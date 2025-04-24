Как подключиться к FTP-серверу14 мин. чтения
FTP (File Transfer Protocol) представляет собой протокол удаленной передачи файлов. С его помощью можно загрузить на сервер и скачивать с него же данные любого типа и размера, создавать или удалять файлы и папки.
В Windows, Linux и macOS подключиться к FTP-серверу можно с помощью встроенных средств и сторонних программ разного назначения. Полноценная работа со всеми средствами возможна только через специальные приложения, называемые FTP-клиентами. Теперь подробнее расскажем обо всех этих способах.
Данные для доступа к FTP-серверу
При подключении к FTP-серверу очень важно вводить правильные данные. Возьмем в качестве примера Timeweb. После регистрации на почту приходят два письма. Письмо с данными выглядит вот так:
Теперь о том, какие данные необходимо иметь под рукой:
- логин,
- пароль,
- ссылка на FTP-сервер (указывается в том же письме),
- порт (по умолчанию устанавливается значение 21).
Как подключится к FTP через Проводник Windows
Сначала рассмотрим, как подключиться к FTP-серверу через программу «Проводник» в Windows 10. Здесь ничего дополнительно устанавливать не надо, просто открываем системный файловый менеджер. В левой панели находим значок «Этот компьютер» и жмем по нему правой кнопкой мыши для вывода контекстного меню. В списке выбираем элемент «Добавить новый элемент в сетевое окружение».
В результате откроется окно мастера добавления сетевого расположения. В начальном окне просто нажимаем «Далее».
Следом надо выбрать его дальнейшее местоположение, но в этом окне нам доступен только один вариант. Для продолжения снова нажимаем на кнопку «Далее».
В этом окне понадобится указать ссылку на сетевой ресурс, к которому планируется провести подсоединение. Важно соблюдать предписанный формат (чуть ниже есть несколько примеров). В поле вводим адрес/ссылку и вновь идем дальше.
Теперь понадобится ввести в поле имя пользователя. Пароль заранее вводить не нужно, он будет запрашиваться только при подключении. Если на вашем хосте есть такая возможность, вход можно осуществить анонимно, отметив соответствующую галочку.
В самом конце даем название новому сетевому окружению.
На этом настройка завершена. При необходимости можно поставить галочку, чтобы сразу после нажатия на кнопку «Готово» открыть указанный сервер и приступить к работе.
Новое подключение теперь находится в «Сетевых расположениях» в разделе «Этот компьютер».
Теперь подключаемся – открываем только что созданное соединение. Открывается маленькое окошко, где мы вводим пароль, затем жмем на кнопку «Вход».
Если все данные введены успешно, откроется папка сервера. Можно приступать к работе.
Подключение через командную строку Windows
Теперь расскажу, как подключиться к FTP-серверу в Windows с помощью командной строки. Этот способ многим может показаться не очень удобным, потому что вручную придется вбивать команды на загрузку документов, открытие папок и их скачивание. А для входа следуем указанной ниже последовательности.
- Вводим команду ftp и жмем на клавишу Enter для подтверждения.
- Задаем команду open наименование_ftp_хоста.
- Вводим логин пользователя. Можно осуществить анонимный вход, просто введя Anonymous.
- Вбиваем пароль. В случае с анонимом оставляем это поле пустым и жмем снова Enter.
Теперь подробнее по командам:
- dir – просмотр содержимого сервера.
- cd «имя_папки» – открытие указанной папки.
- put «путь_к_файлу» – загрузка этого документа с компьютера на сервер.
- get «наименование_файла.формат» – скачивание с хоста на компьютер.
- quit – отключение от FTP-сервера.
FTP-подключение через любой браузер
Подключиться к FTP-серверу можно и через браузер на любых операционных системах. В таком случае будет доступна лишь часть функций. Необходимо ввести в адресной строке IP-адрес хоста, только с добавлением приставки «ftp://». Нажимаем на клавишу Enter. Дальше потребуется ввести имя пользователя и пароль, а потом нажать на кнопку «Вход».
Как подключиться к FTP с помощью FileZilla
FileZilla – наиболее востребованный и рекомендуемый FTP-клиент, бесплатный и простой в использовании. Подключиться к FTP-серверу через FileZilla можно вне зависимости от операционной системы, установленной на компьютере.
Сперва потребуется скачать приложение на официальном сайте. Есть версии для Linux, Windows (портативная и установочная) и macOS. Просто выбираем нужный вариант и жмем по нему для начала закачки.
Устанавливаем приложение и открываем его. В верхней панели вводим следующую информацию:
- Хост. Это может быть IP-адрес или ссылка.
- Логин пользователя, предварительно высланный на почту сервисом.
- Пароль.
- Порт. Оставляем пустым или устанавливаем значение 21.
После того как все нужные поля будут заполнены, нажимаем на кнопку «Быстрое соединение».
После открытия каталога можно приступать к загрузке и скачиванию необходимых данных. Чтобы не вводить каждый раз данные для подключения, следует воспользоваться менеджером сайтов, который доступен в меню «Файл».
Подключаемся с помощью Total Commander
Вам потребуется скачать и установить приложение Total Commander. Рекомендуем делать это с официального сайта. После завершения установки открываем приложение. Переходим во вкладку «Сеть» и выбираем там пункт «Соединиться с FTP-сервером». Для этого действия, кстати, предусмотрена комбинация горячих клавиш – Ctrl + F.
В новом окне нажимаем на кнопку «Добавить». Дальше вводим имя нового соединения, адрес хоста, учетную запись и пароль. Нажимаем на кнопку ОК, чтобы сохранить всю введенную информацию.
Новое подключение отразится в списке. Остается только соединиться с сервером, нажав на соответствующую кнопку.
Как подключиться к FTP-серверу через терминал Linux
В Linux к FTP можно подключиться через системное приложение «Терминал». Это очень похоже на использование командной строки в Windows. Последовательность абсолютно та же – набираем команду ftp и активируем ее нажатием на кнопку Enter. Потом пишем open ссылка_на_хост. Не забываем, что затем надо указать логин и пароль.
Вот примеры доступных опций:
- Is – отображение списка файлов и папок.
- get – скачивание файла.
- mget – скачивание документов определенного формата. Например, mget * – все данные в каталоге, mget *, php – файлы формата php.
- put – загрузка файла на ресурс.
- mput – загрузка нескольких документов единого формата.
- mkdir – создание нового каталога.
- rmdir – удаление каталога.
- delete – удаление файла.
- bye – завершение работы.
- close – выход из текущего сеанса и возврат в контекст командной строки FTP.
- status – отображение статуса FTP клиента.
В Linux предусмотрен и другой вариант подключения к FTP. Сначала надо установить нужный пакет, дав вот такой запрос:
sudo apt-get install curlftpfs
Следом нужно предоставить права на определенную папку:
sudo chmod 777 ~/ftp
Теперь производится монтирование ftp-директории:
sudo curlftpfs -o allow_other ftp://user: password@server.ru /home/virtdiver/ftp/
Если работать необходимо от имени пользователя, то вводится вот такая опция:
-o allow_other
Для размонтирования FTP-папки используем такую команду:
sudo umount ~/ftp
Подключение к FTP через сайт хостинга
В этом случае достаточно лишь войти на сайт хостинга и перейти в соответствующий раздел. Покажу на примере Timeweb.
В правой части окна есть панель управления. Находим в ней пункт «Файловый менеджер» и жмем по нему. Перед нами предстанет веб-интерфейс FTP-сервера. Работать с ним очень просто, переносить файлы можно посредством drag-n-drop.
Заключение
Подключиться к FTP-серверу очень просто, и сделать это можно несколькими способами. Многие из них актуальны для всех популярных операционных систем. Но все зависит от цели, ведь функционал некоторых программ весьма ограничен.