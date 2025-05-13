Полезные статьи - Страница 11
Что такое паттерн в графическом дизайне
Людей всегда окружали паттерны. Такие узоры – это не плод человеческого воображения. Повторяющиеся элементы свойственны природе – представьте волны и морскую пену, ракушки, выброшенные на песок, спирали раковин моллюсков или просто симметрию снежинок. Со временем человек перенял эту «идею» у природы и начал использовать паттерны в своих целях, в частности для визуального оформления. Давайте разберемся, что же такое паттерн, для чего он нужен и как правильно его использовать в графическом дизайне.Читать полностью
Что такое programmatic-реклама и как она работает
В этой статье мы поговорим об одной из современных разновидностей рекламы – programmatic. Выясним, как она работает, в чем состоят ее плюсы и минусы, а также чем она отличается от других традиционных форматов.Читать полностью
Язык программирования Python: применение, особенности и перспективы
Сегодня поговорим о том, что такое Python, чем же он хорош и почему его сломя голову бросаются учить тысячи начинающих и опытных IT-специалистов.Читать полностью
Что такое KVM на VDS
Аренда VDS становится все более популярной услугой как для небольших сайтов, так и для высоконагруженных информационных систем. VDS по всем параметрам превосходит недорогой виртуальный хостинг, но в то же время обходится дешевле, чем выделенный сервер. При выборе провайдера и тарифного плана пользователю приходится учитывать огромное количество различных характеристик ВДС. К ним относится и программное обеспечение, используемое хостером для эмуляции отдельного сервера, – гипервизор. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных систем виртуализации – KVM (Kernel Based Virtual Machine), но для начала разберемся в том, какие гипервизоры вообще существуют.Читать полностью
Что такое минификация CSS и как ее правильно сделать
Рассказываю о том, как сделать CSS-код абсолютно нечитаемым и неприемлемым для модификации, но при этом в разы легче, чище и понятнее для компьютера. Речь пойдет о минификации CSS, делающей из медленных сайтов быстрые.Читать полностью
Что такое MVC
Рассказываю об одном из самых удобных паттернов построения приложений на любом языке и в любой области.Читать полностью
Что такое MySQL-сервер
Поначалу околосерверная терминология многих вводит в ступор. С ходу непонятно, что из представленного набора букв – технология, а что является названием какой-нибудь утилиты. Хороший пример – MySQL. Инструмент, который кто-то считает нарицательным для баз данных, а кто-то называет сервером. Разберемся, что такое MySQL-сервер, как он работает и почему о нем так много говорят.Читать полностью
Что такое надежный хостинг?
На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда выбираете хостинг-провайдера? Учитывая разнообразие предложений на рынке, становится все сложнее сопоставить услуги конкурирующих компаний.Читать полностью
Что такое Python-хостинг?
Разбираемся в том, что такое Python-хостинг, почему он отличается от стандартных хостингов для размещения сайтов и какие у него есть особенности.Читать полностью