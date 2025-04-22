Что такое айдентика и как ее разработать

Что помогает выделить конкретный бренд среди сотни похожих? Конечно, подход его основателей к ведению бизнеса, в том числе и к формированию образа компании. Правильно взаимодействуя с клиентом, можно добиться полного доверия со стороны последнего.

Работа над имиджем, несомненно, важна. К чему она приведет? Конечно, к повышению узнаваемости, росту продаж и повышению ваших доходов.

Что такое айдентика?

Айдентика (от английского – «identic» или «identica») – это визуальная составляющая вашей компании. Именно она создает «целостное» восприятие бренда со стороны клиента, повышает узнаваемость в глазах ЦА и помогает сформировать первое впечатление.

Корпоративная идентичность – это именно тот образ, который создается в глазах потребителя. Это определенный имидж и стиль как самой фирмы, так и ее продукции.

Виды айдентики

Некоторые бренды вообще не разрабатывают айдентику, но большая часть из них уже зарекомендовала себя на рынке, поэтому аудитория узнает сам продукт, а не логотип. Соответственно, у таких компаний есть только фирменное написание названия и грамотно построенный нейминг.

Что касается видов айдентики – их всего два.

Динамическая

Более распространенный сейчас тип, представляющий собой набор вариативных, адаптивных элементов, легко настраивающихся под конкретные задачи (рекламное объявление, пост в социальной сети, упаковка продукции).

Несмотря на свою популярность, динамическая айдентика подойдет не для каждой целевой аудитории и требует повышенных расходов как на разработку, так и на дальнейшую печать. Зато она может быть в анимированном варианте, легко адаптируется под новые задачи и каналы, а также не имеет привязки к форме упаковки. Даже при расширении ассортимента не придется вносить каких-либо серьезных изменений.

А еще именно этот тип вызывает более сильный эмоциональный отклик и привлекает больше внимания с вероятностью почти в 100%.

Традиционная

Доступная, понятная и легкая: все условия устанавливаются заранее, создается четкий набор элементов. В них обычно входят цвета, шрифты и логотип. Традиционная айдентика уже адаптирована под стандартные каналы взаимодействия и носители, поэтому масштабировать стиль будет сложно.

Каждый раз при введении новой продукции в ассортимент вам придется создавать новые макеты, что усложняет задачу. Но она все еще дешевле, чем динамическая.

Чем отличается фирменный стиль от брендбука?

Не стоит отождествлять брендбук и фирменный стиль – хоть оба и являются обязательными элементами айдентики бренда, но имеют между собой ряд серьезных отличий.

Самое главное из них – что фирстиль, что брендбук нацелены на разные категории людей. Первый мы создаем для клиентов, которые будут видеть его в интернете, на баннерах и в рекламе. Фирменный стиль включает в себя ручки, бланки, визитки и прочие мелочи, созданные в едином оформлении. Именно оно и будет ассоциироваться с фирмой.

Брендбук же, в свою очередь, всего лишь инструмент для вашей команды. Это своеобразная «методичка», по которой работают дизайнеры, рекламщики и другие сотрудники. Она наглядно показывает, какие шрифты, цвета и формы следует использовать для оформления продукции – клиенты с брендбуками никак не пересекаются, это внутренний «регламент».

Конечно, создать фирменный стиль без брендбука – невозможно. Именно в нем содержится информация, как придать тому или иному элементу запоминающийся облик, ассоциирующийся с брендом.

Основы айдентики

Во время формирования корпоративного стиля дизайнеры работают сразу с несколькими инструментами. Давайте подробно рассмотрим каждый из них, чтобы понять, как они могут повлиять на восприятие бренда и его продукции.

Цветовая палитра

Начнем с одного из самых важных параметров, которые нужно учесть при формировании первичной айдентики – с выбора цветов. Любой оттенок вызывает ассоциативный ряд, поэтому здесь стоит быть аккуратным – палитра сайта, логотипа и оформления офлайн-точек должна соотноситься с идеологией фирмы.

Темные оттенки (черный, коричневый) – отличный инструмент для создания загадочности, подчеркивания «решительности» и «силы» вашей компании.

А вот розовый цвет, например, сразу же ассоциируется с девушками, женственностью и нежностью. Как и фиолетовый, он может использоваться в дизайне брендов, производящих или продающих предметы роскоши, а также оказывающих бьюти-услуги. К слову о фиолетовом – он более загадочен, глубок и часто используется фирмами премиум-класса.

Синий и зеленый – практически универсальны, олицетворяют надежность и стабильность, идеально вписываются в дизайн компаний, связанных с финансами или природой.

Как насчет более теплых оттенков? Желтый, оранжевый и красный цвета – символы счастья, дружественного настроения и молодежи. Они гарантированно выделят вас из толпы, если использовать их разумно.

Как можно сочетать разные оттенки? Найдите готовые палитры в интернете, выделив несколько основных цветов. Желательно, чтобы их было не более трех. Также вы можете воспользоваться цветовым кругом Иттена – он наглядно демонстрирует «противоположные» и «схожие» оттенки.

Помните, что даже в черно-белом формате ваш логотип должен оставаться читаемым и понятным.

Шрифты

Вариантов шрифтов множество – и это может ввести вас в ступор. На самом деле, все из них можно разбить на четыре больших группы, чтобы упростить выбор:

декоративные – необычные, уникальные, каждый из них имеет свои отличающиеся черты (толщина, форма, засечки…);

– необычные, уникальные, каждый из них имеет свои отличающиеся черты (толщина, форма, засечки…); рукописные – имитируют текст, написанный карандашом, ручкой или маркером;

– имитируют текст, написанный карандашом, ручкой или маркером; без засечек – имеют более современный вид и обтекаемую, плавную форму;

– имеют более современный вид и обтекаемую, плавную форму; с засечками – классические, часто используются в официальных документах.

На каком из них остановиться? Попробуйте создать несколько вариантов стандартного текста (например, напечатать название вашей фирмы или фразы по типу «Скидка», «Уникальное предложение», «Распродажа»). Посмотрите, какой шрифт лучше всего сочетается с реализуемым вами товаром или услугой.

Для дорогих брендов странно будут смотреться надписи, сделанные на основе шрифта Comic Sans или похожих на него. А вот Garamond или Times New Roman придадут вашему тексту «уверенности» и «надежности».

Тот же шрифт Allura – идеален для брендов косметики, дизайна квартир или фирм, предлагающих бьюти-услуги. Зато для компаний, производящих токарные станки, он уже не подойдет и будет выглядеть несуразно.

Формы и стиль

Выбранные вами геометрические формы должны поддерживаться как в логотипе, так и в оформлении интерьера, бланков и других «дизайнерских элементов». Помните, что острые и закругленные углы обычно оказывают на зрителей абсолютно противоположное воздействие – ведь они имеют разную эмоциональную окраску.

Например, горизонтальные прямые линии олицетворяют мягкость, спокойствие и уверенность, а вертикальные – силу, рост.

Стабильность и силу подчеркнут фигуры с острыми углами – треугольники, прямоугольники и квадраты.

Для создания уютной, доброжелательной атмосферы используйте в дизайне скругленные формы. Овалы и круги – это прямая ассоциация с женственностью и мягкостью, поэтому они хорошо подойдут для компаний, чья ЦА – девушки и женщины. Например, для бренда детских товаров.

Разработка айдентики: пошагово

Создание айдентики – это отличный шаг к дальнейшему развитию компании. Благодаря ей можно более успешно продавать франшизы (за счет повышения узнаваемости), расширить штат сотрудников, открыть новые филиалы в разных городах и сохранить при этом целостное восприятие бренда.

Даже на самых ранних этапах развития бренда можно начинать формировать и распространять свой уникальный имидж. Потенциальные клиенты будут помнить вас – если, конечно, вы вложите достаточно сил и времени.

Разбираемся, какие этапы вам предстоит пройти.

Нейминг: первый шаг к формированию айдентики

На что мы обращаем внимание в первую очередь, обращаясь в пока неизвестную для нас компанию? Конечно же, на ее название.

Оно должно:

отражать ценности;

ассоциироваться со сферой деятельности;

быть запоминающимся и оригинальным.

Для передачи философии бренда можно использовать короткий слоган. Придумать его можно во время коллективного брейншторма, предлагая сразу много вариантов и постепенно отметая те, что не подходят.

Как понять, что название выбрано неудачно? Оно ассоциируется не только с вашей компанией, плохо запоминается клиентами – они не могут порекомендовать продукт другим людям, еще не знакомым с ним.

Создаем качественный логотип

Начнем с того, какое лого точно не будет уникальным. Это картинки, основанные на прямых ассоциациях (строительство – дом, детский сад – игрушка, продуктовый магазин – корзина). Постарайтесь отказаться от них.

Для быстрого и продуктивного создания вашего логотипа:

Сформировать техническое задание. Для этого рассмотрим примеры лого у аналогичных компаний, уже представленных на рынке. Возможно, они схожи с вашим брендом по идеологии или производят такой же продукт. Не стоит копировать отдельные элементы или стилистику в целом – мы должны максимально отойти от того, что уже представлено на рынке. В противном случае логотип затеряется на фоне сотен и тысяч таких же. Рассмотрев и проанализировав работу конкурентов, в ходе составления ТЗ стоит записать любые возникшие идеи – они нам еще пригодятся. На этом этапе мы нанимаем дизайнера и предлагаем ему наше техническое задание, а также пометки и идеи, родившиеся в процессе его формирования. Специалист поможет досконально разобраться в нюансах и ответит на вопросы, которые неизбежно возникнут. Поймем, какой тип логотипа точно не подойдет нашей компании. Например, не соответствующий тематике или чрезмерно «заезженный». В сфере лазерной эпиляции – это будет изображение ног, для кондитерских – булка. Таких логотипов много, и они никак не подчеркивают индивидуальность. Если логотип решено отрисовать самостоятельно, приступим к творческому поиску. Вообще, консультация профессионального дизайнера – очень полезная вещь, поэтому отказываться от нее не стоит, но вот само изображение можно создать самостоятельно. Рисуем 20-50 вариантов логотипов, даже таких, которые кажутся сомнительными. Хороший пример проделанной работы можно посмотреть на сайте Артемия Лебедева, его дизайнеры наглядно показывают процесс формирования и выбора наиболее подходящего изображения. Отбираем лучшие результаты. Чтобы не потеряться, действуем по методу «исключения». Наверняка у вас останется сразу несколько идей, которые будут казаться хорошими – последние 3-4 варианта можно вынести на коллективное обсуждение. Устройте брейншторм с коллегами или подчиненными, попросите их выбрать наиболее понравившееся лого. Создаем конечную версию логотипа. Выбрав самое интересное изображение, ассоциирующееся с вашей компанией, можно приступить к доработке. Слишком большое количество правок может отрицательно сказаться на результате – вы должны уметь вовремя останавливаться.

Не стоит гнаться за модой: айдентика может видоизменяться под современные тенденции, но ее суть должна оставаться прежней. В любой момент вы сможете дополнить или видоизменить логотип, главное – чтобы не терялась «изюминка» вашей фирмы.

«Примерьте» получившееся изображение, создав мокапы продукции – оно должно одинаково органично вписаться и на билборд, и на сайт, и на упаковку. Сохраняйте его и в векторном, и в растровом формате, чтобы при печати качество не снижалось.

Думаем над упаковкой

Этот шаг важен для тех, кто создает продукт в «физическом» виде, например – изготавливает какие-либо вещи для дальнейшей продажи через интернет-магазины или в офлайн-точках.

Продемонстрируйте свой корпоративный дизайн:

придумайте уникальные этикетки для напитков, если вы выпускаете лимонады или воду;

упакуйте одежду в интересные коробки или пакеты, если торгуете вещами через интернет-магазин;

создайте новый дизайн подарочных коробочек, если продаете косметические средства или крема.

Примеров – множество. Самое главное: ваша упаковка должна стимулировать покупателя к новым заказам, производить на него положительное впечатление. Фирменный дизайн пакетов, например, служит дополнительной рекламой – многие люди будут использовать их повторно и тем самым привлекать внимание других людей (на улице, работе, в учебном заведении…).

Подготавливаем фирменные бланки и визитные карточки

Начнем с самого простого – с оформления электронных писем. Если вы предлагаете своим клиентам подписаться на рассылку, продумайте интересное обращение и сам дизайн сообщений. Каждое письмо должно иметь цель – привлечь к покупке, регистрации на курс, посещению офлайн-магазина, ознакомлению с новым ассортиментом. Делайте повествование лаконичным, используйте единый стиль и дополняйте email фотографиями или тематическими изображениями.

Бумажные письма и бланки также обычно выполняются в привычной для бренда стилистике. Стоит создать несколько готовых бланков для ведения деловой переписки, составления протоколов и заявлений, а также отправки коммерческих предложений. В таком случае они станут полноправными рекламными носителями – потому что содержат ваши контакты и фирменную символику компании.

Для повышения узнаваемости также используются визитные карточки. Их можно предложить как покупателям, так и бизнес-партнерам. Не перегружайте визитку лишними изображениями или информацией: пусть они будут лаконично и точно отображать суть вашего предложения, содержать контакты и логотип. Так вы сможете усилить благоприятное впечатление, оказанное на своих покупателей (или партнеров).

Придумываем маскотов

Персонаж, ставший символом бренда – еще один удобный инструмент для повышения узнаваемости. Маскоты совместимы даже с брендами, чья ЦА – люди от 30 лет и старше.

Это может быть забавное животное, человек или абстрактный образ – как человечек у Michelin. При этом он не должен быть отстранен от самого бренда, а являться его олицетворением. Маскотов используют для рекламных кампаний, печати на продукции и даже мероприятий, проводимых от имени фирмы.

Советы, которые упростят процесс

Работайте со своей ЦА. Имидж мы формируем для клиентов, поэтому опираемся на их ценности и потребности. Публика должна реагировать на конечный вариант дизайна положительно, а если он вызывает отторжение – значит, время что-то менять. Проводите опросы, наблюдайте за реакцией, спрашивайте совета.

Имидж мы формируем для клиентов, поэтому опираемся на их ценности и потребности. Публика должна реагировать на конечный вариант дизайна положительно, а если он вызывает отторжение – значит, время что-то менять. Проводите опросы, наблюдайте за реакцией, спрашивайте совета. Сделайте упор на свои особенности. Постарайтесь найти ту самую черту, которая отличает вас и ваш продукт или услугу от уже имеющихся на рынке предложений. Вы владелец веган-кафе? Отлично, у вас уже есть готовый посыл, осталось применить его на практике. Ваша ремонтная мастерская передается из поколения в поколение? Используйте эту историю для повышения лояльности, отобразите ее в айдентике.

Постарайтесь найти ту самую черту, которая отличает вас и ваш продукт или услугу от уже имеющихся на рынке предложений. Вы владелец веган-кафе? Отлично, у вас уже есть готовый посыл, осталось применить его на практике. Ваша ремонтная мастерская передается из поколения в поколение? Используйте эту историю для повышения лояльности, отобразите ее в айдентике. Не концентрируйтесь только на логотипе. Да, он важен, но сама идея может прийти не сразу. Смотрите на всю получающуюся «картину» целиком, придумывайте и внедряйте мелкие элементы айдентики, чтобы понять, куда двигаться.

Да, он важен, но сама идея может прийти не сразу. Смотрите на всю получающуюся «картину» целиком, придумывайте и внедряйте мелкие элементы айдентики, чтобы понять, куда двигаться. Проводите исследования. Ищите вдохновение во всем, что вас окружает. Найдите деталь, которая наиболее оригинально и точно отражает бренд, и выстраивайте айдентику вокруг нее. Создавайте множество вариантов, чтобы не упустить хорошую мысль.

Ищите вдохновение во всем, что вас окружает. Найдите деталь, которая наиболее оригинально и точно отражает бренд, и выстраивайте айдентику вокруг нее. Создавайте множество вариантов, чтобы не упустить хорошую мысль. Создавайте стратегию. Вы должны знать, какие закономерности и критерии будут определять фирменный стиль еще до начала работ. Сделайте конкретный перечень и руководствуйтесь им, чтобы не «уйти не в ту степь».

Резюме

Формирование айдентики бренда – это сложная и кропотливая задача, которая может затянуться надолго. Постоянно совершенствуя и улучшая стилистику, важно не отойти от основной идеи, которая и привела вас к ней. Без опыта в дизайне, лучше, конечно, доверить эту работу специалистам: наличие дизайнера в штате — это очень удобно и упрощает многие бизнес-процессы.

То, как вы представите бренд будущим клиентам, зависит только от вас и ваших возможностей. Чтобы сформировать правильную и цельную «оболочку» для своей компании, внимательно изучайте потребности, интересы и особенности ЦА – они натолкнут вас на верные мысли, которые вы сможете применить на практике.

Самое главное тут: не «зарыться» в постоянный анализ конкурентов и попытки максимально от них отдалиться. Прислушивайтесь к тому, что говорит ваш личный вкус, вкус ваших покупателей и сотрудников – и уже из этого старайтесь создать визуальное оформление.