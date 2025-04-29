Как подключить домен к сайту

Ну вот, процесс создания сайта завершен, теперь дело остается за малым – привязке его к конкретному домену. Ведь в ином случае ваш ресурс не поднимется в запросах поисковиков, его название будет очень неудобно набирать. А так можно придумать короткое и запоминающееся название, привязать его к сайту и открыть ресурс интернету. Сегодня мы расскажем, как разными способами можно подключить домен к хостингу на примере панели управления Timeweb.

Добавление и привязка домена к хостингу через панель управления

В первую очередь необходимо позаботиться о покупке доменного имени. Такую услугу легко заказать у любого хостинг-провайдера. Выбор зависит от требований пользователя и цены. Главное, что этот самый домен потом в любом случае можно привязать к сайту, сконструированному на платформе Timeweb.

При покупке в Timeweb

Вообще есть два способа покупки домена в Timeweb. Первый – это выбор готового варианта на странице. Там подобрано огромное количество различных существительных и прилагательных, все на выбор пользователя.

Второй способ – ручной. В данном случае сначала необходимо авторизоваться в панели управления хостинга. Для этого нужно использовать логин и пароль, которые были присланы сразу после регистрации на указанную электронную почту.

Теперь требуется открыть раздел «Домены и поддомены» (или кликнуть на главной странице по кнопке «Добавить домен») и в новом окне нажать на пункт «Зарегистрировать домен». Это подразумевает именно покупку и регистрацию нового имени в сервисе Timeweb.

Здесь можно ввести любое наименование для будущего доменного имени, подобрать оптимальную зону и рассчитать заранее стоимость. Есть вариант выбора освобождающихся имен или просмотра популярных предложений в магазине.

Кстати, как только вы выберете зону и введете название, сервис сразу же проверит, свободен ли нужный вам вариант, рассчитает стоимость и предложит более дешевые варианты.

На этапе регистрации нового доменного имени его можно при необходимости сразу же подключить к сайту на хостинге. Для этого необходимо просто выбрать пункт «Привязать домен к сайту» и выбрать нужный в выпадающем меню.

При покупке домена у других провайдеров

Допустим, у вас уже имеется домен, не привязанный к какому-либо сайту и купленный у другого хостинга. Куда проще, конечно же, все процедуры проводить у одного и того же провайдера, но часто выбору другой компании при покупке предшествует несколько факторов, в числе которых:

невыгодные тарифы на приобретение домена у провайдера, который предоставляет в аренду сервер;

приобретение доменного имени у другого человека, то бишь частного лица.

Еще такой способ может сопровождаться техническим переносом данных. А подобная процедура новичков может вогнать в тупик. Но это в реальности не так сложно, нужно лишь следовать указанной ниже последовательности.

В Timeweb есть возможность привязать купленное на другом ресурсе доменное имя к сайту. Для этого в панели управления снова открываем раздел «Домены и поддомены», но теперь выбираем пункт «Добавить домен».

Далее все очень просто – нужно будет в специальном поле просто ввести ссылку и нажать на кнопку «Добавить». Ниже есть специальная кнопка, с помощью которой можно проводить или не проводить привязку к уже существующему сайту.

По окончании процедуры данный домен появится в списке в соответствующем разделе. Но на этом подключение не завершено, еще должен произойти технический перенос, а он не выполняется автоматически. Сделать подобную процедуру в Timeweb можно двумя способами.

Поменять NS-серверы на стороне регистратора

В качестве примера возьмем reg.ru. Надо на стороне хостинг-провайдера, у которого вы покупали доменное имя, поменять записи NS на следующие:

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

На сайте reg.ru для начала необходимо открыть список своих доменов. Потом выбираем тот, который привязывается к сайту в хостинге Timeweb, и переходим к панели управления. На открывшейся странице находим пункт «DNS-серверы» и жмем по нему.

В результате откроется страница, где мы вводим указанные ранее NS-записи. А все те, что были до этого введены, удаляем. Если все будет сделано правильно, то система даст сообщение о старте обновления DNS-серверов. Данная процедура может занять до 48 часов, но обычно она завершается куда раньше.

Указать в качестве A-записи IP-адрес вашего сервера

Второй способ заключается в указании IP-адреса вашего сервера в качестве A-записи. Найти его можно на главной странице панели управления, в разделе «Доступ по FTP/SSH», или в письме, пришедшем сразу после создания вашего хостинга.

Как проверить, подключен ли домен

Сперва надо обязательно подождать, пока хостинг обновит все данные о серверах и проведет полное подключение. Спустя несколько часов можно ввести URL в адресной строке браузера и попробовать открыть его. Если вы заранее привязали его к сайту, тогда будет отображаться его содержимое. В ином случае должна отображаться заглушка от хостинга, серверы которого были указаны.

Другой метод – воспользоваться whois-сервисом Timeweb. Он не только показывает, занято имя или нет. Нажав на кнопку WHOIS, мы увидим подробные данные, в том числе NS-серверы, дату создания и организацию, которая купила домен.

Перенос сайта с другого хостинга

В данном случае подразумевается именно перенос сайта под управление Timeweb. Но сперва необходимо убедиться, что домен, который планируется перенести, не заблокирован. То есть он не должен иметь статусы erverTransferProhibited, clientTransferProhibited или changeProhibited. Еще одно обязательное условие – до окончания срока регистрации должно оставаться не меньше 7 дней.

Затем следует обратиться к регистратору и запросить код AuthInfo для переноса. Внимание: срок его действия составляет 20 календарных дней.

Теперь надо запустить трансфер. Выбираем в том же разделе, что и ранее, пункт «Перенести домен».

В соответствующем поле указываем ссылку и код трансфера, полученный от регистратора. Можно подключить дополнительно защиту с помощью SSL-сертификата. По окончании настройки жмем на кнопку «Перенос домена».

На момент написания статьи процесс переноса домена в зоне .ru и .рф производился бесплатно по специальной акции.

Как только трансфер будет запущен, новый домен будет отображаться в списке и иметь статус «В процессе переноса». Обычно данная процедура занимает 5-7 дней, но если ждать приходится дольше, рекомендуем обратиться в службу поддержки Timeweb.

Бывает и такое, что домен уже был добавлен в Timeweb (как в способе, описанном выше). В таком случае можно не проводить повторный ввод данных, а открыть панель управления и нажать на пункт «Перенести домен в Timeweb», а далее действовать по инструкции выше.

Уже потом, когда перенос будет завершен, можно будет провести привязку к любому сайту. Для этого следует перейти в панель управления доменами и нажать на кнопку «Привязать домен» напротив нужного пункта. Далее потребуется выбрать в списке папку, на которой размещается сайт, и применить изменения.