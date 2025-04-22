Что такое CTR

Многие SEO-специалисты и рекламщики, работающие с метрикой, не раз сталкивались с таким понятием, как CTR. Оно часто проскакивает в статистике запросов, но что это такое, знают далеко не все. Если вам предстоит оптимизировать эффективность рекламной кампании, то без этого показателя никуда.

В сегодняшней статье мы рассмотрим, что представляет собой CTR, от каких факторов он зависит и как его можно увеличить.

CTR: что это такое и как рассчитывается

CTR (от англ. Click-Through Rate) – это показатель кликабельности, с помощью которого можно посмотреть, сколько посещений было на сайте после просмотра рекламного объявления. Благодаря этому мы можем проанализировать статистику и определить, насколько удачно была запущена реклама.

Рассчитывается CTR по довольно простой формуле:

CTR = (число кликов по рекламному объявлению / число показов этого объявления) * 100%

Для примера возьмем ситуацию, когда нашу рекламу показали 5000 раз с 50 кликами. Подставив значения, мы получаем 1% – это и есть наш показатель кликабельности. В разных ситуациях он означает совершенно разные результаты.

Когда CTR считать эффективным

Все зависит от того, какое рекламное объявление было выпущено. Если это таргетированная реклама, то показатель один, если контекстная – другой, для баннеров – третий. Ниже рассмотрим, как это все работает.

Таргетированная реклама

Таргетированная реклама основана на конкретных показателях, относящихся к пользователю. Такая реклама будет показываться только тому, кто соответствует настроенным критериям. Например, мы можем настроить рекламную кампанию детской одежды таким образом, чтобы она отображалась только у матерей 30-35 лет в одном местоположении.

Хоть и настройки очень гибкие, показатель CTR обычно не достигает больших значений. Связано это с тем, что подобные объявления отображаются у всех пользователей из выбранной целевой аудитории. С одной стороны, это хорошо, но не каждый ищет то, что предлагает настроенная реклама. Поэтому многие пользователи будут попросту проходить мимо, а значит, клики расти не будут. В результате значение CTR может разниться от 0,1% до 1%.

Контекстная реклама

Контекстная реклама – это та реклама, которая удовлетворяет запрос пользователя. Чаще всего мы видим ее в поисковиках на первых позициях с пометкой «Реклама». Ключевые запросы принято разделять на несколько категорий: коммерческая, информационная и геозависимая. В каждой из них значение CTR может отличаться.

Коммерческая. Задействуется, когда пользователь хочет приобрести какой-либо товар. В подобных запросах часто фигурируют такие слова, как «цена» или «купить». Это довольно эффективный метод получить новых клиентов, но в то же время и не самый практичный: пользователь может как перейти по объявлению, так и пойти дальше за наилучшими предложениями. CTR может сильно разниться: от 1-5% до 10-20%.

В данном случае речь идет о полезных сайтах, которые ищут пользователи, чтобы узнать что-то новое. Рекламные кампании для таких запросов работают плохо, так как люди привыкли сами находить нужный сайт, а не открывать его через навязчивые запросы. Хороший CTR в данном случае – от 3% до 8%. Геозависимая. Подобная реклама привязывается к местоположению пользователя. Например, по запросу «доставка суши» будет отображаться реклама в указанном регионе. CTR в таких случаях обычно высокий, так как запрос удовлетворяет потребность пользователя в текущем регионе. Значения обычно находятся в диапазоне от 20% до 25%.

Важно знать и о высокочастотных ключах, например, «ноутбук», «машина», «квартира». По подобным запросам привлекается довольно много трафика, однако много кликов собрать обычно не удается.

Рекламные баннеры

Как и в случае с таргетированной рекламой, баннеры не отличаются высоким показателем CTR. Связано это с тем, что они появляются довольно хаотично: пользователь просматривает баннеры на разных ресурсах, и от него не зависит их появление. Исходя из этого, посетители редко переходят по объявлениям, а значит, их CTR заметно мал. Обычно он достигает 0,4% у Яндекса и 0.08% у Гугла.

Что влияет на CTR

Как я уже сказал, CTR – один из важнейших показателей рекламы. Чем выше его значение, тем удачнее была сработана рекламная кампания. Рассмотрим факторы, которые на это влияют:

Качество. Важно не столько значение кликов, сколько релевантность рекламного блока под запросы пользователей. Если пользователь увидит предложение, которое соответствует его требованиям, он с большей вероятностью перейдет на него. Дизайнерская часть. Этот пункт касается баннеров – если их оформление «оставляет желать лучшего», то никакой речи о высоком CTR идти не может. То же самое касается и текстовой составляющей – банальный и скучный текст не придаст высокой эффективности. Соблюдение тематики. Если ваш сайт рассказывает о ремонте старой техники, то не нужно вставлять в объявление рекламу другой категории. Лучше четко соответствовать запросу – тогда и переходов будет больше.

Помимо вышесказанного, на CTR влияет и сезонность, но это больше относится к роду деятельности, который зависит от времени года.

Как можно увеличить CTR

Мы уже рассмотрели некоторые способы увеличения CTR, но вот более значимые рекомендации, которые помогут вам в этом:

подстраивайтесь под целевую аудиторию, подбирайте релевантные запросы;

призыв к действию может повысить CTR на 10-30%;

используйте разную рекламу в разных поисковиках;

прописывайте в объявлениях быстрые ссылки;

устанавливайте время показа и добавляйте тематические картинки.

Также советую детально анализировать конкурентов, но не копировать их. Пробуйте разные подходы – значение CTR всегда подскажет, в каком направлении двигаться.

Заключение

Сегодня мы поговорили о том, что такое CTR. Это довольно простой способ получить статистику об эффективности запущенной рекламы. Важно понимать, что никакое значение не является гарантом того, что пользователь приобретет товар или воспользуется услугой. Чтобы реклама окупалась, важно прорабатывать UX/UI-дизайн и текстовую составляющую сайта. Пробуйте, экспериментируйте, изучайте подходящие материалы, и тогда эффективность не заставит ждать.