Полезные статьи - Страница 11

Аренда VDS становится все более популярной услугой как для небольших сайтов, так и для высоконагруженных информационных систем. VDS по всем параметрам превосходит недорогой виртуальный хостинг, но в то же время обходится дешевле, чем выделенный сервер. При выборе провайдера и тарифного плана пользователю приходится учитывать огромное количество различных характеристик ВДС. К ним относится и программное обеспечение, используемое хостером для эмуляции отдельного сервера, – гипервизор. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных систем виртуализации – KVM (Kernel Based Virtual Machine), но для начала разберемся в том, какие гипервизоры вообще существуют.