Как подключиться к виртуальному серверу VPS/VDS

Как подключиться к виртуальному серверу VPS/VDS7 мин. чтения
VPS/VDS — это тот же удаленный компьютер, к которому можно без проблем подключиться с локальной машины. Для этого нужно знать IP-адрес сервера, имя пользователя и пароль. Все эти данные хостер отправляет на почту при создании сервера VPS/VDS.
Подключаться к VDS можно через разные протоколы: SFTP, SSH, RDP.
Как подключиться к VDS/VPS через SFTP
Для начала посмотрим, как зайти на сервер VPS/VDS через SFTP. Это тот же FTP, только соединение выполняется с помощью защищенного протокола SSH.
Прежде всего нужно узнать IP сервера и другие данные для подключения. Эта информация приходит в письме от хостера после установки операционной системы на VPS/VDS. Например, сообщение от Timeweb выглядит так:
Для подключения подойдет любой FTP-клиент. Я предпочитаю пользоваться программой FileZilla.
- Укажите IP-адрес сервера.
- Впишите имя пользователя.
- Укажите пароль.
- Порт — 22 (по умолчанию).
FileZilla — кроссплатформенное приложение. Аналогичным образом настраивается подключение на Linux и macOS. Для соединения через FTP можно использовать также другие способы - о них подробно рассказано в этой статье.
Подключение к виртуальному серверу по SSH
Теперь посмотрим, как подключиться к виртуальному серверу через SSH. На Linux и macOS можно использовать терминал. Установка сторонних приложений не понадобится.
- Запустите терминал.
- Введите команду вида ssh root@IP_адрес_сервера и нажмите Enter.
- Подтвердите соединение.
- Введите пароль.
Если все данные указаны верно, то соединение будет установлено. Теперь вы можете управлять VPS/VDS через терминал.
На Windows для подключения к серверу через SSH требуется дополнительное ПО. Самый популярный SSH-клиент — PuTTy.
В настройках подключения укажите IP-адрес сервера (строка Host Name) и номер порта — по умолчанию 22. Чтобы сохранить сессию и каждый раз не задавать IP, впишите любое имя в после Saved session и нажмите Save.
Затем кликните Open, чтобы запустить соединение. При первом подключении появится окно подтверждения. Нажмите Yes. После подтверждения появится консоль. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля, полученных от хостера. Нажмите Enter. Если все данные указаны верно, то соединение будет установлено.
Подключение к VDS с Windows через RDP
Если на VDS установлена Windows, можно подключиться к серверу по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol).
На Windows есть встроенный RDP-клиент.
- Нажмите сочетание клавиш Win+R, чтобы вызвать меню «Выполнить».
- Введите команду mstsc.exe и нажмите «ОК».
- Укажите в появившемся окне IP-адрес сервера и нажмите на кнопку «Подключить».
- Введите логин и пароль для доступа к серверу.
- При входе на виртуальный сервер появится окно «Не удается проверить подлинность сертификата». Поставьте галочку «Больше не выводить...» и нажмите «ОК».
Чтобы сообщение об отсутствии сертификата больше не появлялось, нажмите на кнопку «Показать параметры» и на вкладке «Дополнительно» выберите режим «Подключаться без предупреждения».
Чтобы передавать файлы на сервер, добавьте к подключению источники. Откройте вкладку «Локальные ресурсы», нажмите на кнопку «Подробнее» и отметьте нужное устройство в списке.
На Linux для подключения нужен RDP-клиент. Он может быть встроенным или его придется устанавливать специально.
Например, на Ubuntu есть встроенная программа Remmina. В ней нужно создать новое подключение, указать IP-адрес сервера, логин и пароль для подключения и нажать на кнопку «Connect». Появится окно с сообщением о сертификате, в котором нужно кликнуть «ОК». При первом подключении также всплывает уведомление с текстом «Вы хотите найти в этой сети...». Нажмите «Да», чтобы в дальнейшем не было проблем с соединением.
На macOS для подключения используется фирменная утилита от Microsoft, которая называется Remote Desktop.
- В строке Connection name пропишите любое имя для подключения.
- В строку PC name добавьте IP-адрес сервера.
- Укажите логин и пароль для подключения в полях User name и Password соответственно.
- В окне с предупреждением нажмите на кнопку «Continue». Чтобы предупреждение больше не появлялось, щелкните Show Certificate и отметьте пункт Always Trust.
Чтобы подключить к серверу папку, которая располагается на локальном компьютере, перейдите на вкладку Redirection, нажмите на плюс и выберите директорию.
Вне зависимости от версии ОС на локальном компьютере, подключение через RDP будет работать одинаково.