Формат изображений TIFF: сфера применения и отличия от других расширений

Рассказываю о формате TIFF. О том, как его открыть, чем он примечателен и где его обычно используют.

Что такое TIFF?

TIFF расшифровывается как Taggem Image File Format. Это графический контейнер, хранящий в себе растровые изображения. Формат отличается высоким качеством картинки с повышенной глубиной цвета и несколькими вариантами компрессии данных: с потерями в качестве и без потерь. TIFF также поддерживает многослойность.

TIFF был разработан компанией Aldus (ныне поглощена фирмой Adobe). Формат появился в середине 80-х годов и быстро превратился в стандарт для хранения высококачественных цветных картинок. Но он уступил JPEG, потому что тот был легче и лучше подходил для использования в интернете. После этого роль TIFF в мире изменилась.

Теперь это формат для хранения сканов и фотографий, нуждающихся в последующем редактировании или распечатке. Файлы с расширением .TIF можно открыть практически в любом приложении для просмотра изображений. Специальное программное обеспечение в духе Photoshop требуется только для обработки и редактирования.

Характеристика формата

С технической точки зрения Tagged Image File Format имеет следующие свойства:

Тип Bitmap (когда для отображения картинки используется битовая карта) Глубина цветов От 1 до 24 бит Варианты сжатия Без сжатия, RLE, LZW, CCITT, JPEG Максимальный размер изображения 232 -1 Возможность хранить несколько изображений в одном файле Есть Разработчик Aldus Поддерживаемые платформы MS-DOS, Mac, UNIX-подобные системы Приложения, поддерживающие формат Смотри в соответствующей подглаве Поля с дополнительной информацией Имя файла, номер страницы, имя автора изображения, описание файла, программа, в которой создали изображение, и т.п.

Благодаря своим спецификациям TIFF стал одним из самых универсальных и диверсифицированных форматов для хранения изображений из всех существующих. Этому способствуют поддержка нескольких типов сжатия данных и возможность модифицировать сам формат. Этим и занимаются сторонние разработчики, превращая TIFF в удобное хранилище изображений под различные платформы и ПО.

Где используется TIFF

В первую очередь TIFF нужен для хранения нескольких изображений с метаданными в одном файле. Он может содержать в себе одну или несколько JPEG-картинок (сжатых с потерями) или картинок в формате PackBits (сжатых без потерь).

Формат используется для создания графической печатной продукции – плакатов, баннеров, этикеток, упаковок и т.п.

TIFF любят за высокое разрешение и глубину цвета, поэтому в этом формате часто снимают цифровые камеры. Это же свойство TIFF ценят те, кто часто сканирует документы, ведь благодаря .TIF удается сохранить максимальную детализацию итогового скана. При печати цифровых изображений на бумаге тоже важно использовать картинку с высоким разрешением. И тут расширение .TIF тоже отлично подходит.

Приложения, поддерживающие TIFF

ПО для работы с .TIF выбирают в зависимости от поставленных задач.

Чтобы посмотреть содержимое файла, можно использовать программы, встроенные в систему – Apple Preview в macOS или Microsoft Photos в Windows 10. В Linux и в мобильных ОС есть аналогичные утилиты. Также предпросмотр файлов доступен в некоторых онлайн-сервисах – к примеру, облачных хранилищах Google Drive и Dropbox.

Для редактирования файлов используются продукты компании Adobe, зачастую это Photoshop или Illustrator. Но есть и другие утилиты попроще, к примеру, Microsoft Paint.

В тот же список попадают:

CorelDraw Graphics Suite.

Roxio Toast 18.

ACD Systems ACDSee Photo Studio.

MacPhun Color Strokes.

Sketch.

Pixelmator Pro.

GIMP.

Прочие преимущества TIFF

.TIF можно редактировать и сохранять много раз, не теряя в качестве. Можно взять файл из Photoshop, который уже был отредактирован, и снова начать над ним работать уже в другом редакторе. При этом разрешение и цветовой диапазон картинки останутся без изменений независимо от того, какому виду обработки ее подвергнуть. В общем, все детали и цвета будут сохранены.

И так как этот формат создан с возможностью повторного редактирования, он поддерживает многослойность. Каждый слой – список изменений на растровом изображении. Любой из них можно удалить или изменить, открыв файл в соответствующем программном обеспечении даже после обработки.

Недостатки TIFF

Размер .TIF-файлов может быть избыточным (до 4 Гбайт). Хранить такие массивные картинки (или их пачки) сложно как онлайн, так и офлайн. Явно возрастут траты на жесткие диски или место в «облаке».

Из-за большого веса, многослойности и специфичных алгоритмов сжатия .TIF загружается медленно. Поэтому его не рекомендуют использовать для публикации в интернете, предлагая альтернативные форматы (JPEG, PNG и WebP).

Для редактирования файла необходимо специальное программное обеспечение. Нередко оно стоит больших денег – тот же Corel PaintShop Pro обойдется в 129 долларов.

Сравнение TIFF с другими форматами

Посмотрим, чем .TIF отличается от других часто используемых расширений:

PNG-картинки весят заметно меньше и вместе с тем сохраняют высокое качество. PNG отображают миллионы цветов и могут иметь прозрачный фон. Они подходят для веб-дизайна, логотипов, инфографик, схем и т.п. Но PNG не сохраняет столько данных, сколько может сохранить TIFF, поэтому для печатной продукции подходит меньше. JPEG – основной формат, используемый для публикации изображений на веб-страницах. JPEG много теряет в качестве при сжатии, поэтому не подходит для редактирования. Для печати тоже не годится, так как у него хромает детализация. Но зато он не разрастается до 4 Гбайт, как это делает TIFF, и всегда остается довольно компактным, что позволяет экономить пространство на диске. GIF – самый компактный среди форматов, если речь идет о хранении изображений. Этому способствует ограниченный набор цветов (всего 256). Но это касается только тех случаев, когда в GIF хранится статическая картинка. RAW – формат, используемый в фотосъемке. Образуется, когда камера захватывает максимальное количество информации в кадре и не удаляет данные в угоду сжатию. Такой подход оставляет больший простор для редактирования снимков. TIFF тоже содержит много информации, но в плане работы с фотографиями уступает RAW.

Сравнительная таблица

Формат Тип изображения Количество цветов Метаданные Расширяемость TIFF Сканы документов, печать 16 миллионов EXIF, IPTC Расширяемый PNG Логотипы, графики и рисунки 256 триллионов EXIF, IPTC Расширяемый JPEG Фото в личный архив и картинки для веба 16 миллионов EXIF, IPTC Нерасширяемый GIF Небольшие изображения для сайтов 256 EXIF, IPTC Расширяемый

Вместо заключения

В конце хочу дать еще пару советов по работе с TIFF при редактировании фото и графики.

Всегда сохраняйте изображения без сжатия, пока не внесете последние коррективы. Даже с минимальным сжатием на картинке могут появиться артефакты, которые помешают при повторной обработке. Так из .TIF получится выжать больше пользы, не теряя его ключевых свойств.

Если пользуетесь камерой, сохраняющей изображения в формате TIFF, то старайтесь держать уровень шума на минимуме. Это не только поможет при последующей обработке фото, но и снизит размер файла после сжатия. А TIFF может быть весьма увесистым, я об этом уже говорил.

Теперь можно заканчивать. Все, что стоит знать о Tagged Image File Format на базовом уровне, я уже рассказал.