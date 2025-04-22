Дроп-домен от А до Я: что это и как его купить

Со временем владельцы сайтов по каким-либо причинам их «забрасывают». Когда истекает срок регистрации домена, через 30 дней он становится доступным для покупки. Такие доменные имена называют дроп-доменами.

Для чего нужны дроп-домены

Существует несколько причин, по которым покупают «брошенные» адреса:

Созвучное наименование – для некоторых владельцев компаний это очень важно.

Прокачка нового сайта – созданный «с нуля» ресурс не имеет важных для ранжирования хостовых, поведенческих, ссылочных показателей. Для Google «нулевой» сайт попадает на 6-12 месяцев в «песочницу». При «подклейке» дроп-домена передается необходимый вес.

Создание блога для продажи ссылок, размещения рекламы – «заброшенный» сайт с хорошим трафиком будет идеальным стартом в развитии.

Создание собственных PBN-сетей для прокачки ссылочной массы – ссылки с ресурсов, которые не «засвечены» на биржах, оцениваются поисковыми системами выше.

С какими проблемами можно столкнуться

Чтобы найти хороший дроп-домен, придется вложить достаточное количество времени и «немного» денег (от 1000 до 10000 рублей). А теперь о минусах, которые в себе «таят» брошенные адреса:

Был в употреблении сайта для взрослых – домены с хорошим трафиком нередко «перехватываются» запрещенными ресурсами. В результате на адрес накладывается Adult-фильтр или бан, от которого очень сложно избавиться.

Вирусы – «подозрительная» активность на сайте является пессимизирующим фактором. Даже если сайт не был активен полгода, в панели вебмастера можно увидеть уведомление о критических нарушениях.

Негативная история – если на сайт поступали жалобы о мошеннических действиях, велик риск «пожизненного бана».

Поисковый спам (грубые нарушения) – в случае, когда дроп-домен раскручивали черными методами, на него будут наложены санкции.

Склейка с другим ресурсом – предположим, компания имела адрес oldname.ru, а потом заменила на newname.ru. При склеивании качественные показатели были переданы новому адресу. Со временем забывают про домен oldname.ru, и он доступен к покупке.

Несколько хозяев – не рекомендуется приобретать дроп-домены, на которых два или более разных сайтов.

Как найти освобождающиеся или освобожденные домены

Для начала рассмотрим, какие дроп-домены существуют:

Освобождающиеся – после окончания срока регистрации домена владельцу дается 30 дней на выкуп. Открывается аукцион. Если ваша ставка была самой высокой, после наступления Free-Date (дата, когда домен будет доступен для приобретения) домен ваш.

Освобожденные – для покупки не нужно участвовать в аукционах и ждать Free-Date.

Теперь перейдем к сервисам.

MegaIndex

Megaindex.com – сервис с удобными инструментами для SEO-специалиста. Регистрация домена невозможна.

Выбираем в меню «Приложения» -> «Освобождающиеся домены».

Переходим к настройкам поиска:

Фильтр по имени – вводим часть имени желаемого домена.

Все – выбираем доменную зону.

Освободится – дата освобождения домена.

ИКС, Domain Rank, Trust Rank – вводим необходимые минимальные параметры.

Скрыть домены со склеенным ИКС – обязательно ставим галочку.

Категория доменов – позволяет выбрать нужную категорию (могут быть определены неточно).

Аналогичные настройки для освободившихся доменов. Выбираем «Приложения» -> «Удаленные домены».

MyDrop

Mydrop.io – сервис для поиска освобождающихся и уже освобожденных доменов. Одним из преимуществ является возможность восстановить сайт, который был ранее на этом адресе за небольшие деньги (от 100 до 1500 рублей). Сервис имеет огромный набор фильтров. Принцип действия аналогичен с параметрами, описанными выше.

Reg.ru и Ru-Center

Популярные регистраторы Reg.ru и Ru-Center позволят не только найти дроп-домен, но и зарегистрировать его. Параметров поиска гораздо меньше.

Reg.ru:

Ru-Center:





Какие параметры домена стоит проверить

Итак, вы определились с парой-тройкой доменов, готовы их купить или принять участие в аукционе. Необходимо выполнить ряд важных проверок.

История домена

Сервис archive.org позволяет бесплатно посмотреть, что было на сайте. Не забывайте, что нужно проверить не только последнюю версию сайта, но и то, что было несколько лет назад. Проверяйте архивы с разницей в один год.

На этом примере видно, что в последний раз сайт полноценно функционировал до конца 2017 года, в 2018 году идут «пустые» скриншоты.

Чего не должно быть на скриншотах в течение годового периода:

301 редиректа на другой сайт. Белых скриншотов, ошибок сервера (сайт не функционировал, а это значит, что было обнуление истории, возраста, накопленных параметров для ранжирования). Продажи домена (см. пункт 2). Взрослого контента (с Adult-фильтром у вас будут минимальные перспективы выхода в топ выдачи). Разных сайтов (то есть дизайн, номера телефонов, название компаний отличаются в различный временной период; домен должен иметь одного хозяина).

Количество владельцев

Хороший возрастной домен лучше брать после одного хозяина. Для проверки пользуемся сервисом whoishistory.ru

На скриншоте видно, как менялись whois-записи домена. Обращайте внимание на параметр «created». Если он в большинстве записей разный, значит хозяев было несколько.

Внешние ссылки и трафик

Linkpad.ru – бесплатный доступ позволяет увидеть число входящих, исходящих ссылок, количество доноров, ссылающиеся доменные зоны.

Megaindex.com позволит бесплатно посмотреть видимость сайта (предполагаемый трафик), число входящих и исходящих ссылок.

Инструмент «Видимость сайта». На этом скриншоте видно, что за последние два года видимость сайта была близка к нулю.

Инструмент «Внешние ссылки». На этом скриншоте виден резкий скачок ссылок с апреля 2020 года. Обратите внимание на % SEO-ссылок. Он должен быть не более 30%, иначе есть риск, что домен под Минусинском (санкции Yandex за SEO-ссылки).



Склейка

Выше было рассказано, что домен мог последние два-три года иметь 301 редирект на новый адрес, передавая весь накопленный вес.

Инструмент «Проверить склейку доменов» на сайте be1.ru позволит это проверить.



Баны, вирусы, поисковый спам и прочие проблемы

Последняя и очень важная проверка, к сожалению, выполняется уже после покупки домена и распаковки архива на хостинге. Занимает она от двух до четырех недель.

Вы добавляете сайт в панель Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. Через некоторое время можно посмотреть уведомления о критических ошибках и наложенных санкциях. Ошибок нет – пользуйтесь доменом!

Как зарегистрировать дроп-домен

Определились с доменом? Пора приобретать.

Сделать это можно в Timeweb или при помощи других популярных регистраторов (nic.ru, reg.ru, expired.ru и т.д.).

Покупка домена на Timeweb

Не хочется возиться с кучей настроек? Timeweb предлагает возможность зарегистрировать освобождающийся домен в зоне .RU и .РФ за 179 руб., что дешевле, чем у указанных выше регистраторов.

Для этого переходим в панель управления хостингом, открываем раздел «Домены и поддомены». Вводим интересующий нас домен.

Если домен свободен, отобразится такое сообщение:

Если домен занят, вы увидите следующее уведомление.

Далее останется нажать «Отправить заявку».

Домен будет вашим, если:

реестр не обработает заявку Timeweb раньше другого регистратора;

кто-то предложит большую стоимость (не забываем, что это «аукцион»);

владелец домена успел его продлить.

Доменный брокер

Услуга спасает в двух ситуациях:

Если интересующий вас домен занят и для него еще не наступила дата Paid-Till (до которой оплачен домен).

Если вы хотите приобрести домен напрямую у владельца (Timeweb выступает посредником в сделке).

Воспользоваться услугой так же просто, как зарегистрировать домен. Достаточно ввести интересующий домен, увидеть это уведомление и нажать «Отправить заявку».

Где скачать архив сайта

И напоследок два сервиса, где можно скачать архив сайта:

Mydrop.io – имеет собственную базу архивов.

archivarix.com – восстанавливает архив из archive.org.

И в завершение...

Купить дроп-домен гораздо проще, чем кажется: