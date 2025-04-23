Что такое бриф и как его правильно составить

Если вы заказываете какие-либо услуги у стороннего агентства или разрабатываете свой проект совместно с другой компанией, нужно четко ставить задачи и цели. Чего только не приходится писать в такие моменты, но на начальном этапе самым важным документом является бриф.

Я расскажу, что это такое и в каких случаях он используется.

Зачем нужен бриф

Бриф – это инструкция, в которой заказчик прописывает задачи, этапы работы и технические детали для исполнителя. С его помощью можно обозначить все нюансы работы, создать единый контекст и настроиться на одну волну с другой командой. Иногда у компаний предусмотрены собственные шаблоны этого документа.

Инициатива создания или заполнения брифа обычно идет как от заказчика, так и от исполнителя. Однако клиент порой отказывается от его заполнения, и некоторые исполнители используют для описания дальнейшего плана работы другие инструменты.

Бриф нужен для того, чтобы заказчик смог полностью донести свой замысел до исполнителя. С помощью этого документа он покажет итоговую «картину» – то, каким будет готовый проект. Там же указываются контакты, сроки выполнения и бюджет, который компания готова вложить в реализацию.

В таком документе работу чаще всего разделяют на несколько основных этапов. Иногда заказчики указывают ключевые метрики для дальнейшего мониторинга и оценки успешности выполнения работы.

В каких сферах используется бриф

Чаще всего бриф используется в той сфере услуг, где итоговую картину формирует заказчик. К таким областям относятся:

Маркетинг. Особенно в интернете.

Консалтинг. Если клиент хочет реализовать определенный проект с помощью сторонней компании, бриф поможет четко сформулировать финальный результат.

Создание сайтов или SEO-продвижение.

Виды брифа

Маркетинговый или медиабриф – предназначен для планирования и запуска рекламной кампании.

Креативный – используется на этапе создания продукта и его образа, также при подготовке сопутствующего контента – текста, фото, аудио, видео и так далее.

Экспертный – нужен при создании и выведении на рынок новой торговой марки. Включает в себя маркетинговое исследование.

Дизайнерский – этот тип применим при заказе дизайнерских продуктов.

На разработку сайта, посадочной страницы, мобильного или декстопного приложения.

Анкета – используется для запроса более детальной информации по поводу будущей сделки.

На проведение мероприятия – помогает определить основные этапы организации и программу ивентов.

Коммуникационный – тут описывается ожидаемый эффект от коммуникации с потребителем после контакта с рекламным сообщением.

Четкой и единой формы у этого документа не существует, так как он используется во всевозможных сферах и для разных целей. Как правило, его содержание и тип определяются тем, какую задачу хочет решить заказчик.

Чем бриф отличается от ТЗ

Во-первых, техническое задание и бриф составляются на разных этапах сотрудничества. Сначала компания создает или заполняет бриф, а ТЗ используется уже ближе к этапу подписания договора. Бриф приравнивается к документу, имеющему определенную юридическую силу.

Во-вторых, бриф является некой визитной карточкой компании-заказчика, в которой предлагаются условия дальнейшего сотрудничества. А в техническом задании уже более четко и конкретно прописаны все роли, сценарии, этапы и задачи для разных участников команды исполнителя.

В-третьих, бывают случаи, когда нужен бриф и не нужно техническое задание, а бывает и наоборот. При долгосрочном сотрудничестве на этапах знакомства используется первый тип документа, а уже в дальнейшем составляется ТЗ на конкретные задачи.

Как правильно составить бриф

Сперва нужно определить цели и задачи, которые следует решить с помощью брифа, набросать перечень основных волнующих вопросов и обозначить желаемый результат.

Структура брифа

Единого шаблона для создания брифа не существует. Но есть несколько основных разделов, которые обязательно должны в нем присутствовать независимо от сферы деятельности заказчика и типа выполняемой услуги.

Информация о компании. Здесь обычно указывают те данные об организации, которые имеют значение для успешной реализации проекта и влияют на объем работы. Например, если вы обращаетесь в ивент-агентство, расскажите об опыте работы с другими исполнителями. А при интеграции новой CRM следует описать, какое ПО на данный момент используют ваши сотрудники.

Информация о проекте. Здесь клиент перечисляет все свои запросы, желаемые результаты, указывает бюджет.

Целевая аудитория. Укажите конкретно, кто является потребителем готового продукта. Порой это помогает исполнителю увидеть какие-то дополнительные нюансы, которые клиент упустил.

Цели и задачи. Заказчик обязан прописать, чего он именно хочет добиться, какие результаты хочет видеть после завершения всех процедур.

Сроки выполнения работ.

Контактная информация. Обязательно стоит перечислить номера телефонов, указать соцсети или электронную почту на случай, если вдруг у исполнителя возникнут дополнительные вопросы.

Часто такой документ содержит и технические характеристики желаемого продукта. Например, при написании текстовых материалов заказчик может задать стиль оформления документа, его формат (Excel, Word, PDF и так далее), стиль написания и так далее. Или при разработке сайта можно перечислить основные страницы и разделы, из которых он будет состоять.

Примеры брифов

Приведу пару примеров того, как составляют этот документ в разных сферах. И первое, что хочу показать – разделы брифа, который я лично составляла для организации мероприятий.

Второй пример больше касается практики разработки сайта. В примере показываю только грубую структуру, эдакий шаблон. Готовый бриф для вашего проекта будет отличаться от этого, ведь вам важно проработать все имеющиеся вопросы.

Заключение

В зависимости от сферы деятельности компании информация, содержащаяся в брифе, может отличаться. Я напоминаю, что составлять его следует с учетом цели сотрудничества и задач, которые должны быть решены. Ориентируйтесь на собственный опыт, и тогда документ выйдет идеальным.