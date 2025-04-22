Что такое CR: понятие, особенности, формула расчета показателя конверсии

Коэффициент конверсии сайта – один из тех показателей, который важен для любого бизнеса. Он показывает, сколько посетителей сайта совершило необходимое действие, купило товар или оформило подписку.

В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, что такое коэффициент конверсии, узнаем, как его посчитать, а также поговорим о том, чем он отличается от CTR.

Определение CR

CR (от англ. Conversion Rate – коэффициент конверсии) – это один из значимых показателей в интернет-маркетинге. Конверсией называют количественное соотношение пользователей сайта, которые совершили целевое действие, к общему числу пользователей. Целевое действие – это, например, покупка игры на игровом портале, подписка на рассылку на сайте новостей, регистрация в социальной сети и так далее. Пользователь, достигший цели на сайте, называется лидом.

Показатель конверсии поможет определить успех рекламной кампании, ценность товара для потребителя, эффективность нововведений и так далее. Посчитав CR, можно понять, хорошо работает бизнес или нет, стоит ли улучшать различные показатели, было ли эффективно то или иное решение.

Вся вышеперечисленная терминология тесно связана между собой, в совокупности она дает возможность определить эффективность рекламной кампании. Значение конверсии принято рассчитывать в процентах: например, если CR = 10%, то это значит, что из 100 посещений сайта будет получено в среднем 10 конверсий.

Как правильно рассчитать CR

Для расчета CR не нужно быть гуру математики. Все, что вам потребуется, это:

Выбрать определенный период, за который вы хотите посчитать коэффициент конверсии – это может быть день, неделя, месяц, квартал или год. Разделить количество конверсий на общее количество посетителей за выбранный период времени. Весь результат умножить на 100%.

Если перевести все вышеперечисленное в формулу, то получится следующее:

A/X*100%

A – пользователи, которые совершили целевое действие в выбранный период;

X – общее количество пользователей за тот же период.

Теперь давайте разберем на практике. Предположим, что у нас интернет-магазин по продаже товаров для дома. За июль 2021 года на сайт зашло 4939 человек, 300 человек из которых купило хотя бы один товар для дома. Подставим значения в формулу и получим:

CR = 300/4939*100% = ~6%

В результате получилось число 6.

Но как понять, много это или мало? Об этом поговорим далее.

Когда можно считать конверсию хорошей

На показатель конверсии влияет множество факторов, поэтому в разных нишах он может отличаться. Например, магазин массовой продукции для широкого потребления будет по умолчанию иметь больший коэффициент конверсии, чем сайт по продаже элитной и дорогой мебели.

Средний коэффициент удачной конверсии в разных нишах выглядит следующим образом:

финансы, банковское дело, инвестирование – 10%;

медиасфера, реклама – 10%;

здравоохранение и образование – 8%;

разработка программ, IT-технологии – 7%;

высокие технологии, инновации – 5%;

производство товаров – 5%;

туристическая ниша – 4-5%;

продажи в розницу, оптом и посредством средств электронной коммерции – 3%;

различные организации некоммерческого типа – 2%.

Это приблизительные цифры, однако уже по ним можно определить, как прошло взаимодействие с клиентами за определенный период времени.

Чем CR отличается от CTR

CTR (от англ. Click-Through Rate – коэффициент кликабельности) – это клик по ссылке, кнопке или определенному блоку. Чаще всего его используют, чтобы определить эффективность рекламы, например, чтобы узнать, насколько эффективен баннер, объявление или тизер. Допустим, вашу рекламу увидело 5000 человек, а кликнуло по ней 70, CTR в этом случае будет равняться 1,4%. Рассчитывается он точно так же, как и CR, – количество кликов делится на общее число пользователей, которое увидело вашу рекламу, и все это умножается на 100%.

Также стоит учитывать, что CTR напрямую зависит от EPC (от англ. Earning Per Click – средний заработок с одного клика), который также важен и используется в веб-аналитике.

Обобщив все вышесказанное, можно сказать, что CTR и CR напрямую связаны друг с другом:

если запущена рекламная кампания, то приход пользователя на сайт зависит от CTR;

когда пользователь приходит на сайт через рекламную кампанию, он совершает необходимое действие, и тут уже начинает работать CR.

Как увеличить коэффициент конверсии

Способов повышения коэффициента конверсии довольно много, часть из них зависит от выбранной ниши. Однако есть некоторые рекомендации, которые помогут каждому, у кого процент соотношения целевых действий к общему количеству посетителей слишком мал.

Выглядят они следующим образом:

Старайтесь пробовать разные вариации подачи контента. Частой причиной низкого CR является слабая подача контента, в которую входит дизайн-составляющая, качество материалов и маркетинговый ход на страницах сайта в целом. Пробуйте разные варианты: изменяйте офферную конструкцию, меняйте местами блоки, добавляйте новые, детально анализируйте, почему все идет не по плану. При добавлении нового блока или изменении старого можно пустить большую часть трафика на него и проверить, дало ли это какой-то эффект. Обновите информацию о товаре. Часто бывает, что пользователь не оформляет заказ лишь потому, что карточка товара не дает исчерпывающей информации. Попробуйте сделать так, чтобы информация о товаре была представлена максимально развернуто и закрыла все «боли» клиента. Не забывайте об удобстве использования. Если пользователю будет сложно взаимодействовать с вашим сайтом, то ни о каком CR не может идти и речи. Проработайте меню сайта и важные категории, сделайте так, чтобы было удобно переходить от раздела к разделу. Проработайте путь от входа на сайт до той страницы, где вы побуждаете пользователей совершить целевое действие. Добавьте больше функционала. Это может быть поиск по сайту, ссылки на социальные сети, качественные фотографии, видеоматериалы и так далее. Подумайте, чего не хватает пользователю, почему он не так сильно доверяет вам, как мог бы. Добавьте призыв к действию. Призыв к действию – это важнейший элемент любого сайта, который способен побудить пользователя к совершению целевого действия. Например, для сайта стоматологии он может выглядеть так: «Обретите обворожительную улыбку! Бережливая имплантация от 15 000 рублей с гарантией до 5 лет на импланты. Просто оставьте заявку и получите красивую улыбку».

Заключение

Сегодня мы разобрали довольно простой коэффициент, но его понимание важно для любого бизнеса. С помощью CR можно определить эффективность рекламной кампании, ценность товаров для потребителей, а также понять, правильно ли был разработан сайт и нужно ли его дорабатывать, чтобы увеличить конверсию. Высокий CR – это показатель успеха как бизнеса, так и сайта, на котором он работает.