FTP (File Transfer Protocol) представляет собой протокол удаленной передачи файлов. С его помощью можно загрузить на сервер и скачивать с него же данные любого типа и размера, создавать или удалять файлы и папки.

В Windows, Linux и macOS подключиться к FTP-серверу можно с помощью встроенных средств и сторонних программ разного назначения. Полноценная работа со всеми средствами возможна только через специальные приложения, называемые FTP-клиентами. Теперь подробнее расскажем обо всех этих способах.

Данные для доступа к FTP-серверу

При подключении к FTP-серверу очень важно вводить правильные данные. Возьмем в качестве примера Timeweb. После регистрации на почту приходят два письма. Письмо с данными выглядит вот так:

Теперь о том, какие данные необходимо иметь под рукой:

логин,

пароль,

ссылка на FTP-сервер (указывается в том же письме),

порт (по умолчанию устанавливается значение 21).

Как подключится к FTP через Проводник Windows

Сначала рассмотрим, как подключиться к FTP-серверу через программу «Проводник» в Windows 10. Здесь ничего дополнительно устанавливать не надо, просто открываем системный файловый менеджер. В левой панели находим значок «Этот компьютер» и жмем по нему правой кнопкой мыши для вывода контекстного меню. В списке выбираем элемент «Добавить новый элемент в сетевое окружение».

В результате откроется окно мастера добавления сетевого расположения. В начальном окне просто нажимаем «Далее».

Следом надо выбрать его дальнейшее местоположение, но в этом окне нам доступен только один вариант. Для продолжения снова нажимаем на кнопку «Далее».

В этом окне понадобится указать ссылку на сетевой ресурс, к которому планируется провести подсоединение. Важно соблюдать предписанный формат (чуть ниже есть несколько примеров). В поле вводим адрес/ссылку и вновь идем дальше.

Теперь понадобится ввести в поле имя пользователя. Пароль заранее вводить не нужно, он будет запрашиваться только при подключении. Если на вашем хосте есть такая возможность, вход можно осуществить анонимно, отметив соответствующую галочку.

В самом конце даем название новому сетевому окружению.

На этом настройка завершена. При необходимости можно поставить галочку, чтобы сразу после нажатия на кнопку «Готово» открыть указанный сервер и приступить к работе.

Новое подключение теперь находится в «Сетевых расположениях» в разделе «Этот компьютер».

Теперь подключаемся – открываем только что созданное соединение. Открывается маленькое окошко, где мы вводим пароль, затем жмем на кнопку «Вход».

Если все данные введены успешно, откроется папка сервера. Можно приступать к работе.

Подключение через командную строку Windows

Теперь расскажу, как подключиться к FTP-серверу в Windows с помощью командной строки. Этот способ многим может показаться не очень удобным, потому что вручную придется вбивать команды на загрузку документов, открытие папок и их скачивание. А для входа следуем указанной ниже последовательности.

Вводим команду ftp и жмем на клавишу Enter для подтверждения. Задаем команду open наименование_ftp_хоста. Вводим логин пользователя. Можно осуществить анонимный вход, просто введя Anonymous. Вбиваем пароль. В случае с анонимом оставляем это поле пустым и жмем снова Enter.

Теперь подробнее по командам:

dir – просмотр содержимого сервера.

cd «имя_папки» – открытие указанной папки.

put «путь_к_файлу» – загрузка этого документа с компьютера на сервер.

get «наименование_файла.формат» – скачивание с хоста на компьютер.

quit – отключение от FTP-сервера.

FTP-подключение через любой браузер

Подключиться к FTP-серверу можно и через браузер на любых операционных системах. В таком случае будет доступна лишь часть функций. Необходимо ввести в адресной строке IP-адрес хоста, только с добавлением приставки «ftp://». Нажимаем на клавишу Enter. Дальше потребуется ввести имя пользователя и пароль, а потом нажать на кнопку «Вход».

Как подключиться к FTP с помощью FileZilla

FileZilla – наиболее востребованный и рекомендуемый FTP-клиент, бесплатный и простой в использовании. Подключиться к FTP-серверу через FileZilla можно вне зависимости от операционной системы, установленной на компьютере.

Сперва потребуется скачать приложение на официальном сайте. Есть версии для Linux, Windows (портативная и установочная) и macOS. Просто выбираем нужный вариант и жмем по нему для начала закачки.

Устанавливаем приложение и открываем его. В верхней панели вводим следующую информацию:

Хост. Это может быть IP-адрес или ссылка.

Логин пользователя, предварительно высланный на почту сервисом.

Пароль.

Порт. Оставляем пустым или устанавливаем значение 21.

После того как все нужные поля будут заполнены, нажимаем на кнопку «Быстрое соединение».

После открытия каталога можно приступать к загрузке и скачиванию необходимых данных. Чтобы не вводить каждый раз данные для подключения, следует воспользоваться менеджером сайтов, который доступен в меню «Файл».

Подключаемся с помощью Total Commander

Вам потребуется скачать и установить приложение Total Commander. Рекомендуем делать это с официального сайта. После завершения установки открываем приложение. Переходим во вкладку «Сеть» и выбираем там пункт «Соединиться с FTP-сервером». Для этого действия, кстати, предусмотрена комбинация горячих клавиш – Ctrl + F.

В новом окне нажимаем на кнопку «Добавить». Дальше вводим имя нового соединения, адрес хоста, учетную запись и пароль. Нажимаем на кнопку ОК, чтобы сохранить всю введенную информацию.

Новое подключение отразится в списке. Остается только соединиться с сервером, нажав на соответствующую кнопку.

Как подключиться к FTP-серверу через терминал Linux

В Linux к FTP можно подключиться через системное приложение «Терминал». Это очень похоже на использование командной строки в Windows. Последовательность абсолютно та же – набираем команду ftp и активируем ее нажатием на кнопку Enter. Потом пишем open ссылка_на_хост. Не забываем, что затем надо указать логин и пароль.

Вот примеры доступных опций:

Is – отображение списка файлов и папок.

– отображение списка файлов и папок. get – скачивание файла.

– скачивание файла. mget – скачивание документов определенного формата. Например, mget * – все данные в каталоге, mget *, php – файлы формата php.

– скачивание документов определенного формата. Например, mget * – все данные в каталоге, mget *, php – файлы формата php. put – загрузка файла на ресурс.

– загрузка файла на ресурс. mput – загрузка нескольких документов единого формата.

– загрузка нескольких документов единого формата. mkdir – создание нового каталога.

– создание нового каталога. rmdir – удаление каталога.

– удаление каталога. delete – удаление файла.

– удаление файла. bye – завершение работы.

– завершение работы. close – выход из текущего сеанса и возврат в контекст командной строки FTP.

– выход из текущего сеанса и возврат в контекст командной строки FTP. status – отображение статуса FTP клиента.

В Linux предусмотрен и другой вариант подключения к FTP. Сначала надо установить нужный пакет, дав вот такой запрос:

sudo apt-get install curlftpfs

Следом нужно предоставить права на определенную папку:

sudo chmod 777 ~/ftp

Теперь производится монтирование ftp-директории:

sudo curlftpfs -o allow_other ftp://user: password@server.ru /home/virtdiver/ftp/

Если работать необходимо от имени пользователя, то вводится вот такая опция:

-o allow_other

Для размонтирования FTP-папки используем такую команду:

sudo umount ~/ftp

Подключение к FTP через сайт хостинга

В этом случае достаточно лишь войти на сайт хостинга и перейти в соответствующий раздел. Покажу на примере Timeweb.

В правой части окна есть панель управления. Находим в ней пункт «Файловый менеджер» и жмем по нему. Перед нами предстанет веб-интерфейс FTP-сервера. Работать с ним очень просто, переносить файлы можно посредством drag-n-drop.

Заключение

Подключиться к FTP-серверу очень просто, и сделать это можно несколькими способами. Многие из них актуальны для всех популярных операционных систем. Но все зависит от цели, ведь функционал некоторых программ весьма ограничен.