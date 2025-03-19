Как подключиться к виртуальному серверу VPS/VDS

VPS/VDS — это тот же удаленный компьютер, к которому можно без проблем подключиться с локальной машины. Для этого нужно знать IP-адрес сервера, имя пользователя и пароль. Все эти данные хостер отправляет на почту при создании сервера VPS/VDS.

Подключаться к VDS можно через разные протоколы: SFTP, SSH, RDP.

Как подключиться к VDS/VPS через SFTP

Для начала посмотрим, как зайти на сервер VPS/VDS через SFTP. Это тот же FTP, только соединение выполняется с помощью защищенного протокола SSH.

Прежде всего нужно узнать IP сервера и другие данные для подключения. Эта информация приходит в письме от хостера после установки операционной системы на VPS/VDS. Например, сообщение от Timeweb выглядит так:

Для подключения подойдет любой FTP-клиент. Я предпочитаю пользоваться программой FileZilla.

Укажите IP-адрес сервера. Впишите имя пользователя. Укажите пароль. Порт — 22 (по умолчанию).

FileZilla — кроссплатформенное приложение. Аналогичным образом настраивается подключение на Linux и macOS. Для соединения через FTP можно использовать также другие способы - о них подробно рассказано в этой статье.

Подключение к виртуальному серверу по SSH

Теперь посмотрим, как подключиться к виртуальному серверу через SSH. На Linux и macOS можно использовать терминал. Установка сторонних приложений не понадобится.

Запустите терминал. Введите команду вида ssh root@IP_адрес_сервера и нажмите Enter. Подтвердите соединение. Введите пароль.

Если все данные указаны верно, то соединение будет установлено. Теперь вы можете управлять VPS/VDS через терминал.

На Windows для подключения к серверу через SSH требуется дополнительное ПО. Самый популярный SSH-клиент — PuTTy.

В настройках подключения укажите IP-адрес сервера (строка Host Name) и номер порта — по умолчанию 22. Чтобы сохранить сессию и каждый раз не задавать IP, впишите любое имя в после Saved session и нажмите Save.





Затем кликните Open, чтобы запустить соединение. При первом подключении появится окно подтверждения. Нажмите Yes. После подтверждения появится консоль. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля, полученных от хостера. Нажмите Enter. Если все данные указаны верно, то соединение будет установлено.

Подключение к VDS с Windows через RDP

Если на VDS установлена Windows, можно подключиться к серверу по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol).

На Windows есть встроенный RDP-клиент.

Нажмите сочетание клавиш Win+R, чтобы вызвать меню «Выполнить». Введите команду mstsc.exe и нажмите «ОК».

Укажите в появившемся окне IP-адрес сервера и нажмите на кнопку «Подключить». Введите логин и пароль для доступа к серверу.

При входе на виртуальный сервер появится окно «Не удается проверить подлинность сертификата». Поставьте галочку «Больше не выводить...» и нажмите «ОК».

Чтобы сообщение об отсутствии сертификата больше не появлялось, нажмите на кнопку «Показать параметры» и на вкладке «Дополнительно» выберите режим «Подключаться без предупреждения».

Чтобы передавать файлы на сервер, добавьте к подключению источники. Откройте вкладку «Локальные ресурсы», нажмите на кнопку «Подробнее» и отметьте нужное устройство в списке.

На Linux для подключения нужен RDP-клиент. Он может быть встроенным или его придется устанавливать специально.

Например, на Ubuntu есть встроенная программа Remmina. В ней нужно создать новое подключение, указать IP-адрес сервера, логин и пароль для подключения и нажать на кнопку «Connect». Появится окно с сообщением о сертификате, в котором нужно кликнуть «ОК». При первом подключении также всплывает уведомление с текстом «Вы хотите найти в этой сети...». Нажмите «Да», чтобы в дальнейшем не было проблем с соединением.

На macOS для подключения используется фирменная утилита от Microsoft, которая называется Remote Desktop.

В строке Connection name пропишите любое имя для подключения.

В строку PC name добавьте IP-адрес сервера.

Укажите логин и пароль для подключения в полях User name и Password соответственно.

и соответственно. В окне с предупреждением нажмите на кнопку «Continue». Чтобы предупреждение больше не появлялось, щелкните Show Certificate и отметьте пункт Always Trust.

Чтобы подключить к серверу папку, которая располагается на локальном компьютере, перейдите на вкладку Redirection, нажмите на плюс и выберите директорию.

Вне зависимости от версии ОС на локальном компьютере, подключение через RDP будет работать одинаково.

