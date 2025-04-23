Что такое ошибка 403 и как ее исправить

Все мы, путешествуя по просторам интернета, натыкаемся на различные ошибки при загрузке сайтов. Одна из них, кстати, достаточно часто встречается – я говорю об ошибке сервера 403 Forbidden Error. Сегодня я рассмотрю причины ее возникновения и способы устранения со стороны владельца сайта и его пользователя.

Что означает ошибка 403 и почему она появляется

Ошибка сервера 403 Forbidden означает ограничение или отсутствие доступа к материалу на странице, которую вы пытаетесь загрузить. Причин ее появления может быть несколько, и вот некоторые из них:

Формат индексного файла неверен.

Некорректно выставленные права на папку/файл.

Файлы были загружены в неправильную папку.

Ошибка на стороне пользователя

Обычно ошибка 403 на стороне пользователя указывает на:

Ограничения доступа . Веб-сервер может быть настроен для запрета доступа к определенным файлам и директориям. Если пользователь пытается получить доступ к таким ресурсам, сервер отправляет код 403.

Аутентификацию . Некоторые веб-страницы требуют аутентификации для доступа. Если пользователь не предоставляет правильные учетные данные, например, логин и пароль, сервер может отправить ошибку.

IP-ограничения . Веб-сервер может быть настроен для ограничения доступа к определенным IP-адресам или диапазонам IP-адресов.

Расширение файла . На сервере могут быть настроены правила, запрещающие доступ к определенным типам файлов или расширениям.

Блокировку брандмауэром или антивирусом. Некоторые брандмауэры или антивирусные программы могут блокировать доступ к определенным сайтам или ресурсам.

Ошибка на стороне владельца сайта

Ошибка 403 может также возникать из-за различных причин со стороны администратора:

Ошибка в файле index . Этот документ указывает на главную страницу сайта, название и формат которого должны быть определены правильно. В зависимости от выбранной CMS, они могут отличаться. Так, например, в WordPress корректные наименования – index.html, index.htm или index.php. Вместе с этим важно убедиться, что файл находится в корневой папке домена или поддомена, иначе это также может сказаться на ошибке 403.

Расположение файлов сайта . Часто бывает такое, что расположение файлов влияет на появление ошибки 403. Важно, чтобы все находилось на своих местах, которые регламентируются CMS и хостингом.

Права доступа . Файловая система имеет 7-балльную систему доступа из трех цифр, где 1 – это права владельца, 2 – группа, 3 – пользователь. Если у посетителя сайта будут ограничены права доступа, то он увидит ошибку 403. Как правило, для папок задается значение 755, для файлов – 644.

Проблемы с плагинами . С такой проблемой часто встречаются владельцы CMS WordPress из-за устаревшего ПО или некорректной работы кода расширений. Чтобы убедиться, действительно ли ошибка связана с такой неполадкой, отключите все плагины. Сделать это можно через раздел wp-content – найдите там папку plugins и переименуйте ее на любое другое имя. Если проблема исчезнет, то виной этому один из плагинов.

Ошибка в файле .htaccess . Если вы используете Apache Web Server, то попробуйте изменить название файла .htaccess. Такое действие поможет понять, есть ли вина файла в ошибке или нет. Если же код 403 появляется из-за .htaccess, то обратите внимание на директивы: deny, allow, require, redirect, RewriteRule – в них может быть допущена ошибка.

Тариф хостинга подобран неправильно. Такое случается, когда вы используете современные технологии, а хостинг их не поддерживает. Например, тариф рассчитан только на PHP 7.4, а вы работаете на PHP 8.0. В таком случае вполне может появляться ошибка 403.

Ограничения на стороне хостинга или провайдера

В некоторых случаях ошибка 403 появляется не по вине пользователя или владельца сайта, а по причине каких-то ограничений со стороны хостинга или провайдера. Рассмотрим наиболее встречаемые:

Прекращение работы сайта . Сайт может быть заблокирован хостингом, например, если не оплачен тарифный план или были нарушены правила площадки. Также проблемы могут быть связаны с действиями Роскомнадзора.

Устаревший кэш DNS . Обычно это связано с переездом сайта на другой адрес. В таких случаях есть вероятность, что используются устаревшие данные DNS-серверов. Как правило, ошибка уходит сама в течение одних-двух суток.

Проблема на стороне провайдера. Если ни одна из вышеперечисленных причин вам не подходит, обратитесь к провайдеру – возможно что-то «сломалось» на его стороне.

Другие причины ошибки 403

Помимо распространенных причин, о которых я уже упоминала выше, существуют и другие, более редкие. Вот несколько из них:

Ограничения по времени доступа . Администратор может настроить ограничения по времени доступа к определенным ресурсам. Например, доступ к некоторым страницам или функциональности может быть отключен в конкретное время дня.

Блокировка по стране или региону . В некоторых случаях владельцы веб-ресурсов могут настроить блокировку доступа к сайту из определенных стран или регионов. Это может быть сделано по причинам безопасности или для соблюдения правовых ограничений.

Превышение лимитов использования . Иногда веб-сервисы или API могут иметь ограничения на количество запросов или использование ресурсов. Если пользователь превышает эти лимиты, сервер может отправить ошибку 403 в ответ на последующие запросы.

Ограничения на основе идентификатора пользователя . Веб-сайты, особенно те, которые предоставляют персонализированный контент, могут ограничивать доступ к определенным ресурсам на основе идентификатора пользователя. Например, когда посетитель сайта не является членом определенной группы.

Проверка ботов и сканеров. Администраторы могут настроить системы защиты сайта для обнаружения и блокировки автоматических сканеров, вредоносных ботов или спам-роботов. Если сервер обнаруживает подозрительную активность, он может отправлять код 403 в ответ на запросы от таких источников.

Коды ошибок подстатуса для IIS

Основной список кодов ошибок, которые возвращаются службами Microsoft Internet Information Services:

403.1 – доступ к выполнению запрещен;

403.2 – ставит запрет на чтение;

403.3 – запрещает делать запись;

403.4 – указывает на то, что нужно использовать SSL-сертификат;

403.5 – указывает на то, что нужно использовать SSL-сертификат 128 бит;

403.6 – говорит о том, что IP-адрес отклонен;

403.7 – требует сертификат;

403.8 – говорит о том, что доступ к сайту запрещен;

403.9 – указывает на слишком высокий трафик;

403.10 – неверная конфигурация;

403.11 – говорит о том, что изменен пароль;

403.12 – Mapper отказал в доступе;

403.13 – означает, что сертификат отозван;

403.14 – говорит о том, что листинг каталога отклонен;

403.15 – слишком большое число клиентских лицензий;

403.16 – указывает на некорректный сертификат;

403.17 – срок действия сертификата истек;

403.18 – не получается выполнить запрос;

403.19 – нельзя выполнить CGI;

403.20 – указывает на ошибку входа в систему;

403.21 – доступ к источнику запрещен;

403.22 – бесконечная глубина запрещена;

403.502 – указывает на большое число запросов с одного IP-адреса;

403.503 – есть ограничения по IP.

Исправление ошибки сервера 403 Forbidden

Чтобы исправить ошибку сервера 403 Forbidden, обязательно нужен доступ к панели управления вашего хостинга. Все описанные ниже шаги применимы к любой CMS, но примеры будут показаны на основе WordPress.

Проверка индексного файла

Сначала я проверю, правильно ли назван индексный файл. Все символы в его имени должны быть в нижнем регистре. Если хотя бы один символ набран заглавной буквой, возникнет ошибка 403 Forbidden. Но это больше относится к ОС Linux, которой небезразличен регистр.

Еще не стоит забывать, что индексный файл может быть нескольких форматов, в зависимости от конфигураций сайта: index.html, index.htm, или index.php. Кроме того, он должен храниться в папке public_html вашего сайта. Файл может затеряться в другой директории только в том случае, если вы переносили свой сайт.

Любое изменение в папке или файле фиксируется. Чтобы узнать, не стала ли ошибка итогом деятельности злоумышленников, просто проверьте графу «Дата изменения».

Настройка прав доступа

Ошибка 403 Forbidden появляется еще тогда, когда для папки, в которой расположен искомый файл, неправильно установлены права доступа. На все директории должны быть установлены права на владельца. Но есть другие две категории:

группы пользователей, в числе которых есть и владелец;

остальные, которые заходят на ваш сайт.

На директории можно устанавливать право на чтение, запись и исполнение.

Так, по умолчанию на все папки должно быть право исполнения для владельца. Изменить их можно через панель управления TimeWeb. Для начала я зайду в раздел «Файловый менеджер», перейду к нужной папке и выделю ее. Далее жму на пункт меню «Файл», «Права доступа».

Откроется новое окно, где я могу отрегулировать права как для владельца, так и для всех остальных.

Отключение плагинов WordPress

Если даже после всех вышеперечисленных действий ошибка не исчезла, вполне допустимо, что влияние на работу сайта оказано со стороны некоторых плагинов WordPress. Быть может они повреждены или несовместимы с конфигурациями вашего сайта.

Для решения подобной проблемы необходимо просто отключить их. Но сначала надо найти папку с плагинами. Открываю папку своего сайта, перехожу в раздел «wp-content» и нахожу в нем директорию «plugins». Переименовываю папку – выделяю ее, жму на меню «Файл» и выбираю соответствующий пункт. Название можно дать вот такое: «plugins-disable». Данное действие отключит все установленные плагины.

Теперь нужно попробовать вновь загрузить страницу. Если проблема исчезла, значит, какой-то конкретный плагин отвечает за появление ошибки с кодом 403.

Но что делать, если у вас плагин не один, а какой из них влияет на работу сайта – неизвестно? Тогда можно вернуть все как было и провести подобные действия с папками для определенных плагинов. Таким образом, они будут отключаться по отдельности. И при этом каждый раз надо перезагружать страницу и смотреть, как работает сайт. Как только «виновник торжества» найден, следует переустановить его, удалить или найти альтернативу.

Как решить проблему, если вы – пользователь

Выше я рассмотрела способы устранения ошибки 403 Forbidden для владельцев сайта. Теперь же разберу методы исправления в случаях с пользователем.

Сначала надо убедиться, что проблема заключается именно в вашем устройстве. Внимательно проверьте, правильно ли вы ввели URL сайта. Может, в нем есть лишние символы. Или, наоборот, какие-то символы отсутствуют.

Попробуйте загрузить страницу с другого устройства. Если на нем все будет нормально, значит, проблема кроется именно в используемом вами девайсе. Если нет – надо перейти к последнему шагу.

Еще хороший вариант – немного подождать и обновить страницу. Делается это либо кликом по иконке возле адресной строки браузера, либо нажатием на комбинацию Ctrl + F5. Можно и без Ctrl, на ваше усмотрение.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, надо очистить кэш и cookies. Провести такую процедуру можно через настройки браузера. Для этого необходимо открыть историю просмотров, чтобы через нее перейти к инструменту очистки. Эту же утилиту часто можно найти в настройках, в разделе «Конфиденциальность и безопасность». В новом окне нужно отметить пункты с кэшем и cookies и нажать на кнопку для старта очистки.



Ошибка 403 Forbidden возникает и тогда, когда пользователь пытается открыть страницу, для доступа к которой сначала надо осуществить вход в систему. Если у вас есть профиль, просто войдите в него и попробуйте вновь загрузить нужную страницу.

Если вы заходите со смартфона, попробуйте отключить функцию экономии трафика в браузере. Она находится в настройках, в мобильном Google Chrome под нее отведен отдельный раздел.

Последний шаг – подождать. Когда ни один способ не помогает, значит, неполадки возникли именно на сайте. Возможно, его владелец уже ищет способы решения проблемы и приступает к их исполнению, но это может занять какое-то время. Пользователям остается только дождаться, когда все работы будут завершены.

Если ничего из вышеперечисленного не сработало, рекомендуется обратиться к владельцу сайта. Есть вероятность, что никто не знает о возникшей проблеме, и только ваше сообщение может изменить ситуацию.