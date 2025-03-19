В этой статье поговорим о том, как подключиться к виртуальному выделенному серверу с компьютеров Apple. Рассмотрим вариант настройки через командную строку и с помощью программного обеспечения для дистанционного управления компьютерами.

Как подключиться к VDS с macOS по SSH через терминал

В macOS для удаленного входа на виртуальный сервер на базе Linux не нужно стороннее программное обеспечение. Достаточно ввести одну команду во встроенном терминале и через утилиту SSH получить доступ к VDS.

Чтобы это сделать, открываем поисковую систему Spotlight, одновременно нажав Alt + Пробел (или Cmd + Пробел в новых версиях ОС). Вводим туда слово «Терминал», а потом нажимаем Enter.

Оказавшись в терминале, вводим команду в формате ssh имя пользователя@IP-адрес сервера.

Например, я ввожу ssh root@89.223.127.80, чтобы подключиться к своему VDS. Узнать IP-адрес можно в панели управления хостинга.

ОС потребует подтвердить намерение выйти на связь по указанному адресу. Для этого надо ввести в терминал слово yes и нажать Enter. Тогда macOS добавит введенный IP-адрес в список доверенных.

Потом сервер потребует авторизоваться. Для этого введем пароль, который пришлет хостинг сразу после регистрации.

Сразу отмечу, что пароль надо вводить вручную, скопировать и вставить его не получится. Терминал просто отзовется ошибкой permission denied и потребует авторизоваться заново. А еще во время ввода пароля на экране не будут отображаться точки или звездочки. Это нормально для unix-подобных систем. Придется вводить вслепую.

После правильного ввода пароля можно управлять вашим виртуальным PC через командную строку.

Как подключиться к VDS с Windows Server через графический интерфейс

Серверами на базе Windows можно управлять с помощью графических утилит. Их основное преимущество — полный доступ к интерфейсу операционной системы вместо управления только через командную строку.

Для доступа к удаленной «машине» зачастую используют следующие программы:

Название Цена Поддерживаемые платформы Microsoft Desktop Remote Бесплатная Windows Parallels Client Бесплатная Windows Jump Desktop 1990 рублей Windows, Linux и macOS

Как по мне, наиболее популярный сценарий использования таких приложений — дистанционное управление виртуальным PC на базе Windows. А если речь заходит о Linux, то на устройстве с ним вряд ли найдется какой-нибудь графический интерфейс. Инструкция будет привязана к работе с Windows. А такую сущность, как Apple Server, оставим в стороне.

Далее речь пойдет о том, как подключиться к VDS с помощью указанных выше утилит.

Подключаемся к виртуальному серверу через RDP

Сначала заходим на страницу Microsoft Remote Desktop в Mac App Store и скачиваем программу.

После установки запускаем и нажимаем на кнопку Add PC.

Появится экран с опциями. Чтобы зайти на сервер, достаточно:

Ввести IP-адрес оного в поле PC-name.

А потом кликнуть на кнопку Save.



Виртуальный PC появится в списке доступных. Дважды по нему кликнем, чтобы подключиться.





Система оповестит о новом подключении и попросит проверить сертификат безопасности. Тут два пути:

Либо просто нажать Continue и продолжить работу. Либо нажать Show Certificate, чтобы его открыть и поставить галочку напротив пункта Always trust имя сервера.

Этого достаточно для первичной настройки, но мы разберем все доступные в приложении параметры, так как это самый популярный клиент для удаленной работы с виртуальными серверами.

Основные настройки

Имя компьютера (IP-адрес). Выбор учетной записи для удаленного доступа. При настройках по умолчанию RDP сам попросит ввести логин и пароль при необходимости. Название компьютера, чтобы было удобнее искать и понимать, что это за VDS. Папка в меню самого приложения. Параметры шлюза. Дополнительные опции, связанные с поведением RDP. Автоматическое переподключение в случае разрыва связи, вход от имени администратора и смена поведения клавиш мыши для левшей.

Display

Здесь можно настроить:

Разрешение экрана и то, какую площадь дисплея займет RDP после подключения к VDS. Качество изображения и вариант адаптации картинки под Retina-дисплеи.

Devices & Audio

На этом экране можно настроить:

Какие элементы системы и периферийные комплектующие будут доступны на VDS. Речь о буфере обмена, принтерах, аудиоустройствах и микрофоне. На каком из компьютеров будет воспроизводиться звук – удаленном или текущем.

Folders

Здесь можно указать папки вашего компьютера, которые будут доступны на удаленном сервере. То есть общие директории.

Подключаемся к VDS c macOS через Parallels Client

Принцип работы Parallels Client почти не отличается от RDP. Основная разница заключается в поддержке сразу двух протоколов – стандартного от Microsoft и проприетарного от Parallels. Второй требует дополнительной настройки специализированного программного обеспечения на стороне удаленного компьютера, поэтому для работы со стандартными VDS не подходит. Так что рассмотрим процесс подключения по протоколу RDP.

Скачиваем Parallels Client из Mac App Store.

После установки запускаем утилиту.

В появившемся окне нажимаем на кнопку «Добавить».



Выбираем протокол (в нашем случае под цифрой 2).



Затем указываем адрес своего VDS в поле с названием «Сервер».



И жмем на кнопку ОК.

После этого компьютер появится в списке доступных соединений. И мы дважды по нему кликнем, чтобы получить доступ.

Больше ничего не требуется.

Если нажать на кнопку «Дополнительные настройки», то откроются параметры дисплея, периферии и общих директорий.

На этом все!