Что такое брендбук и зачем он нужен

Представьте, что ваш друг Вася – это бренд. Вы знаете его имя, его историю, как он любит одеваться, как взаимодействует с другими людьми и так далее. Если бы о Васе можно было написать документ, содержащий все эти вещи – это можно было бы назвать брендбуком.

Итак, брендбук – это документ, содержащий в себе правила о визуальном представлении бренда, его философию, особенности коммуникации, миссию и цели. Зачастую в России брендбуком называют гайдлайн по фирменному стилю, однако эти документы отличаются: на самом деле, фирменный стиль – это часть брендбука.

Сегодня я расскажу вам о том, что такое брендбук и для чего он вообще нужен компаниям. Поехали!

Нужен ли моей компании брендбук?

Оформление рекламы Clubhouse. Источник этой и следующих картинок (если не указано иное): Behance

Конечно! Так как брендбук – это руководство по коммуникации, он решает несколько глобальных задач. Брендбук позволяет поддерживать единство стиля во всех проявлениях: от способа общения с клиентами до визуального представления бренда. Не так важно, насколько крупная ваша компания – с помощью брендбука вы сможете разложить по полочкам все представление о вашем бренде.

А еще брендбук выступает в качестве инструкции для всех людей, которые будут работать с брендом – от дизайнеров до маркетологов и SMM-специалистов. Он помогает команде понять, какой язык использовать в общении с миром, как выстраивать стратегии позиционирования, а также создать живой образ бренда со своей индивидуальностью и голосом. Дизайнерам брендбук поможет сориентироваться в визуализации, ведь он содержит руководство по фирменному стилю: это правила использования лого, цветовой схемы, шрифтов, образов и всего остального.

Из чего состоит брендбук?

Брендбук состоит из двух частей – идеологической и визуальной. Идеологическая часть – это все, что связано с позиционированием и философией. А визуальная – все, что связано с графическим представлением и фирменным стилем. Давайте разберемся подробнее.

Vеганутые

Описание специфики бренда

Первое, что содержится в брендбуке – это полное описание философии бренда, ее миссии и глобальной цели. Здесь рассказывается обо всех характеристиках компании и ее корпоративной культуре. Например, если бренд является производителем натуральной косметики, которую не тестируют на животных – эта идея будет обязательно отражена в идеологической части брендбука.

У каждого бренда, даже самого маленького, есть своя история. Эту уникальную историю также включают в брендбук. Можно снова провести аналогию с вашим другом Васей: он был незнакомцем до того момента, как вы узнали его историю в деталях. Бренд – это живая сущность, которая когда-то была просто идеей, а затем обрела форму. И эту историю необходимо рассказать людям.

Гайдлайн (руководство по фирменному стилю)

Etalky

Гайдлайн – это полное руководство по управлению всеми визуальными элементами фирменного стиля бренда: логотипом, цветами, шрифтами и прочим.

Уникальная айдентика позволяет вашему бренду выделиться среди конкурентов, привлечь внимание, а также повысить узнаваемость. Например, увидев на улице курьера с ярко-розовой термосумкой на спине, вы сразу поймете, что это – Самокат, а если с зеленой – Деливери. Маленькое надкусанное яблочко сообщит вам, что это реклама Apple, а белое яйцо на красном фоне – что МТС.

Единый фирменный стиль также необходим для того, чтобы все графические элементы смотрелись одинаково и были узнаваемы на всевозможных носителях. Имея четкие представления о взаимодействии этих элементов, дизайнеры могут создавать упаковки, оформлять рекламу, форму одежды для сотрудников и так далее.

Особенности коммуникации

В этом разделе содержится описание принципов коммуникации для брендбука, например:

Язык. Это то, каким языком говорит бренд как внутри компании, так и со своими клиентами. Необходимо использовать тот язык, который отражает идеологию и намерения бренда. Стиль общения. Это эмоциональная окраска, тон голоса вашего бренда. Например, серьезные организации вроде университетов могут говорить более сдержанно, а молодежная кофейня может позволить себе быть эмоциональной и даже иметь собственное чувство юмора. Представление в социальных медиа. Это стиль ваших постов, их форма, объем, время публикации и так далее. Например, каждую пятницу вечером вы можете постить смешную картинку с вашим текстом, и это будет персональной фишкой.

Что входит в фирменный стиль?

Mojo

Логотип

Гид по фирменному стилю обязательно рассказывает о логотипе и способах его использования.

Например, это могут быть различные цветовые версии логотипа, верные и неверные варианты использования, а также его охранное поле. Здесь же можно рассказать о логике создания товарного знака и показать его эволюцию.

WAU!

Фирменные цвета

Это набор цветов, который будет использоваться в визуальных материалах. Сочетания этих цветов тоже могут повлиять на узнаваемость. Вспомните новые фирменные цвета Ozon – ярко-синий и малиновый. Набор цветов также отражает идеологию: в случае с Ozon эти два цвета говорят о смелости и динамичности бренда.

Источник: Ozon

Шрифты

Зачастую компании используют несколько фирменных шрифтов: декоративный, еще один – для заголовков и для основного текста. Также здесь представляют рекомендации по использованию: расстояние между символами, использование регистра и прочие нюансы.

Fluffy Glampers

Оформление текстов

Тут можно показать, как правильно оформлять текст: указать отношение размеров заголовка к основному тексту, дать рекомендации по стилю выравнивания и многое другое.

WAU!

Фирменная графика

Это все графические элементы, возможные для использования. К примеру, если у вас кафе, где подают только блюда из бананов, то ваш визуал может быть наполнен всевозможными изображениями бананов, выполненных в определенном стиле. Сюда же можно включить паттерны, иконки и значки.

Мурамур

Стиль фотографий

Иногда в гайдлайн включают руководство по стилю фотографий. Это может быть важно для компаний, связанных, например, с модой или ресторанной сферой. Проще говоря, это мудборд, на который будут опираться для составления ТЗ фотографу или поиска изображений на фотобанках.

Zone Delicate

Визуализация на мокапах

Мокапы – это представление того, как продукт будет выглядеть в реальности. О мокапах в Комьюнити, кстати, есть подробный материал. Например, можно показать стаканчики для кофе, шоперы, визитки и остальное.

Three leafs

А что еще?

Bluh.studio

Помимо вышеупомянутых элементов, фирменный стиль может включать:

визитку, фирменный бланк, упаковку, мерч, пример флаера, плаката, буклета, вывеску.

И это далеко не полный перечень. Все зависит только от необходимости создания какого-либо носителя и фантазии дизайнеров и маркетологов.

Примеры брендбуков

Для того чтобы окончательно понять, что же такое брендбук, нужно увидеть парочку хороших примеров. Я подумала, что лучше всего было бы показать примеры брендбуков самых известных компаний, которые многие годы четко следуют своим руководствам.

Брендбук NASA

Созданный в 1976 году брендбук NASA расположился на целых 60 страницах! Только посмотрите, здесь учтены все мельчайшие детали визуализации бренда. Почему-то я его листаю уже полчаса :)

Полистать

Источник: брендбук Nasa

Брендбук Intel

Еще один отличный пример брендбука. Полностью отражает футуристический взгляд Intel на технологии.

Посмотреть

Брендбук Skype

Книга бренда Skype выполнена в стиле комикса – нарисованные персонажи, представляющие аудиторию Skype, описывают свой опыт взаимодействия с программой. Интересное решение оформления :)

Изучить

Заключение

Брендбук – один из важнейших документов для компании любого масштаба. Это не только гайд по дизайну, а целый свод правил жизни вашего бренда. Все это может показаться очень сложным, если вы только открыли компанию и начинаете разбираться. Но помните, брендбук может быть настолько сложным, насколько вам нужно! Попробуйте сформулировать миссию и положения бренда, посмотрите примеры брендбуков успешных компаний, и вдохновение обязательно найдет вас. Удачи!