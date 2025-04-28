Для чего и где применяется SSL-сертификат?

«На небе только и разговоров, что о море...». А в интернете — об SSL-сертификате. Что это и зачем? Разберемся здесь и сейчас.

Для чего необходим SSL-сертификат

Наверняка вы замечали, что адреса некоторых сайтов начинаются буквами http, а некоторые — https. И то, и другое указывает на протокол передачи данных, то есть ряд правил, по которым браузер и сервер обмениваются информацией.

Передача данных по протоколу http происходит в открытом виде. Рассмотрим на примере: когда вы покупаете что-то онлайн и вводите данные банковской карты, браузер сообщает их серверу. Если сайт работает по http-соединению, данные, которые вы указали, никак не защищены, а это значит, что злоумышленник может получить к ним доступ и расплатиться вашей картой в интернете.

Чтобы таких ситуаций не происходило, было создано специальное расширение для протокола http, отвечающее за защиту передаваемых данных — https. Чтобы эту защиту обеспечить, данные необходимо зашифровать — вот для чего нужен SSL-сертификат.

Как работает SSL-сертификат

Вернемся к нашему примеру с заказом в интернет-магазине. Если вы вводите данные своей карты на сайте, который защищен сертификатом, браузер превращает эти данные в случайный набор символов, и в таком виде сообщает их серверу. Расшифровать такое «послание» можно только с помощью ключа, который хранится на сервере. Ключ сложный и состоит из множества символов, так что подобрать его — задача непосильная. А это значит, что при таком способе передачи информации ваши личные данные надежно защищены от злоумышленников.

Обращать внимание на наличие сертификата на сайте стоит не только тогда, когда вы там что-то покупаете. Если вы регистрируетесь, оставляете свой e-mail или номер телефона, проследите, чтобы рядом с адресом сайта отображался «замочек», как на скриншоте ниже, а не сообщение «Не защищено».



Когда мы разобрались, зачем сайту нужен SSL-сертификат, узнаем, что он из себя представляет. «Физически» это набор файлов, который формируется следующим образом:

Создается запрос, содержащий информацию о домене и будущем владельце сертификата — Certificate Signing Request (CSR), в переводе означает «запрос на подпись сертификата», а также называется публичным ключом.

CSR отправляется Центру сертификации (Certificate Authority, CA).

CA выпускает сертификат на основе данных в запросе и предоставляет свои промежуточные и корневой сертификаты.

На сервере, где был создан CSR, формируется приватный ключ.

Ваш сертификат + сертификаты доверенного центра + приватный ключ + ваш сайт = безопасное соединение​.

Когда на сайте есть сертификат, вы можете увидеть, кому он выдан, кем выдан и до какой даты действует. Нужно кликнуть «по замочку» и нажать «Посмотреть сертификат».

Подведем итог простыми словами: SSL-сертификат приобретается для доменного имени, а устанавливается там, где вы покупаете хостинг для сайта. Заказать сертификат обычно можно там же, где и хостинг, например, в Timeweb, что очень удобно.

Если вы уже установили сертификат, но сайт открывается по незащищенному протоколу http, нужно настроить перенаправление с http на https — на стороне хостинг-провайдера, где размещен ваш сайт. Тогда при переходе на сайт будет сразу устанавливаться безопасное соединение. При этом важно, чтобы все элементы на сайте передавались по защищенному протоколу, иначе возникнет ошибка «mixed content» (означает «смешанное содержимое»). Что это такое, хорошо описано в статье «Чем опасна ошибка смешанного контента на сайте».

Виды SSL-сертификатов

Какие бывает SSL-сертификаты, в двух словах не рассказать, так как есть несколько критериев, по которым их можно классифицировать. Начнем с самоподписанных и доверенных.

Самоподписанный сертификат можно выпустить самостоятельно при наличии нужных инструментов. К примеру, это доступно в некоторых панелях управления веб-сервером (ISPmanager, Cpanel и т.д.). Из хорошего здесь то, что такой сертификат бесплатный, из плохого — его можно использовать только для служебных целей, а вот доверие посетителей сайта он не вызывает, потому что в адресной строке сообщается «Не защищено». Иначе говоря, сайт выглядит точно так же, как и если бы у него не было сертификата.

Доверенный сертификат выпускается Удостоверяющим центром — организацией, обладающей правом на выдачу сертификатов. Из всего того, что дает такой SSL-сертификат, стоит выделить самое важное: для посетителей сайта — это гарантия безопасности, а для его владельца — доверие пользователей. Википедия определяет Центр сертификации как «сторону, чья честность неоспорима». Вот несколько тому объяснений:

Проверка на право владения доменным именем или информации о компании, которая запрашивает сертификат.

Высокий уровень шифрования данных, подкрепленный финансовой гарантией.

Цепочки корневых сертификатов доверенных центров по умолчанию включены практически во все браузеры.

Эти преимущества в большей степени относятся к коммерческим Центрам сертификации (к примеру, Sectigo). Существуют также бесплатные, самым популярным является Let’s Encrypt.

Чем отличаются бесплатные SSL-сертификаты от коммерческих: обычно методы шифрования и тех, и других центров соответствуют актуальным стандартам, но бесплатные не предоставляют финансовую гарантию, такие сертификаты могут не поддерживаться некоторыми браузерами и операционными системами и имеют небольшой срок действия (как правило, 90 дней).

Также сертификаты можно разделить, основываясь на способе проверки:

DV, Domain Validation — сертификат, подтверждающий доменное имя. Его можно получить за 15 минут, так как Центр сертификации проверяет только право владения доменом.

— сертификат, подтверждающий доменное имя. Его можно получить за 15 минут, так как Центр сертификации проверяет только право владения доменом. OV, Organization Validation — сертификат, подтверждающий домен и существование организации. При его выпуске, помимо права на домен, CA проверяет и регистрацию компании. Для получения такого SSL-сертификата понадобится несколько дней.

— сертификат, подтверждающий домен и существование организации. При его выпуске, помимо права на домен, CA проверяет и регистрацию компании. Для получения такого SSL-сертификата понадобится несколько дней. EV, Extended Validation — сертификат, подтверждающий принадлежность сайта компании. Перед тем, как его выпустить, Центр сертификации проводит тщательную проверку — от права на домен до лицензии на вид деятельности, в среднем это занимает от нескольких дней до двух недель. Заказ открыт только юридическим лицам.

Раньше отличительной чертой EV являлась не только особая проверка, но и отображение этого сертификата на сайте — в адресной строке браузера было закреплено название компании и обозначено зеленым цветом.



Буквально недавно произошло изменение, и название компании было перенесено «под замочек». Нужно нажать на него, чтобы посмотреть информацию. Обновление вступило в силу в новых версиях некоторых браузеров: Chrome 77, Firefox 70, Safari на iOS 12 и macOS 10.14.



Как уже упоминалось выше, сертификат заказывается для доменного имени. А что делать, если нужно защитить и домен, и поддомены? Или сразу несколько разных доменных имен? Нужен ли отдельный SSL-сертификат каждому субдомену или домену?

Если вы используете и домен, и субдомены, стоит обратить внимание на SSL Wildcard. Этот сертификат распространяется на основной домен, а также его поддомены уровнем ниже. Он дороже сертификатов, предназначенных для одного домена, так что имеет смысл в его покупке, когда субдоменов много. Если же 1-2, то выгоднее заказать сертификаты отдельно для каждого.

В ситуации, когда у вас много онлайн-проектов на отдельных доменах, поможет SAN SSL, который защищает сразу несколько доменов (также его называют мультидоменным сертификатом). Его цена зависит от количества доменов, для которых он предназначен.

Каким сайтам необходим SSL-сертификат

Отсутствие сертификата недопустимо на сайтах, где совершается оплата и хранятся персональные данные пользователей: интернет-магазины, банки, платежные системы, социальные сети и т.д. Нужен ли SSL-сертификат обычному сайту? Например, личному блогу, сайту-визитке, корпоративному сайту или тематическому форуму. Скорее, да. Даже если на вашем сайте не нужно ничего покупать или регистрироваться, надпись «Не безопасно» может отпугнуть посетителей. Когда «замочек» в адресной строке, напротив, вызывает доверие пользователей. Предпочтение сайтам, защищенным сертификатами, отдают и поисковые системы Яндекс и Google, повышая их в выдаче.

Важно понимать, что сертификат отвечает за защиту передаваемых данных, но не может обезопасить сам сайт от взлома, вирусов или DDoS-атаки. Бороться с этими «вредителями» нужно другими методами. Рекомендации на случай таких ситуаций вы можете найти в Community.