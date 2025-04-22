Что такое ASO и как продвигать мобильное приложение

Что такое ASO и как продвигать мобильное приложение16 мин. чтения
Рассказываем, что такое ASO, чем это продвижение отличается от SEO и почему оно так важно для разработчиков и маркетологов, работающих с мобильными программами.
В чем разница между SEO и ASO
ASO расшифровывается как App Store Optimization. Как и SEO, это оптимизация под поисковые машины, только не под Google с Яндексом, а под встроенные поисковики в магазинах приложений.
|
SEO
|
ASO
|
Поисковая система
|
Google, Яндекс, Bing
|
App Store, Google Play
|
Факторы, зависящие от оптимизатора
|
Title
H1, H2, H3
Ключевые слова
Производительность сайта
Обратные ссылки
|
Название программы
Описание (краткое и полное)
Ключевые слова
Качество ПО
Обратные ссылки
|
Факторы, не зависящие от оптимизатора
|
Отзывы
Поведенческие факторы пользователей
|
Отзывы и рейтинг
Статистика загрузок
|
Цели
|
Увеличение трафика
Повышение позиций в поисковой выдаче
|
Увеличение числа загрузок
Повышение позиций в поисковой выдаче
В чем преимущества App Store Optimization
Большинство пользователей мобильных устройств находят новые приложения не через подборки и системы рекомендации, а через поисковики (как через встроенные в условный App Store, так и через Google с Яндексом). И от позиции приложения в поисковой выдаче зависит количество загрузок (а вместе с ней и ваша прибыль).
Поэтому оптимизация под App Store и Google Play так важна. Благодаря ей можно протолкнуть свой продукт на верхние позиции результатов поиска и привлечь много новых пользователей.
-
ASO повышает «видимость» приложений в App Store и Google Play. Даже действительно качественные программы нуждаются в продвижении, чтобы их заметили и начали скачивать.
-
App Store Optimization помогает найти «правильных» пользователей, заинтересованных в вашем продукте, а не случайный трафик, загрузивший ПО и через пару минут удаливший.
-
ASO увеличивает количество органических загрузок (от реальных людей по их инициативе) в долгосрочной перспективе. Это не разовый нагон трафика с помощью «серых» схем продвижения.
-
Оптимизация под App Store и Google Play позволяет сократить расходы на привлечение аудитории и при этом увеличивает доход программы за счет постоянного роста загрузок со стороны целевой аудитории.
Как достичь высоких позиций в поисковой выдаче App Store и Google Play?
Существует 11 критериев, влияющих на позиции приложений в поисковой выдаче. В их число входят: название программы, ее описание, ключевые слова, качество обратных ссылок, наличие и внутренних покупок, рейтинг и обзоры от пользователей, регулярность обновлений, количество регулярных загрузок, данные из аналитических систем и даже производительность самих приложений.
Чтобы добиться лучшего результата, надо учесть сразу все критерии для обеих платформ (Apple и Google). Ниже мы подробно разберем большую их часть и выясним, как каждая может повлиять на ASO-показатели.
Оптимизируем страницу приложения в магазине
Начать стоит с данных на странице приложения. Все, что описывается в этом разделе статьи, касается визуального контента. Причем контента, на который влияние оказываете только вы (никто извне повлиять на него не может).
Выбираем правильное название
Название – одна из первых вещей, связанных с вашим ПО, которую увидит потенциальный пользователь. Поэтому важно выбрать правильное имя для своего приложения, чтобы оно отражало суть программы и соответствовало критериям магазина. То есть не нарушало закон страны, не было связано с 18+ контентом и соответствовало требованиям к длине.
В App Store максимальная длина названия составляет 30 знаков, а в Google Play – 50.
Также важно сделать название читаемым. Не всегда этот критерий оказывается решающим, потому что есть куча тяжело произносимых наименований (этим часто грешат фоторедакторы) в духе VSCO и SKWRT, ставших в итоге одними из наиболее популярных в своей категории. Но лучше не рисковать и не ломать пользователям язык.
А еще название должно быть уникальным. Не опускайтесь до уровня китайских плагиаторов. Придумайте свой бренд и не заигрывайте с похожестью на популярные приложения в духе Инстаграма.
Ключевые слова
Чтобы подобрать поисковую семантику, надо ответить на ряд вопросов:
-
В чем заключается функциональность приложения? Если это видеоредактор, то стоит использовать ключевое слово «видеоредактор».
-
Какие синонимы пользователи вводят, чтобы найти программы с аналогичной функциональностью? «Программа для обрезки видео», «фильтры для видео» и далее в том же духе.
-
Как называются похожие программы? Да, копировать брендированные имена нельзя, но задействовать их в ключевых запросах можно. Не очень красивая хитрость, но она работает. Разыскивая конкурентов, потенциальные пользователи наткнутся на ваш продукт и, возможно, опробуют его.
-
Какие еще термины используют люди, разыскивающие приложения, похожие на ваше?
Описание
Описание приложения бывает коротким и длинным. Короткое отображается прямо в поисковой выдаче, длинное – только на странице программы. Оно зачастую прячется под спойлером, поэтому до полноценного описания добираются только заинтересованные пользователи.
Короткое описание должно буквально в одном предложении рассказывать, о чем ваш продукт. Нужно умудриться сделать его информативным. Что-то в духе: «Обрезайте видео, накладывайте фильтры и публикуйте ролики в любимых соцсетях».
Прочитав описание, человек должен сразу понять, что вы пытаетесь ему «продать». Без двойных смыслов и запутанных формулировок.
С длинным описание можно «разогнаться». Во-первых, длина возрастает аж до 4000 знаков. Стоит потратить их на описание лучших функций программы. А еще в него тоже надо вставить ключевые запросы. Желательно побольше, но без спама.
Логотип
Требования к иконке приложения почти не отличаются от требований к названию. Вам нужен уникальный значок, отражающий суть приложения. А также привлекающий внимание.
Часто иконка становится ключевым фактором, влекущим за собой клик и последующую загрузку приложения. Многих потенциальных пользователей действительно может привлечь один только внешний вид значка, поэтому логотипы играют важную роль в оптимизации под App Store.
Давать конкретных советов по дизайну я не буду. Ориентируйтесь на тренды и не городите лишнего. А еще проведите A/B-тестирование значков и спросите у людей, какие им нравятся больше.
Скриншоты и видео
Вероятно, люди посмотрят скриншоты программы раньше, чем обратят внимание на описание. Так что вам стоит подготовить красивые изображения, наглядно показывающие интерфейс приложения и его возможности.
Используйте мокапы (фото устройств с изображением вашей программы), занимающие часть экрана, а свободное пространство используйте, чтобы текстом рассказать о функциональности продукта.
В видео постарайтесь охватить ключевые аспекты приложения и расскажите о них визуально. Так, чтобы человеку не пришлось даже включать звук, чтобы понять доносимую через ролик мысль.
Категория и локализация
В какую категорию попадает ваше приложение? Если продолжить рассматривать пример с видеоредактором, то это «Фото и видео». Для потенциального пользователя будет логичным шагом использовать этот фильтр при поиске вашей программы. Так что не путайтесь сами и не путайте людей, интересующихся вашим ПО.
Что касается локализации, то она необходима для выхода на глобальный рынок и привлечения новых пользователей. Если ваше приложение не привязано к какой-то особенности страны, то лучше перевести его хотя бы на английский.
Перевести придется все аспекты: интерфейс программы, озвучку и описание проморолика, текст на скриншотах, ключевые запросы, описание (краткое и длинное) и часть названия, если это необходимо.
Повышаем производительность программы и переходим на условно-бесплатную модель распространения
Как боты поисковых машин оценивают скорость работы сайтов, так и внутренние алгоритмы App Store и Google Play вкупе с модераторами оценивают скорость работы приложений. Если программа работает плохо, тормозит или загружается дольше 5 секунд, шансов на покорение верхних позиций поисковой выдачи у нее почти не остается.
Условно-бесплатная модель распространения помогает сразу в двух направлениях:
-
Люди часто используют фильтр «бесплатно» при поиске программ, так как не хотят платить по умолчанию. Возможность скачать ПО бесплатно и опробовать хотя бы часть его функций выглядит более привлекательно, чем обязательная покупка.
-
Встроенные покупки тоже участвуют в поисковой выдаче (ищутся отдельно от приложения, но ведут на его страницу). И в них можно вставлять ключевые слова.
Добываем отзывы
Комментарии и отзывы считываются алгоритмами App Store и Google Play. Обе системы используют рейтинг ПО, формируемый людьми, при ранжировании. Чем выше рейтинг, тем выше программа в поисковой выдаче.
Но это не главное. Важнее то, что 8 из 10 людей перед тем, как скачать что-то, прочитывают минимум один чужой отзыв и только после этого принимают окончательное решение о загрузке. Поэтому позитивный облик в отзывах критически важен для любого приложения.
Остается вопрос, где взять отзывы. Люди оставляют их по доброте душевной, если продукт действительно хорош, но это происходит не всегда. На этот случай и App Store, и Google Play предлагают функцию запроса отзыва (когда перед человеком высвечивается окошко с текстом в духе «Оцените, пожалуйста, наше приложение»). Но можно использовать и другие методики: выйти на связь с пользователем через почту или попросить отзывы через официальный сайт.
Лучшие приложения для ASO
Есть несколько программ, разработанных для ASO и помогающих с помощью новых технологий оптимизировать показатели приложений в App Store и Google Play. Среди них:
App Radar
Универсальный инструмент, использующий искусственный интеллект, чтобы подобрать ключевые слова и найти лучшие способы монетизации ПО. Отличается неперегруженным интерфейсом, функцией создания быстрых ответов на отзывы клиентов и наличием прочих полезных функций.
Appsflyer
Мощная платформа для анализа маркетинговых показателей мобильных приложений, опубликованных в App Store и Google Play.
SplitMetrics
Специализированная утилита для проведения A/B-тестирований и увеличения конверсии программы за счет выбора подходящих скриншотов, иконок и другого визуального контента.
Вместо заключения
Вот еще несколько подсказок для тех, кто только начинает оптимизацию в магазинах приложений.
Не используйте выданные магазином ключевые слова
Некоторые ключевые запросы автоматически применяются к приложению сразу после попадания в App Store или Google Play. Например, если программа находится в категории «Бесплатные игры», то фраза «Бесплатные игры» (и эти слова по отдельности) автоматически становится поисковым ключом для нее. Помните об этом и не используйте «повторяющиеся» запросы.
Используйте специфичные ключевые запросы
Лучше попытаться найти свою нишу и добиться успеха в ранжировании, чем просто надобавлять популярных ключей, рассчитывая на приток трафика. Бессмысленно бороться в категории «Заметки» с существующими продуктами. Но если выбрать более специфичные ключи («заметки для разработчиков», «заметки в стиле bullet journal»), то шансы подняться в топ заметно возрастают.
Следите за аналитикой
SEO-специалисты используют Google Analytics и Яндекс.Метрику, чтобы отслеживать показатели ресурса. Вы можете применить их к своему приложению или использовать встроенные в App Store и Google Play инструменты, чтобы наблюдать за показателями программы.
На этом все. Описанных методов и приложений хватит, чтобы не только начать оптимизацию в App Store, но и добиться приличных результатов в ней.