Что такое CPA: формула расчета и использование в маркетинге

Рекламу в интернете размещать можно бесчисленным множеством способов. Оплата за ее размещение тоже проводится по-разному. Одна из моделей оплаты рекламы – CPA. Я расскажу вам, для чего нужна эта модель, как ее использовать в маркетинге, а также приведу формулу расчета.

CPA – это…

CPA расшифровывается как Cost Per Action, что в переводе означает «цена за действие». Суть ее состоит в том, что рекламодатель вносит плату только за целевое действие. Вариантов таких действий огромное количество – начиная с клика и заканчивая оформлением заказа. Проще говоря – это все что угодно, поддающееся измерению. И именно CPA ярко отображает конверсию вашей страницы.

Где используется CPA

Данный показатель позволяет узнать, во сколько обошлось целевое действие рекламодателю. Это популярная модель, рекомендуемая для продвижения сайтов b2b или сервисов услуг. Она используется в различных сферах маркетинга.

CPA-маркетинг. Это партнерские сети, в которых оплата производится лишь за выполненное действие. Примеры таких сетей - Admitad, Leads, Leadia, Cityads, Leadsale, «Где Слон?» и так далее.

Это партнерские сети, в которых оплата производится лишь за выполненное действие. Примеры таких сетей - Admitad, Leads, Leadia, Cityads, Leadsale, «Где Слон?» и так далее. Реклама Яндекс.Директ. Здесь для оптимизации рекламной кампании под целевое действие необходимо использовать стратегию «Средняя цена конверсии».

Здесь для оптимизации рекламной кампании под целевое действие необходимо использовать стратегию «Средняя цена конверсии». Реклама Google Ads. В контекстно-медийной сети можно платить не только за клики, но и за конверсию, используя умную торговую кампанию. В ней даже есть специальная стратегия «Целевая цена за конверсию».

В контекстно-медийной сети можно платить не только за клики, но и за конверсию, используя умную торговую кампанию. В ней даже есть специальная стратегия «Целевая цена за конверсию». Реклама Facebook/Instagram. Элементарное таргетирование под конкретную целевую аудиторию. Правда, сначала нужно правильно определить, какова ваша ЦА, но это уже совсем другая история…

Модели расчета

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе целевого действия – это последовательность действий клиента на вашей странице. Еще важно учитывать специфику предлагаемого товара, его стоимость и особенности целевой аудитории.

Целевые категории можно разделить на несколько видов:

CPS (Cost Per Sale, Pay Per Sale) – схема оплаты рекламы за совершение покупки на сайте или по факту оказания услуги. Если клиент отменил или вернул заказ, действие не засчитывается. Это самое глубокое целевое действие из всех имеющихся. Этот же вариант также часто называется C PO (Cost Per Order).

(Cost Per Sale, Pay Per Sale) – схема оплаты рекламы за совершение покупки на сайте или по факту оказания услуги. Если клиент отменил или вернул заказ, действие не засчитывается. Это самое глубокое целевое действие из всех имеющихся. Этот же вариант также часто называется (Cost Per Order). CPL (Cost Per Lead) – метод оплаты рекламы в интернете за лид. Это может быть любая заполненная форма – заявка, анкета, отправка формы обратной связи, регистрация в личном кабинете и т.д.

(Cost Per Lead) – метод оплаты рекламы в интернете за лид. Это может быть любая заполненная форма – заявка, анкета, отправка формы обратной связи, регистрация в личном кабинете и т.д. CPV (Cost-Per-Visit) – способ оплаты рекламы за посещение сайта.

(Cost-Per-Visit) – способ оплаты рекламы за посещение сайта. CPI (Cost-Per-Install) – здесь плата совершается за скачивание и установку продукта рекламодателя. Чаще всего это скачивание мобильных приложений или какой-либо программы для компьютера.

(Cost-Per-Install) – здесь плата совершается за скачивание и установку продукта рекламодателя. Чаще всего это скачивание мобильных приложений или какой-либо программы для компьютера. Еще есть Call-tracking, представляющая собой схему оплаты за звонки. Данная технология подменяет основной телефонный номер на сайте рекламодателя, чтобы зафиксировать звонок потенциального клиента и конкретный рекламный канал, с которого он был привлечен.

Формула расчета CPA

Чтобы подсчитать цену за действие, можно воспользоваться простой формулой:

CPA = Стоимость рекламы/Количество целевых действий

Чтобы было понятно, приведу пример. На рекламную кампанию определенного сайта было потрачено 50000 рублей. Целевым действием было выбрано заполнение контактной формы. По итогам проведенной кампании было зафиксировано 2500 оставленных контактов. Итак, вырисовывается такая картина:

50000/2500 = 20 рублей

Стоимость одного лида составила 20 рублей. Это довольно эффективный результат, но не стоит забывать, что я беру примеры «из воздуха».

Еще один вариант – на рекламную кампанию было потрачено 30000 рублей. Регистраций на сайте, выбранных в качестве целевого действия, было в порядке 150. По указанной формуле выходит следующее:

30000/150 = 200 рублей

Стоимость регистрации одного пользователя составила 200 рублей.

Другие способы подсчета

Кто сказал, что подсчитывать CPA можно подсчитывать только вручную?

Калькулятор CPA

В интернете можно найти огромное количество калькуляторов для расчета CPA. Суть остается той же что и с подсчетом вручную – надо просто вписать цифры в соответствующие поля, и система автоматически рассчитает цену одного целевого действия.

Google Analytics

Система Google Analytics помогает по максимуму отслеживать эффективность рекламной кампании. Здесь можно подключить UTM-метки, и, уже основываясь на выводимых с их помощью данных, создавать отчетность. Еще система удобна тем, что в ней можно импортировать уже имеющиеся данные о расходах.

Самое главное – правильно настроить цель и ее ценность. Для подсчета CPA здесь надо выбрать функцию «Вычисляемые показатели», а потом использовать формулу «Стоимость/Сумма достижения целевых действий».

Яндекс.Метрика

Принцип действия практически тот же, что и в Google Analytics, только наименования другие. Для вычисления цены целевого действия необходимо просто выбрать пункт «Средняя стоимость достижения цели».

Google Data Studio

Этот сервис позволяет отслеживать все маркетинговые и бизнес-показатели. Показатель CPA можно добавить с помощью такой же формулы, как и в Google Analytics – «Стоимость/Сумма достижения целевых действий».

Для расчета CPA можно использовать и другие системы сквозной аналитики данных. Пример – инструмент Alytics, платформа К50 и другие сервисы. Все зависит от того, как вы планируете рекламную кампанию и сколько денег собираетесь вложить. И не надо забывать, что в других сервисах за сбор и ведение аналитических данных приходится платить дополнительно.