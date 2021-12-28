AMP-письма: что это и зачем они нужны бизнесу

Сегодня поговорим о технологии AMP4Email, которую представила компания Google в 2019 году. Изначально ее разработали для ускорения мобильных страниц (аббревиатура AMP расшифровывается как Accelerated Mobile Pages). В итоге новая разработка нашла применение в email-маркетинге для создания динамических рассылок. Какие возможности предоставляют AMP-письма и в чем их преимущества перед обычными рассылками, рассмотрим в этой статье.

Что такое AMP-письма

AMP-рассылки представляют собой email-рассылки, включающие динамические и интерактивные элементы. AMP-письмо напоминает веб-страницу с элементами, которые могут реагировать на действия пользователя.

Получатель такого сообщения может прямо в письме выбирать и покупать товары, подтверждать регистрацию или заказ, оставлять отзывы или проходить опросы. Пользователи взаимодействуют с контентом письма в режиме реального времени, им нет нужды отправлять ответные сообщения или переходить на сайт, к тому же AMP-рассылки позволяют персонализировать и геймифицировать коммуникацию с клиентами.

Возможности AMP-писем

Динамические механики позволяют бизнесу решать множество задач. Вот несколько примеров:

Создание галереи изображений: в AMP-письмо можно добавить несколько изображений с прокруткой, что позволяет показать ваш товар с разных сторон и ракурсов или продемонстрировать способы его использования.

Вы сможете предложить выбор характеристик товара, к примеру, подписчик бренда одежды может выбрать размер и цвет товара внутри письма, после чего сразу перейти к оформлению заказа на сайте.

Google предлагает сразу в рассылке выбрать нужный цвет наушников и добавить их в корзину

Технология AMP дает возможность собирать отзывы о товаре или услуге прямо в письме, для этого вы можете добавить несколько полей ввода или форму обратной связи в виде шкалы. Также пользователи могут ставить лайки и дизлайки, к тому же это полезно для маркетологов, так как дает возможность анализировать предпочтения подписчиков и менять контент, тем самым улучшая показатели рассылки.

Для банков, строительных компаний и любых других организаций, чья деятельность связана с расчетами, идеально подойдет механика «Калькулятор», при помощи которой подписчик сможет без перехода на сайт рассчитать ежемесячный платеж по кредиту или узнать, сколько обоев потребуется для комнаты определенного размера.

Компания Findomestic предлагала пользователям выбрать, на что им нужен кредит, и тут же показывала доступные условия

Функционал AMP очень полезен для бизнеса, где специалисты работают по расписанию. Клиенты смогут выбрать дату и время для посещения врача, мастера салона красоты, тренера и т.п. прямо из письма. Также с AMP-письмом получатель сможет подтвердить регистрацию либо подписку прямо в почте.

Если письмо содержит информацию об акциях или скидках с ограничением по времени, можно добавить в него счетчик времени, чтобы показать, сколько дней, часов и минут осталось до завершения.

Технология AMP предполагает и использование различных игровых механик:

Например, можно предложить получателю письма собрать картинку-пазл, угадать слово или найти спрятанный предмет на картинке, после чего выдать победителю промокод на скидку.

Также можно устроить розыгрыш: попросить подписчика прямо в письме покрутить колесо-рулетку, чтобы определить свой приз.

Для образовательных проектов хорошо подходят викторины: в письмо добавляются вопросы с кликабельными вариантами ответа. Пользователи смогут сразу увидеть, правильный ли вариант они выбрали.

Плюсы и минусы AMP-писем

Преимуществ применения интерактивных писем множество:

AMP-письмо может содержать элементы, анимированные при помощи кода. Например, есть возможность настроить анимацию таким образом, чтобы перед клиентом прокручивалась витрина с кликабельными товарами.

AMP-рассылка упрощает путь клиента до покупки либо другого действия, такого как заполнение формы обратной связи или подписки. Если обычная почтовая рассылка отправит пользователя на сайт для оформления заказа, то применение технологии AMP позволит сделать все в самом письме.

У AMP-рассылки больше шансов на вовлечение пользователя в контент, на то, чтобы заинтересовать его различными активностями в письме: играми, опросами, викторинами.

Технология не только позволяет совершать нужные действия прямо в почте, но и редактировать письмо в любой момент. Даже если динамическое сообщение отправлено, вы сможете обновить его содержимое, и получатели увидят эти изменения. К примеру, если срок упомянутой в рассылке промоакции закончился, можно сделать так, чтобы на ее месте появилась информация о следующей акции.

Помимо отображения актуальной информации, возможность редактирования снижает риск ошибок. Если в простой email-рассылке ошибки в дизайне или тексте необратимы – пользователь неизбежно их увидит, то в интерактивном варианте достаточно войти в конструктор писем и внести необходимые изменения.

Хотя технология AMP существует уже несколько лет, пока ее используют не так много компаний, поэтому ее применение – прекрасная возможность отличиться от конкурентов. Интерактивные письма выделятся среди десятков похожих сообщений и повысят шансы вашей рекламной кампании на успех.

Также AMP-рассылки позволяют собирать данные для сегментации пользователей, персонализировать предложения и способствуют формированию эмоциональной привязанности к бренду.

Следует заметить, что создание AMP-писем дороже и сложнее подготовки обычных рассылок. Технологию AMP поддерживают далеко не все почтовые сервисы. Такие письма будут правильно отображаться только у пользователей Mail.ru, Gmail и Yahoo! Mail. Если почтовый сервис не поддерживает формат AMP, интерактивные блоки отображаются не будут – почтовик покажет обычное HTML-письмо, поэтому верстать приходится сразу две версии писем.

Также понадобится специалист со знанием AMP: для добавления Javascript-компонентов в код письма базовых навыков верстки недостаточно. Есть возможность использовать специальные конструкторы, однако их функции ограничены, поэтому, скорее всего, придется обратиться к помощи разработчика. К тому же, даже если у вас есть такой специалист, времени на разработку интерактивных элементов тратится в несколько раз больше, чем на создание обычных email.

Еще одно ограничение использования данной технологии: придется соблюдать требования провайдеров, например, для отправки динамических рассылок через Gmail придется пройти дополнительную регистрацию, а также поработать над репутацией домена: письма не должны попадать в спам и получать много жалоб. Такую задачу не всегда можно выполнить быстро.

Для отправки AMP-рассылки нужно убедиться, что ваш сервис для рассылок умеет работать с технологией AMP, настроить email-аутентификацию (SPF, DKIM и DMARC), а также получить разрешение на отправку AMP-писем от почтовых провайдеров.

Заключение

Интерактивные письма повышают вовлеченность аудитории и выгодно отличают бренд от других. Хотя не все почтовые сервисы поддерживают AMP-рассылки, большая часть пользователей в России (по статистике, около 80%) открывают почту через Mail.ru и Gmail, а значит, вашу интерактивную рассылку сможет оценить значительная часть ваших подписчиков.

Несмотря на сложности создания AMP-писем, опыт многих использующих их компаний говорит о том, что применение этой технологии полностью окупает себя, поскольку в итоге показатель кликабельности в таких сообщениях в 3 раза выше, чем средний Click Rate обычных email-рассылок.