Как подключиться к серверу по SSH с помощью пароля или ключа

SSH — зашифрованный протокол для удаленного управления серверами. Для подключения через него вы можете каждый раз вводить пароль или настроить авторизацию по ключу. Второй вариант безопаснее, но у него есть свои особенности. В этой статье мы рассмотрим оба метода подключения, а вы уже сами выберите, какой способ удобнее.

Проверка службы SSH на сервере

Доступ по SSH обычно можно включить при создании сервера или во время настройки конфигурации. Убедиться в том, что он разрешен, можно через консоль. Она доступна в панели управления сервером.

Например, у меня VDS на Timeweb. Чтобы попасть в консоль, я авторизуюсь по логину и паролю, выданному хостером, выбираю свой сервер в списке VDS и перехожу на вкладку «Консоль».

Чтобы пользоваться консолью, нужно авторизоваться. Логин и пароль для доступа к серверу хостер присылает в письме. Сначала нужно ввести логин и нажать на клавишу Enter. Появится строка Password. В ней необходимо ввести пароль и снова нажать на клавишу Enter.

Важно: в целях безопасности при вводе пароля на экране не отображаются никакие символы, даже привычные звездочки.

После авторизации в консоли можно проверить, запущена ли служба SSH на сервере.

Выполните команду systemctl status sshd. Обратите внимание на строчку Active. В ней должна быть выделенная зеленым запись active (running). Это состояние говорит о том, что служба запущена.

Если служба не активна, добавьте ее самостоятельно. Выполните команду sudo apt install openssh-server и подтвердите установку пакетов.

Кроме того, для подключения вам может понадобиться настройка брандмауэра. Чтобы межсетевой экран не блокировал входящие соединения, можно на время отключить его командой sudo ufw disable.

Использование пароля

Начнем с инструкции о том, как подключиться к удаленному серверу через SSH по логину и паролю. Это самый простой способ. Хостер предоставляет вам IP-адрес, логин и пароль. Этого достаточно для того, чтобы установить соединение с удаленным сервером.

Подключение на Windows

Моя основная система — Windows. Раньше для подключения к серверу через SSH я пользовался сторонней утилитой PuTTY, потому что в операционной системе не было встроенного компонента. В «десятке» он появился, так что теперь можно подключаться к SSH через командную строку (cmd).

Чтобы включить встроенный в систему OpenSSH:

Откройте «Параметры» (Win + I) и перейдите в раздел «Приложения». Выберите опцию «Управление дополнительными компонентами». Нажмите «Добавить компонент». Выберите в списке OpenSSH Client и нажмите «Установить». После завершения установки перезагрузите систему.

Теперь разберемся, как подключиться к SSH через cmd. Запустите командную строку и выполните запрос вида ssh root@185.104.114.90.

Значение root — логин для подключения, вы получили его в письме при создании сервера. 185.104.114.90 — IP-адрес сервера. Его можно посмотреть в панели управления сервером или в том же письме, которое прислал хостер. У команды может быть также дополнительный параметр -p, после которого прописывается номер порта. По умолчанию используется порт 22. Если у вас настроен другой порт, нужно явно его указать, — например, полный адрес может выглядеть так: ssh root@185.104.114.90 -p 150.

После выполнения команды клиент SSH предложит добавить устройство в список известных. Введите в командной строке yes и нажмите на Enter. Затем укажите пароль для доступа к серверу. На этом подключение к серверу через SSH завершено — теперь все команды будут выполняться на удаленной машине, к которой вы подключились.

На версиях младше Windows 10 1809 нет встроенной поддержки протокола OpenSSH. В таком случае понадобится сторонняя утилита. Смотрим, как через PuTTY подключиться по SSH:

Запустите PuTTY. На вкладке Session укажите Host Name (IP-адрес сервера), Port (по умолчанию 22, но если вы в конфигурации сервера указали другой порт, нужно задать его номер). Убедитесь, что тип соединения установлен SSH. Нажмите на кнопку Open, чтобы подключиться.

Если вы ввели правильные данные, появится окно консоли, в котором нужно указать логин и пароль для подключения к серверу. При первом запуске также отобразится запрос на добавление устройства в список известных.

Подключение на Linux и macOS

Теперь посмотрим, как подключиться по SSH через терминал на Linux. Для этого не требуется установка дополнительных компонентов, все работает «из коробки».

Запустите терминал. Обычно для этого используется сочетание клавиш Ctrl+Alt+T. Найти терминал также можно по пути «Главное меню» — «Приложения» — «Система». Выполните команду для подключения. Синтаксис такой же, как на Windows, — ssh root@185.104.114.90. Если порт не стандартный, то нужно явно его указать: например, ssh root@185.104.114.90 -p 150. Вместо root вы указываете свое имя пользователя, а вместо 185.104.114.90 — IP-адрес своего сервера. Если хост и порт указаны верно, на следующем шаге появится запрос на ввод пароля. При первом подключении также будет предложение добавить новое устройство в список известных. Для этого введите yes и нажмите на клавишу Enter.

На этом подключение завершено. Теперь все команды, которые вы вводите в терминале, будут выполняться на удаленной машине.

Если IP-адрес или порт указаны неверно, то на экране появится сообщение об ошибке — Connection Refused. Это может также говорить о том, что доступ запрещен брандмауэром на удаленном сервере (если вы его не отключили). Чтобы разрешить подключение через SSH:

на сервере с Ubuntu/Debian выполните команду $ sudo ufw allow 22/tcp ;

; на сервере CentOS/Fedora выполните команду $ firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=22/tcp.

Цифра 22 в синтаксисе — номер порта. Если вы используете другой порт, то укажите его явно.

Если вы знаете как подключиться через SSH на Linux, то справитесь с этой задачей и на macOS. В операционной системе Apple тоже есть встроенный терминал. Синтаксис команды для подключения не меняется: ssh root@185.104.114.90, где root — ваш логин, а 185.104.114.90 — IP-адрес сервера, с которым вы устанавливаете соединение.

Использование ключа

Ввод пароля для подключения через SSH — раздражающая процедура. У меня почти никогда не получалось ввести его правильно с первого раза. Поэтому я начал искать информацию о том, как подключиться к серверу через SSH без пароля. Простое и безопасное решение — использование ключа. Почему это безопаснее? Потому что пароль можно подобрать. Чтобы исключить такую вероятность, многие пользователи выбирают авторизацию с помощью ключа.

Суть процедуры в формировании двух ключей: публичного и приватного. Первый копируется на сервер, а второй остается на компьютере пользователя и не передается по сети. В таком случае пароль при подключении не требуется. Когда вы подключаетесь к серверу через SSH, публичный ключ взаимодействует с приватным и открывает доступ к удаленному управлению.

Генерирование ключа и подключение на Windows

Для удобства используем программу PuTTy. Вместе с ней устанавливается утилита PuTTYgen — в ней можно сгенерировать публичный и приватный ключи.

Запустите программу PuTTYgen. Нажмите на кнопку Gengerate. Водите курсором мышки по рабочему столу, чтобы сгенерировать случайные значения ключей.

Нажмите на кнопку Save private key, чтобы сохранить на жестком диске приватный ключ. Место хранения может быть любым — его нужно указать в параметрах PuTTY. Сделаем это позже. Скопируйте публичный ключ в буфер обмена (Ctrl + C) и закройте генератор ключей.

Теперь нужно перенести публичный ключ на сервер. Запустите программу PuTTY и подключитесь к серверу с помощью пароля. Затем последовательно введите следующие команды:

mkdir ~/.ssh chmod 0700 ~/.ssh touch ~/.ssh/authorized_keys chmod 0644 ~/.ssh/authorized_keys

Эти команды создают на сервере папку и файл для хранения ключей, а также ограничивают к ним доступ — получить его может только владелец.

Следующий шаг — вставка публичного ключа из буфера обмена в файл authorized_keys. Для этого используется команда cat > .ssh/authorized_keys. После ввода команды щелкните по окну терминала правой кнопкой, чтобы вставить скопированный ранее публичный ключ. Для завершения ввода нажмите на сочетание клавиш Ctrl+D.

Вернитесь в настройки PuTTY. Перейдите в раздел Connection — SSH — Auth. Нажмите на кнопку Browse и укажите путь к приватному ключу, который вы ранее сохранили на жестком диске.

Теперь для подключения к серверу через SSH пароль не нужен — достаточно указать логин и IP-адрес сервера.

Генерирование ключа и подключение на Linux и macOS

Теперь посмотрим, как подключиться через SSH ключи на Linux и macOS.

Запустите терминал на локальном компьютере. Выполните команду ssh-keygen, чтобы сгенерировать ключи. Нажмите на Enter, чтобы сохранить ключи.

Генератор предложит также задать кодовую фразу для ключа. Это дополнительная мера безопасности: если кто-то получит доступ к вашей локальной машине, то все равно не сможет подключиться к серверу через SSH. Минус один — вам тоже придется постоянно вводить ключевую фразу. Можно отказаться от этой меры защиты, просто нажав на клавишу Enter.

На этом процедура создания ключей завершена. Файлы d_rsa (приватный ключ) и id_rsa.pub (публичный ключ) хранятся в папке ~/.ssh/. Осталось скопировать открытую часть ключа на сервер.

Вернитесь в терминал. Выполните команду ssh-copy-id root@185.104.114.90, где root — логин для подключения к серверу по SSH, а 185.104.114.90 — IP-адрес или хост сервера.

После выполнения этой команды публичный ключ будет скопирован на сервер. Теперь вы можете подключаться к удаленной машине с помощью логина и IP-адреса — например, ssh root@185.104.114.90. Ключи будут сопоставляться автоматически.

Отключение запроса пароля

Суть приватных ключей в том, что они хранятся на локальных компьютерах. Если вы попытаетесь подключиться к серверу с другой машины, на которой нет ключа, то снова увидите запрос на ввод пароля. Чтобы авторизоваться можно было только по ключу, запретите использование пароля.

Подключитесь к удаленному серверу. Выполните команду sudo nano /etc/ssh/sshd_config. Файл sshd_config откроется во встроенном текстовом редакторе. Найдите строку PasswordAuthentication yes и измените ее на PasswordAuthentication no. Сохраните изменения и перезапустите службу SSH командой sudo service ssh restart.

Авторизация по паролю отключена. Теперь подключиться к серверу можно только с помощью пары ключей.