности клиента, а не SEOшников с их вечно меняющимися стандартами.

Грамотное описание

Робот Яндекса сам решит, что пойдет в описание под заголовком. Это будет либо кусок текста со страницы, либо текст, который вы занесли в атрибут description. И тот, и другой варианты — ок. Просто надо будет подправить информацию в нужном месте.

Сюда неплохо было бы вставить релевантные ключи. И бот сработает лучше, и для показателей SEO в целом будет полезно.

Текстом в описании можно управлять вручную. Для этого надо разместить тег !–noindex в участке, который нужно выкинуть из сниппета. Он запретит роботу анализировать и использовать «скрытый» контент.

Вписывающаяся фавиконка

Favicon — это мини-иконка рядом с названием сайта, которая обычно олицетворяет логотип компании. Обычно это картинка в формате .svg или .ico. Такие можно сделать на специальных сайтах или нарисовать в Фотошопе. А потом подключить к сайту.

Для этого надо вставить в html-код основной страницы строчку, в который будут указаны тип ресурса, адрес и тип данных.

Атрибут Значение rel icon указывает на тип используемого ресурса href Здесь указывается путь до файла. Можно ввести ссылку до сервера или внешнего каталога type Тут указывается тип изображения. Например, image/png для картинок в формате .png, image/svg для .svg. или image/x-icon для .ico

Вот как выглядит самый простой пример добавления .ico к сайту:

Добавляем значок в корневую директорию ресурса (туда же, где вы оставили index.html). Потом открываем index.html и вписываем в head строчку.

Теперь поисковик найдет значок и вставит его в сниппет.

Навигационная цепочка

Это так называемые «хлебные крошки». Набор вложенных ссылок, показывающих на каком участке каталога находится искомая страница. Настраиваются они по-разному в зависимости от используемых инструментов.

Есть плагины типа YoastSEO для WordPress, где есть отдельный раздел настроек для вложенных ссылок. А есть словарная статья на сайте schema.org, описывающая свойства breadcrumbs для ручной настройки.

Тут уж на ваш выбор. Зависит от личной технической оснащенности.

Корректные быстрые ссылки

Быстрые ссылки — набор страниц, которые робот Яндекса считает наиболее релевантными для запроса пользователя. С помощью них человек может перескочить через все ненужные блоки сайта и перейти сразу к искомому.

Вставить туда ссылки на свой вкус нельзя. Все решает поисковик. Можно лишь исключить некоторые страницы через интерфейс Яндекс.Вебмастера в подменю «Быстрые ссылки».

Вывод адреса

Адрес обычно вписывается в раздел «Контакты». А он прописывается в «шапке» или «подвале». Лучше всего прописывать его через микроразметку schema.org.

Например так:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization"> <span itemprop="name">Apple.inc</span> Контакты: <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> Адрес: <span itemprop="streetAddress"> One Apple Park Way </span> <span itemprop="postalCode">CA 95014</span> <span itemprop="addressLocality">Cupertino</span>, </div> Телефон:<span itemprop="telephone">+1 (408) 996–10–10</span>, Электронная почта: <span itemprop="email">support@apple.com</span> </div>

Думаю, без дополнительных пояснений понятно, какое из свойств за какой тип информации отвечает.

Удобное размещение цен

Яндекс умеет выводить стоимость товаров по своему желанию, если информация о них есть в условном Яндекс.Маркете или прописана в параметрах Яндекс.Вебмастера. Главное, вовремя ее обновлять.

Чат

В Яндекс.Диалогах можно завести себе чат-платформу для сайта. Через нее можно контактировать с посетителями сайта. Причем кнопка для начала диалога появится прямо в поисковой выдаче.

Поисковик поддерживает и другие чаты, используемые в вебе.

Значки Яндекса

Поисковик выставляет их автоматически, если ресурс соответствует одному или нескольким соответствующимм критериям:

Яндекс выдаст ресурсы значок «Защищенное соединение», если на нем используется протокол HTTPS. Правда, есть нюанс – надо, чтобы большая часть трафика шла именно через защищенное подключение.

Значок «Популярный сайт» получат страницы с большой аудиторией и лояльными пользователями, часто заходящими на ресурс.

«Выбор пользователей» выдают ресурсам, которые нравятся людям. Да, как и предыдущий, но тут уже Яндекс решает, что такое «нравится».

Те, кто настроил турбо-режим, получат соответствующий значок с аналогичном названием.

Официальные сайты и дилеры авто отмечаются галочкой, чтобы пользователи случайно не попали к мошенникам. Его выдают множеству ресурсов на основе информации из Яндекс.Справочника. Критериев много, и туда подходят магазины, авиакомпании, государственные органы и прочее в таком духе.

Правильно настроенные картинки

Поисковик сам выбирает, какие картинки будут использованы в сниппетах, но есть ряд технических требований, на которые он точно обратит внимание:

Размер должен быть не меньше 90 на 90 точек. Ссылка на изображение не должна содержать каких-либо намеков на рекламу. Соотношение сторон должно быть приближено к квадрату. Изображение должно быть занесено в один блок с текстовым контентом страницы.

Но предугадать, что за изображение попадет в выдачу, нереально. Это множество раз подтверждали представители Яндекса.

Дата публикации документа

Для новостных сайтов и блогов Яндекс показывает дату публикации материала, что повышает удобство пользователя во время поиска актуальной и свежей информации и помогает быстрее сориентироваться, какой сайт следует предпочесть. Чтобы поисковик отобразил в описании дату публикации, нужен URL-адреса с датой (дата может содержаться в URL страницы в виде шаблона /yyyy/mm/dd/ или /yyyy-mm-dd/), а также наличие данных о дате публикации на веб-странице исключительно в единственном экземпляре.

Отображение быстрых ссылок

Робот поисковика Яндекс автоматически формирует быстрые ссылки, основываясь на информации о структуре сайта и его посещениях. Он определяет, какие разделы сайта посещались чаще всего, и делает быстрые ссылки в виде строки:

или в виде навигационного ответа:

Для генерации быстрых ссылок необходимо выполнить ряд условий:

названия веб-страниц должны быть краткими и понятными и должны точно соответствовать их содержанию;

поисковик формирует быстрые ссылки исключительно из внутренних ссылок веб-сайта;

разделы, а также подразделы должны быть выделены в меню либо должны являться самыми популярными переходами со страницы.

Кликабельность сниппета

В завершение статьи следует заметить, что сниппет напрямую влияет на CTR (от англ. Click-Through Rate – показатель кликабельности) в результатах поиска. Эта метрика отражает, сколько людей в процентном отношении, увидевших страницу в поисковой выдаче, перешли на нее. Чем более качественно сгенерирован поисковиком сниппет, тем выше будет показатель CTR. Когда поисковая система показывает пользователю понятное и релевантное его запросу описание, вероятность перехода на такой сайт многократно повышается. Хорошее описание сайта помогает привлекать больше трафика без лишних затрат на продвижение.

Для расчета кликабельности сниппета используется формула:

CTR = количество кликов / количество показов х 100%

К факторам, которые оказывают влияние на кликабельность, относятся:

Наличие заголовка, содержащего точное вхождение ключевой фразы, максимальное соответствие заголовка запросу пользователя.

Информативное описание, в котором присутствуют ключевые слова (они автоматически выделяются жирным шрифтом).

Наличие слов-триггеров, а также фраз, соответствующих потребности пользователя.

Для запросов коммерческого характера значение имеют сведения о компании, такие как адрес, телефон и часы работы.

Также важны визуальные отличия от сайтов конкурентов, например, фото, видео, наличие яркой фавиконки.

Кроме того, на кликабельность влияет то, насколько известен и авторитетен данный домен.

На этом все. Это основная база, которая нужна для настройки сниппетов. Дальше остается изучать словарь schema.org и смотреть, как поведет себя поисковой бот Яндекса. Неизвестно, что взбредет ему в голову и какие данные попадут в сниппет.