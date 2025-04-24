Как подключиться к FTP-серверу

Article image

14 мин. чтения

FTP (File Transfer Protocol) представляет собой протокол удаленной передачи файлов. С его помощью можно загрузить на сервер и скачивать с него же данные любого типа и размера, создавать или удалять файлы и папки.

В Windows, Linux и macOS подключиться к FTP-серверу можно с помощью встроенных средств и сторонних программ разного назначения. Полноценная работа со всеми средствами возможна только через специальные приложения, называемые FTP-клиентами. Теперь подробнее расскажем обо всех этих способах.

Данные для доступа к FTP-серверу

При подключении к FTP-серверу очень важно вводить правильные данные. Возьмем в качестве примера Timeweb. После регистрации на почту приходят два письма. Письмо с данными выглядит вот так:

Данные для FTP в электронном письме

Теперь о том, какие данные необходимо иметь под рукой:

  • логин,
  • пароль,
  • ссылка на FTP-сервер (указывается в том же письме),
  • порт (по умолчанию устанавливается значение 21).

Год бесплатного хостинга

Как подключится к FTP через Проводник Windows

Сначала рассмотрим, как подключиться к FTP-серверу через программу «Проводник» в Windows 10. Здесь ничего дополнительно устанавливать не надо, просто открываем системный файловый менеджер. В левой панели находим значок «Этот компьютер» и жмем по нему правой кнопкой мыши для вывода контекстного меню. В списке выбираем элемент «Добавить новый элемент в сетевое окружение».

Подключение к FTP-хосту через Проводник Windows

В результате откроется окно мастера добавления сетевого расположения. В начальном окне просто нажимаем «Далее».

Как добавить сетевое расположение через Проводник Windows

Следом надо выбрать его дальнейшее местоположение, но в этом окне нам доступен только один вариант. Для продолжения снова нажимаем на кнопку «Далее».

Выбор в меню типа сетевого расположения

В этом окне понадобится указать ссылку на сетевой ресурс, к которому планируется провести подсоединение. Важно соблюдать предписанный формат (чуть ниже есть несколько примеров). В поле вводим адрес/ссылку и вновь идем дальше.  

Набор сетевого адреса или ссылки на FTP-ресурс

Теперь понадобится ввести в поле имя пользователя. Пароль заранее вводить не нужно, он будет запрашиваться только при подключении. Если на вашем хосте есть такая возможность, вход можно осуществить анонимно, отметив соответствующую галочку.

Ввод данных для входа в интерфейс FTP сервера 

В самом конце даем название новому сетевому окружению.

Ввод наименования для создаваемого ярлыка

На этом настройка завершена. При необходимости можно поставить галочку, чтобы сразу после нажатия на кнопку «Готово» открыть указанный сервер и приступить к работе.

Подтверждение данных и завершение настройки соединения с FTP 

Новое подключение теперь находится в «Сетевых расположениях» в разделе «Этот компьютер».

Новое сетевое расположение для соединения с FTP-хостом

Теперь подключаемся – открываем только что созданное соединение. Открывается маленькое окошко, где мы вводим пароль, затем жмем на кнопку «Вход».

Ввод имени пользователя и пароля для подключения

Если все данные введены успешно, откроется папка сервера. Можно приступать к работе.

Удачное подключение к FTP-серверу

Подключение через командную строку Windows

Теперь расскажу, как подключиться к FTP-серверу в Windows с помощью командной строки. Этот способ многим может показаться не очень удобным, потому что вручную придется вбивать команды на загрузку документов, открытие папок и их скачивание. А для входа следуем указанной ниже последовательности.

  1.     Вводим команду ftp и жмем на клавишу Enter для подтверждения.
  2.     Задаем команду open наименование_ftp_хоста.
  3.     Вводим логин пользователя. Можно осуществить анонимный вход, просто введя Anonymous.
  4.     Вбиваем пароль. В случае с анонимом оставляем это поле пустым и жмем снова Enter.

Как подключиться к FTP-серверу с помощью командной строки Windows

Теперь подробнее по командам:

  •       dir – просмотр содержимого сервера.
  •       cd «имя_папки» – открытие указанной папки.
  •       put «путь_к_файлу» – загрузка этого документа с компьютера на сервер.
  •       get «наименование_файла.формат» – скачивание с хоста на компьютер.
  •       quit – отключение от FTP-сервера.

FTP-подключение через любой браузер

Подключиться к FTP-серверу можно и через браузер на любых операционных системах. В таком случае будет доступна лишь часть функций. Необходимо ввести в адресной строке IP-адрес хоста, только с добавлением приставки «ftp://». Нажимаем на клавишу Enter. Дальше потребуется ввести имя пользователя и пароль, а потом нажать на кнопку «Вход».

Ввод логина и пароля для доступа к FTP-ресурсу через браузер

Как подключиться к FTP с помощью FileZilla

FileZilla – наиболее востребованный и рекомендуемый FTP-клиент, бесплатный и простой в использовании. Подключиться к FTP-серверу через FileZilla можно вне зависимости от операционной системы, установленной на компьютере.

Сперва потребуется скачать приложение на официальном сайте. Есть версии для Linux, Windows (портативная и установочная) и macOS. Просто выбираем нужный вариант и жмем по нему для начала закачки.

Как скачать приложение FileZilla для доступа к FTP-хосту

Устанавливаем приложение и открываем его. В верхней панели вводим следующую информацию:

  •       Хост. Это может быть IP-адрес или ссылка.
  •       Логин пользователя, предварительно высланный на почту сервисом.
  •       Пароль.
  •       Порт. Оставляем пустым или устанавливаем значение 21. 

После того как все нужные поля будут заполнены, нажимаем на кнопку «Быстрое соединение».

Как получить доступ к FTP-ресурсу через клиент FileZilla

После открытия каталога можно приступать к загрузке и скачиванию необходимых данных. Чтобы не вводить каждый раз данные для подключения, следует воспользоваться менеджером сайтов, который доступен в меню «Файл».

Подключаемся с помощью Total Commander

Вам потребуется скачать и установить приложение Total Commander. Рекомендуем делать это с официального сайта. После завершения установки открываем приложение. Переходим во вкладку «Сеть» и выбираем там пункт «Соединиться с FTP-сервером». Для этого действия, кстати, предусмотрена комбинация горячих клавиш – Ctrl + F.

Как добавить FTP-соединение в Total Commander

В новом окне нажимаем на кнопку «Добавить». Дальше вводим имя нового соединения, адрес хоста, учетную запись и пароль. Нажимаем на кнопку ОК, чтобы сохранить всю введенную информацию.

Ввод данных для FTP-соединения в Total Commander

Новое подключение отразится в списке. Остается только соединиться с сервером, нажав на соответствующую кнопку.

Подсоединение к FTP-хосту через Total Commander

Как подключиться к FTP-серверу через терминал Linux

В Linux к FTP можно подключиться через системное приложение «Терминал». Это очень похоже на использование командной строки в Windows. Последовательность абсолютно та же – набираем команду ftp и активируем ее нажатием на кнопку Enter. Потом пишем open ссылка_на_хост. Не забываем, что затем надо указать логин и пароль.

Вот примеры доступных опций:

  •       Is – отображение списка файлов и папок.
  •       get – скачивание файла.
  •       mget – скачивание документов определенного формата. Например, mget * – все данные в каталоге, mget *, php – файлы формата php.
  •       put – загрузка файла на ресурс.
  •       mput – загрузка нескольких документов единого формата.
  •       mkdir – создание нового каталога.
  •       rmdir – удаление каталога.
  •       delete – удаление файла.
  •       bye – завершение работы.
  •       close – выход из текущего сеанса и возврат в контекст командной строки FTP.
  •       status – отображение статуса FTP клиента.

В Linux предусмотрен и другой вариант подключения к FTP. Сначала надо установить нужный пакет, дав вот такой запрос:

sudo apt-get install curlftpfs

Следом нужно предоставить права на определенную папку:

sudo chmod 777 ~/ftp

Теперь производится монтирование ftp-директории:

sudo curlftpfs -o allow_other ftp://user: password@server.ru /home/virtdiver/ftp/

Если работать необходимо от имени пользователя, то вводится вот такая опция:

-o allow_other

Для размонтирования FTP-папки используем такую команду:

sudo umount ~/ftp

Подключение к FTP через сайт хостинга

В этом случае достаточно лишь войти на сайт хостинга и перейти в соответствующий раздел. Покажу на примере Timeweb.

В правой части окна есть панель управления. Находим в ней пункт «Файловый менеджер» и жмем по нему. Перед нами предстанет веб-интерфейс FTP-сервера. Работать с ним очень просто, переносить файлы можно посредством drag-n-drop. 

Доступ к FTP-серверу через сайт хостинга

Заключение

Подключиться к FTP-серверу очень просто, и сделать это можно несколькими способами. Многие из них актуальны для всех популярных операционных систем. Но все зависит от цели, ведь функционал некоторых программ весьма ограничен.