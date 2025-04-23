Что такое бриф и как его правильно составить

Что такое бриф и как его правильно составить8 мин. чтения
Если вы заказываете какие-либо услуги у стороннего агентства или разрабатываете свой проект совместно с другой компанией, нужно четко ставить задачи и цели. Чего только не приходится писать в такие моменты, но на начальном этапе самым важным документом является бриф.
Я расскажу, что это такое и в каких случаях он используется.
Зачем нужен бриф
Бриф – это инструкция, в которой заказчик прописывает задачи, этапы работы и технические детали для исполнителя. С его помощью можно обозначить все нюансы работы, создать единый контекст и настроиться на одну волну с другой командой. Иногда у компаний предусмотрены собственные шаблоны этого документа.
Инициатива создания или заполнения брифа обычно идет как от заказчика, так и от исполнителя. Однако клиент порой отказывается от его заполнения, и некоторые исполнители используют для описания дальнейшего плана работы другие инструменты.
Бриф нужен для того, чтобы заказчик смог полностью донести свой замысел до исполнителя. С помощью этого документа он покажет итоговую «картину» – то, каким будет готовый проект. Там же указываются контакты, сроки выполнения и бюджет, который компания готова вложить в реализацию.
В таком документе работу чаще всего разделяют на несколько основных этапов. Иногда заказчики указывают ключевые метрики для дальнейшего мониторинга и оценки успешности выполнения работы.
В каких сферах используется бриф
Чаще всего бриф используется в той сфере услуг, где итоговую картину формирует заказчик. К таким областям относятся:
- Маркетинг. Особенно в интернете.
- Консалтинг. Если клиент хочет реализовать определенный проект с помощью сторонней компании, бриф поможет четко сформулировать финальный результат.
- Создание сайтов или SEO-продвижение.
Виды брифа
- Маркетинговый или медиабриф – предназначен для планирования и запуска рекламной кампании.
- Креативный – используется на этапе создания продукта и его образа, также при подготовке сопутствующего контента – текста, фото, аудио, видео и так далее.
- Экспертный – нужен при создании и выведении на рынок новой торговой марки. Включает в себя маркетинговое исследование.
- Дизайнерский – этот тип применим при заказе дизайнерских продуктов.
- На разработку сайта, посадочной страницы, мобильного или декстопного приложения.
- Анкета – используется для запроса более детальной информации по поводу будущей сделки.
- На проведение мероприятия – помогает определить основные этапы организации и программу ивентов.
- Коммуникационный – тут описывается ожидаемый эффект от коммуникации с потребителем после контакта с рекламным сообщением.
Четкой и единой формы у этого документа не существует, так как он используется во всевозможных сферах и для разных целей. Как правило, его содержание и тип определяются тем, какую задачу хочет решить заказчик.
Чем бриф отличается от ТЗ
Во-первых, техническое задание и бриф составляются на разных этапах сотрудничества. Сначала компания создает или заполняет бриф, а ТЗ используется уже ближе к этапу подписания договора. Бриф приравнивается к документу, имеющему определенную юридическую силу.
Во-вторых, бриф является некой визитной карточкой компании-заказчика, в которой предлагаются условия дальнейшего сотрудничества. А в техническом задании уже более четко и конкретно прописаны все роли, сценарии, этапы и задачи для разных участников команды исполнителя.
В-третьих, бывают случаи, когда нужен бриф и не нужно техническое задание, а бывает и наоборот. При долгосрочном сотрудничестве на этапах знакомства используется первый тип документа, а уже в дальнейшем составляется ТЗ на конкретные задачи.
Как правильно составить бриф
Сперва нужно определить цели и задачи, которые следует решить с помощью брифа, набросать перечень основных волнующих вопросов и обозначить желаемый результат.
Структура брифа
Единого шаблона для создания брифа не существует. Но есть несколько основных разделов, которые обязательно должны в нем присутствовать независимо от сферы деятельности заказчика и типа выполняемой услуги.
- Информация о компании. Здесь обычно указывают те данные об организации, которые имеют значение для успешной реализации проекта и влияют на объем работы. Например, если вы обращаетесь в ивент-агентство, расскажите об опыте работы с другими исполнителями. А при интеграции новой CRM следует описать, какое ПО на данный момент используют ваши сотрудники.
- Информация о проекте. Здесь клиент перечисляет все свои запросы, желаемые результаты, указывает бюджет.
- Целевая аудитория. Укажите конкретно, кто является потребителем готового продукта. Порой это помогает исполнителю увидеть какие-то дополнительные нюансы, которые клиент упустил.
- Цели и задачи. Заказчик обязан прописать, чего он именно хочет добиться, какие результаты хочет видеть после завершения всех процедур.
- Сроки выполнения работ.
- Контактная информация. Обязательно стоит перечислить номера телефонов, указать соцсети или электронную почту на случай, если вдруг у исполнителя возникнут дополнительные вопросы.
Часто такой документ содержит и технические характеристики желаемого продукта. Например, при написании текстовых материалов заказчик может задать стиль оформления документа, его формат (Excel, Word, PDF и так далее), стиль написания и так далее. Или при разработке сайта можно перечислить основные страницы и разделы, из которых он будет состоять.
Примеры брифов
Приведу пару примеров того, как составляют этот документ в разных сферах. И первое, что хочу показать – разделы брифа, который я лично составляла для организации мероприятий.
Второй пример больше касается практики разработки сайта. В примере показываю только грубую структуру, эдакий шаблон. Готовый бриф для вашего проекта будет отличаться от этого, ведь вам важно проработать все имеющиеся вопросы.
Заключение
В зависимости от сферы деятельности компании информация, содержащаяся в брифе, может отличаться. Я напоминаю, что составлять его следует с учетом цели сотрудничества и задач, которые должны быть решены. Ориентируйтесь на собственный опыт, и тогда документ выйдет идеальным.