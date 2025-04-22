Что такое сплит-тестирование

Несмотря на обилие статей о том, как правильно рекламировать, настраивать внешний вид и разрабатывать сайт так, чтобы конверсия была высокой, советы редко бывают универсальными: то, что хорошо работает для одних проектов, может не дать никакого эффекта в других. Многие боятся отрицательного эффекта от изменений и годами ничего не меняют. Вариант кажется безопасным, а на самом деле сайт будет устаревать, давая дорогу конкурентам, которые будут гибче реагировать на интересы пользователей и внедрять полезные изменения.

Но как узнать, что изменение скажется на конверсии сайта положительным образом?? А вдруг лучше ничего не менять?

Вот для таких ситуаций и существует сплит-тестирование. Сразу предупреждаю, что статья носит общеобразовательный характер и рассчитана на начинающих пользователей.

Понятие сплит-тестирования

Как и многие другие, этот термин пришел к нам с Запада: на английском он звучит как A/B testing или Split testing.

Сплит-тестирование – это метод исследования, при котором сравниваются два (или более) варианта, чтобы понять, какой из вариантов предпочтителен с точки зрения маркетинговых показателей (увеличение конверсии, посещаемости и т.д.).

Сплит-тестирование позволяет оценить эффективность различных элементов на странице (их расположения, цвета, контента и т.д.).

Что можно тестировать с помощью A/B?

Тестировать можно все что угодно, начиная с цвета отдельной кнопки и заканчивая разными вариантами дизайна сайта. Давайте рассмотрим на примере.

У вас есть кнопка «Купить» белого цвета. Вы видите, что на других сайтах кнопку обычно делают красной, и думаете, может быть, и вам сделать ее такого же цвета? Идея хороша, но как узнать, будет ли она эффективной? Если просто изменить цвет кнопки с одного на другой, то конверсия может вырасти или упасть. Но повлиять на это может и сотня других, не зависящих от кнопки факторов.

Поэтому наиболее удобный и правильный вариант – создать две версии сайта: на одной будет старая кнопка (белого цвета), на другой – новая кнопка (красного цвета).

Далее используем специальные инструменты для сплит-тестирования – теперь примерно половина трафика будет уходить на старую версию сайта, а вторая половина – на новую. Желательно, чтобы трафик равномерно распределялся на разные сайты (по крайней мере, маркетологам стоит это отслеживать).

Анализ результатов через некоторое время позволит понять, стоит ли внедрять изменения на сайт или надо попробовать что-то другое.

Таким образом, тестирование позволяет искать и внедрять новые идеи, направленные на увеличение конверсии и результативности сайта в целом.

Когда проводить сплит-тестирование?

Тестировать и менять элементы можно в любое время, с причиной или без (но все же не слишком часто).

Вы узнали о новом тренде, который может увеличить конверсию – сделайте сплит-тестирование. Лендинг не дает результатов – подумайте, что можно изменить, и сделайте сплит-тестирование. Конверсия сайта стабильна на протяжении какого-то времени, но вы хотите увеличить ее – посмотрите, какими способами это можно сделать, и проведите сплит-тестирование.

Что чаще всего меняют:

конверсионные кнопки;

заголовки;

наполнение и расположение форм;

изображения (фотографии товаров, иллюстрации и т.д.);

тексты (объем, форматирование и т.д.);

макет страницы в целом.

Инструменты для тестирования

Существует несколько разных сервисов, которые дают возможность провести подобное тестирование. Им можно посветить отдельную статью. Здесь я упомяну Google Analytics – в нем есть бесплатный инструмент Google Analytics Experiements, который можно использовать для тестирования.

Прочитать про эксперименты от Google можно тут (и также найти другие полезные статьи). Плюсы использования Google Analytics очевидны: инструмент знакомый, русифицированный, бесплатный.

Другие сервисы, на которое можно обратить внимание:

Дополнительно

Сплит-тестирование используется и в рассылках. Принцип тот же самый: часть писем уходит одной половине подписчиков, часть – другой. Это можно реализовать своими силами, создав два разных письма и разделив базу подписчиков на две части.

Сделать это можно и в специальных сервисах вроде MailChimp.

Напоследок несколько идей, которые вы можете попробовать, чтобы увеличить конверсию страницы:

уменьшить количество полей в форме регистрации (покупки, подписки и т.д.);

добавить на страницу побуждающие к действию слова вроде «акция», «бесплатно», «подарок»;

изменить цвет конверсионной кнопки на более яркий;

опубликовать видео.

Удачи!