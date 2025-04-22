Что такое ASO и как продвигать мобильное приложение

Рассказываем, что такое ASO, чем это продвижение отличается от SEO и почему оно так важно для разработчиков и маркетологов, работающих с мобильными программами.

В чем разница между SEO и ASO

ASO расшифровывается как App Store Optimization. Как и SEO, это оптимизация под поисковые машины, только не под Google с Яндексом, а под встроенные поисковики в магазинах приложений.

SEO ASO Поисковая система Google, Яндекс, Bing App Store, Google Play Факторы, зависящие от оптимизатора Title H1, H2, H3 Ключевые слова Производительность сайта Обратные ссылки Название программы Описание (краткое и полное) Ключевые слова Качество ПО Обратные ссылки Факторы, не зависящие от оптимизатора Отзывы Поведенческие факторы пользователей Отзывы и рейтинг Статистика загрузок Цели Увеличение трафика Повышение позиций в поисковой выдаче Увеличение числа загрузок Повышение позиций в поисковой выдаче

В чем преимущества App Store Optimization

Большинство пользователей мобильных устройств находят новые приложения не через подборки и системы рекомендации, а через поисковики (как через встроенные в условный App Store, так и через Google с Яндексом). И от позиции приложения в поисковой выдаче зависит количество загрузок (а вместе с ней и ваша прибыль).

Поэтому оптимизация под App Store и Google Play так важна. Благодаря ей можно протолкнуть свой продукт на верхние позиции результатов поиска и привлечь много новых пользователей.

ASO повышает «видимость» приложений в App Store и Google Play. Даже действительно качественные программы нуждаются в продвижении, чтобы их заметили и начали скачивать.

App Store Optimization помогает найти «правильных» пользователей, заинтересованных в вашем продукте, а не случайный трафик, загрузивший ПО и через пару минут удаливший.

ASO увеличивает количество органических загрузок (от реальных людей по их инициативе) в долгосрочной перспективе. Это не разовый нагон трафика с помощью «серых» схем продвижения.

Оптимизация под App Store и Google Play позволяет сократить расходы на привлечение аудитории и при этом увеличивает доход программы за счет постоянного роста загрузок со стороны целевой аудитории.

Как достичь высоких позиций в поисковой выдаче App Store и Google Play?

Существует 11 критериев, влияющих на позиции приложений в поисковой выдаче. В их число входят: название программы, ее описание, ключевые слова, качество обратных ссылок, наличие и внутренних покупок, рейтинг и обзоры от пользователей, регулярность обновлений, количество регулярных загрузок, данные из аналитических систем и даже производительность самих приложений.

Чтобы добиться лучшего результата, надо учесть сразу все критерии для обеих платформ (Apple и Google). Ниже мы подробно разберем большую их часть и выясним, как каждая может повлиять на ASO-показатели.

Оптимизируем страницу приложения в магазине

Начать стоит с данных на странице приложения. Все, что описывается в этом разделе статьи, касается визуального контента. Причем контента, на который влияние оказываете только вы (никто извне повлиять на него не может).

Выбираем правильное название

Название – одна из первых вещей, связанных с вашим ПО, которую увидит потенциальный пользователь. Поэтому важно выбрать правильное имя для своего приложения, чтобы оно отражало суть программы и соответствовало критериям магазина. То есть не нарушало закон страны, не было связано с 18+ контентом и соответствовало требованиям к длине.

В App Store максимальная длина названия составляет 30 знаков, а в Google Play – 50.

Также важно сделать название читаемым. Не всегда этот критерий оказывается решающим, потому что есть куча тяжело произносимых наименований (этим часто грешат фоторедакторы) в духе VSCO и SKWRT, ставших в итоге одними из наиболее популярных в своей категории. Но лучше не рисковать и не ломать пользователям язык.

А еще название должно быть уникальным. Не опускайтесь до уровня китайских плагиаторов. Придумайте свой бренд и не заигрывайте с похожестью на популярные приложения в духе Инстаграма.

Можно добавить к называнию описание. Например, VSCO: Photo & Video Editor.

Ключевые слова

Чтобы подобрать поисковую семантику, надо ответить на ряд вопросов:

В чем заключается функциональность приложения? Если это видеоредактор, то стоит использовать ключевое слово «видеоредактор».

Какие синонимы пользователи вводят, чтобы найти программы с аналогичной функциональностью? «Программа для обрезки видео», «фильтры для видео» и далее в том же духе.

Как называются похожие программы? Да, копировать брендированные имена нельзя, но задействовать их в ключевых запросах можно. Не очень красивая хитрость, но она работает. Разыскивая конкурентов, потенциальные пользователи наткнутся на ваш продукт и, возможно, опробуют его.

Какие еще термины используют люди, разыскивающие приложения, похожие на ваше?

Чтобы упростить подбор семантики, скачайте одно из специализированных приложений в духе App Radar. Это как SemRush, только для ASO-специалистов. Ищет ключи и другую необходимую для продвижения информацию.

Описание

Описание приложения бывает коротким и длинным. Короткое отображается прямо в поисковой выдаче, длинное – только на странице программы. Оно зачастую прячется под спойлером, поэтому до полноценного описания добираются только заинтересованные пользователи.

Короткое описание должно буквально в одном предложении рассказывать, о чем ваш продукт. Нужно умудриться сделать его информативным. Что-то в духе: «Обрезайте видео, накладывайте фильтры и публикуйте ролики в любимых соцсетях».

Прочитав описание, человек должен сразу понять, что вы пытаетесь ему «продать». Без двойных смыслов и запутанных формулировок.

С длинным описание можно «разогнаться». Во-первых, длина возрастает аж до 4000 знаков. Стоит потратить их на описание лучших функций программы. А еще в него тоже надо вставить ключевые запросы. Желательно побольше, но без спама.

Текст можно структурировать с помощью списков или эмодзи.

Логотип

Требования к иконке приложения почти не отличаются от требований к названию. Вам нужен уникальный значок, отражающий суть приложения. А также привлекающий внимание.

Часто иконка становится ключевым фактором, влекущим за собой клик и последующую загрузку приложения. Многих потенциальных пользователей действительно может привлечь один только внешний вид значка, поэтому логотипы играют важную роль в оптимизации под App Store.

Давать конкретных советов по дизайну я не буду. Ориентируйтесь на тренды и не городите лишнего. А еще проведите A/B-тестирование значков и спросите у людей, какие им нравятся больше.

Скриншоты и видео

Вероятно, люди посмотрят скриншоты программы раньше, чем обратят внимание на описание. Так что вам стоит подготовить красивые изображения, наглядно показывающие интерфейс приложения и его возможности.

Используйте мокапы (фото устройств с изображением вашей программы), занимающие часть экрана, а свободное пространство используйте, чтобы текстом рассказать о функциональности продукта.

В видео постарайтесь охватить ключевые аспекты приложения и расскажите о них визуально. Так, чтобы человеку не пришлось даже включать звук, чтобы понять доносимую через ролик мысль.

Если никак не обойтись без вербального контакта, то хотя бы основные тезисы опишите субтитрами.

Категория и локализация

В какую категорию попадает ваше приложение? Если продолжить рассматривать пример с видеоредактором, то это «Фото и видео». Для потенциального пользователя будет логичным шагом использовать этот фильтр при поиске вашей программы. Так что не путайтесь сами и не путайте людей, интересующихся вашим ПО.

Что касается локализации, то она необходима для выхода на глобальный рынок и привлечения новых пользователей. Если ваше приложение не привязано к какой-то особенности страны, то лучше перевести его хотя бы на английский.

Перевести придется все аспекты: интерфейс программы, озвучку и описание проморолика, текст на скриншотах, ключевые запросы, описание (краткое и длинное) и часть названия, если это необходимо.

Повышаем производительность программы и переходим на условно-бесплатную модель распространения

Как боты поисковых машин оценивают скорость работы сайтов, так и внутренние алгоритмы App Store и Google Play вкупе с модераторами оценивают скорость работы приложений. Если программа работает плохо, тормозит или загружается дольше 5 секунд, шансов на покорение верхних позиций поисковой выдачи у нее почти не остается.

Условно-бесплатная модель распространения помогает сразу в двух направлениях:

Люди часто используют фильтр «бесплатно» при поиске программ, так как не хотят платить по умолчанию. Возможность скачать ПО бесплатно и опробовать хотя бы часть его функций выглядит более привлекательно, чем обязательная покупка.

Встроенные покупки тоже участвуют в поисковой выдаче (ищутся отдельно от приложения, но ведут на его страницу). И в них можно вставлять ключевые слова.

Добываем отзывы

Комментарии и отзывы считываются алгоритмами App Store и Google Play. Обе системы используют рейтинг ПО, формируемый людьми, при ранжировании. Чем выше рейтинг, тем выше программа в поисковой выдаче.

Но это не главное. Важнее то, что 8 из 10 людей перед тем, как скачать что-то, прочитывают минимум один чужой отзыв и только после этого принимают окончательное решение о загрузке. Поэтому позитивный облик в отзывах критически важен для любого приложения.

Остается вопрос, где взять отзывы. Люди оставляют их по доброте душевной, если продукт действительно хорош, но это происходит не всегда. На этот случай и App Store, и Google Play предлагают функцию запроса отзыва (когда перед человеком высвечивается окошко с текстом в духе «Оцените, пожалуйста, наше приложение»). Но можно использовать и другие методики: выйти на связь с пользователем через почту или попросить отзывы через официальный сайт.

Лучшие приложения для ASO

Есть несколько программ, разработанных для ASO и помогающих с помощью новых технологий оптимизировать показатели приложений в App Store и Google Play. Среди них:

App Radar

Универсальный инструмент, использующий искусственный интеллект, чтобы подобрать ключевые слова и найти лучшие способы монетизации ПО. Отличается неперегруженным интерфейсом, функцией создания быстрых ответов на отзывы клиентов и наличием прочих полезных функций.

Appsflyer

Мощная платформа для анализа маркетинговых показателей мобильных приложений, опубликованных в App Store и Google Play.

SplitMetrics

Специализированная утилита для проведения A/B-тестирований и увеличения конверсии программы за счет выбора подходящих скриншотов, иконок и другого визуального контента.

Вместо заключения

Вот еще несколько подсказок для тех, кто только начинает оптимизацию в магазинах приложений.

Не используйте выданные магазином ключевые слова

Некоторые ключевые запросы автоматически применяются к приложению сразу после попадания в App Store или Google Play. Например, если программа находится в категории «Бесплатные игры», то фраза «Бесплатные игры» (и эти слова по отдельности) автоматически становится поисковым ключом для нее. Помните об этом и не используйте «повторяющиеся» запросы.

Используйте специфичные ключевые запросы

Лучше попытаться найти свою нишу и добиться успеха в ранжировании, чем просто надобавлять популярных ключей, рассчитывая на приток трафика. Бессмысленно бороться в категории «Заметки» с существующими продуктами. Но если выбрать более специфичные ключи («заметки для разработчиков», «заметки в стиле bullet journal»), то шансы подняться в топ заметно возрастают.

Следите за аналитикой

SEO-специалисты используют Google Analytics и Яндекс.Метрику, чтобы отслеживать показатели ресурса. Вы можете применить их к своему приложению или использовать встроенные в App Store и Google Play инструменты, чтобы наблюдать за показателями программы.

На этом все. Описанных методов и приложений хватит, чтобы не только начать оптимизацию в App Store, но и добиться приличных результатов в ней.