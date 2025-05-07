Полезные статьи - Страница 10
Что такое нейромаркетинг
Исследования реакции человеческого мозга на конкретные товары помогают маркетологам создавать максимально эффективную рекламу и прогнозировать, какие решения будет принимать потребитель. В этом материале разбираемся с понятием «нейромаркетинг» – технологией, которая объединяет в себе знания когнитивной психологии, нейрофизиологии и маркетинга.Читать полностью
Что такое nofollow ссылки, и как их использовать (на примере WordPress)
Те, кто только начинает заниматься SEO, наверняка периодически сталкиваются с таким понятием, как nofollow-ссылки. В этой статье я хочу рассказать о том, что это такое и как их правильно использовать.Читать полностью
Что такое JavaScript: назначение, особенности и сферы применения языка
Интерактивные элементы сайтов и мобильных приложений часто выполняются на языке JavaScript. Он хорошо интегрируется с кодом HTML/CSS, поддерживается основными браузерами и включен в них по умолчанию. Поэтому никаких вопросов с запуском веб-ресурсов не возникает, они работают без участия пользователя. Давайте разберемся, что представляет собой JavaScript, какие задачи он решает и в каких сферах применяется.Читать полностью
Что такое JavaScript Animation: requestAnimationFrame и requestIdleCallback
В этой статье мы рассмотрим два основных JavaScript API для разработки анимаций в браузере – requestAnimationFrame и requestIdleCallback. Узнаем, чем они отличаются и для каких случаев подходит каждый из них.Читать полностью
Что такое корень сайта
Корневая папка (корневой каталог, корень, root) — это ключевая директория компьютера или сервера. С нее начинается файловая система, в ней хранятся все остальные подкаталоги, содержащие системные и пользовательские файлы.Читать полностью
Что такое кроссбраузерность
В работе я периодически пользуюсь разными браузерами: Google Chrome, Яндекс.Браузером, Mozilla Firefox, Opera. Давно заметил, что одни и те же сайты в разных приложениях открываются также по-разному. Где-то эти отличия мало заметны и никак не влияют на просмотр и чтение, но иногда возникают определенные сложности с картинками, баннерами, кнопками команд и даже текстами. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы смартфонов и планшетов. Большинство посетителей, встретившись с подобными неудобствами, просто покидают проблемный ресурс и переключаются на альтернативные. Для того чтобы сайт одинаково хорошо отображался в разных браузерах, необходимо, чтобы он соответствовал требованиям кроссбраузерности. Что это такое, как проверить и настроить адаптивность сайта в различных браузерных приложениях, мы поговорим в этой статье.Читать полностью
Что такое корневой сертификат (СА)
Термин «корневой сертификат» хорошо знаком тем, кто занимается продвижением веб-ресурсов. Это объясняется легко – попадают в топ-10 поисковых систем преимущественно «доверенные» сайты, с подключенным SSL-сертификатом (протокол HTTPS). Без него тот же Google Chrome ставит в адресной строке метку с открытым замком, а то и вовсе блокирует вход на страницу.Читать полностью
Что такое NPS и почему он так важен для вашего бизнеса
Выясняем, что такое NPS. Откуда взялось это явление, почему стало таким популярным и как применить его на практике, чтобы помочь собственному бренду.Читать полностью
Что такое партнерский маркетинг и как он работает
Партнерский маркетинг — это способ зарабатывать деньги в Интернете, продвигая продукты других компаний за определенную плату. Сегодня расскажем о том, как он работает и какие существуют типы партнерских программ.Читать полностью