Что такое аффилированность сайтов

В ритейле используется такое маркетинговое понятие, как «доля полочного пространства». Чем больше места на витрине занимает продукция одного производителя, тем больше его продажи в данном магазине. Можно выпускать различный по составу и технологии изготовления товар с оригинальными названиями, завоевывая большую долю выкладки на полке, но это достаточно затратно для компании. Есть другой способ – изготавливать небольшой ассортимент, но фасовать его в отличающиеся по внешнему виду и неймам упаковки. За счет единого технологического процесса издержки на единицу произведенной продукции пропорционально снижаются. Доля полочного пространства и продажи растут, ведь для покупателя это разные продукты.

Аналог магазинной витрины в интернете – это поисковая система. Товар – это сайт с определенным контентом, дизайном, url-адресом и контактными данными компании. Три последних критерия как раз являются «упаковкой», а содержание сайта – это его «начинка». Для того чтобы наименее затратным способом увеличить свою долю в топе поисковых выдач, владельцы сайтов применяют различные способы. Один из них – клонирование ресурсов с близким или идентичным контентом. Это создает возможность дополнительного продвижения без увеличения затрат, вытесняет конкурирующие ресурсы. Такие сайты называются аффилированными.

Почему поисковые системы фильтруют аффилиаты

Последние годы ведущие поисковые системы при ранжировании сайтов все большее внимание обращают на качество содержания. Возможностей выбиться в первые строчки поиска за счет одной только оптимизации становится все меньше. Эта кампания проводится с целью улучшению смыслового содержания контента, его реальной полезности для посетителей. Так, в апреле 2017 года Яндекс внедрил новый алгоритм определения переоптимизированных страниц под названием Баден-Баден, который жестко отсеивает тексты, созданные с целью механистического поднятия в рейтинге за счет использования ключей.

Второе направление борьбы за качество и полезность контента и против манипулирования поисковыми алгоритмами – исключение из поиска сайтов-дублей и сателлитов. Причем ни Яндекс, ни Google не прописывают явные критерии для определения признаков аффилированности ресурсов. Попадая под санкционный фильтр, владельцы сайтов понимают это только по косвенным признакам. В блоге для вебмастеров Яндекс ограничивается общим призывом: «Рекомендуем вебмастерам отказаться от использования на своих сайтах текстов для роботов и повернуть тексты лицом к людям».

Причины возникновения аффилированности

Ни у Яндекса, ни у Google нет четких публичных критериев, по которым взаимосвязанные веб-ресурсы попадают под фильтрацию Anti-Affiliate. Нельзя точно понять, по каким признакам поисковик может счесть тот или иной сайт аффилиатом и наложить на него санкции. Вот ряд возможных причин:

по проверке WHOIS робот определяет, что разные ресурсы принадлежат одному владельцу;

полное и даже частичное совпадение контактных и персональных данных, ссылок на соцсети;

одинаковая структура, начиная с URL страниц и заканчивая названиями разделов, категорий;

идентичное содержание контента, для интернет-магазинов – совпадающие названия товаров, артикулов, описаний;

схожая верстка и дизайн, в том числе на уровне написания шрифтов, цветовых решений, расположения блоков на странице;

одинаковые фирменные стили, логотипы;

схожие ключевые фразы для SEO-продвижения;

использование одинаковых CMS-движков;

размещения сайтов у одного хостинг-провайдера;

совпадающий IP-адрес для похожих сайтов;

явная перелинковка сторонних ресурсов, цикличность перелинковки;

жалобы посетителей, в том числе конкурентов.

Согласитесь, критерии довольно размыты и хаотичны. По ним любой ресурс, даже вполне добропорядочный, может попасть под признак аффиллированности. Ладно, если это какой-нибудь дорвей, который не жалко потерять в поисковой выдаче, но санкциям порой подвергаются довольно хорошие сайты с продолжительной историей и безупречной репутацией.

Признаки применения аффилиат-фильтра

Если у вас несколько сайтов, так или иначе взаимосвязанных друг с другом, необходимо регулярно проверять их на устойчивость отображения в топе поисковых систем. Первый признак того, что сайт попал под антиаффилиатный фильтр – потеря позиций или полное исключение ресурса из поисковой индексации. При этом сайты могут отображаться по различающимся запросам, но при наборе одинаковых доступен только один из них. Степень релевантности определяет поисковой робот, поэтому возможны ситуации, когда основной сайт заблокирован как аффилиатный дубль, а в поиске осталась второстепенная веб-площадка.

Подобная ситуация может быть спровоцирована недобросовестными конкурентами. Намного проще и дешевле создать клоны-дорвеи мешающего веб-ресурса и завалить службу техподдержки поисковика жалобами, чем организовывать сложную и дорогую DDoS-атаку. В этом случае следует немедленно обращаться за помощью в администрацию соответствующей поисковой системы.

Дополнительные факторы, говорящие о том, что сайт признан аффилированным:

резкое необоснованное снижение посетительского трафика;

определенные страницы перестают ранжироваться в поисковой выдаче по ранее индексируемым запросам;

происходит проседание всех позиций;

по продвигаемым ключам показываются не все сайты в поисковой выдаче.

Не следует надеяться, что техническая служба поисковика заранее предупредит о возможных санкциях по причине обнаружения аффилиата. Порядок определения аффилированности Яндексом довольно скупо описан в правилах показа Яндекс.Директ:

Еще более обтекаемо в требованиях к рекламным материалам Яндекс.Маркет:

Веб-маркетологи регулярно сталкиваются с ситуацией, когда в Яндекс.Директ объявления отклоняются без объяснения причин, но со ссылкой на несоблюдение правил публикации. Уточняющие запросы в техподдержку обрабатываются автоматически, ответы дублируют один и тот же текст. В случае применения антиаффилатных санкций ситуация еще хуже – никаких сообщений о нарушении не поступает, определить признаки и причины применения фильтра можно только самостоятельно. Последствия такой блокировки порой носят глобальный характер. Далеко не всегда удается вернуться в топ по ряду ключей. Некоторые SEO-специалисты утверждают, что полностью снять фильтр невозможно.

Как обнаружить аффилиатов сайта

При возникновении подозрений на падение или блокировку в поисковой выдаче страниц сайтов следует провести проверку на наличие признаков аффилиата:

Вбить в поиск стандартную информацию, присутствующую на сайте: контактные данные, название компании, бренд, заголовки основного статического контента. При появлении в выдаче нескольких ресурсов по одинаковым запросам прослеживается явный признак аффилированности. Проверить контент на совпадения. В интернете регулярно происходит заимствование и даже откровенный плагиат интересных и популярных статей. Не всегда поисковый робот разберется, где контент является оригинальным первоисточником, а где он заимствован. Заблокированными могут оказаться оба ресурса. Ручной метод проверки склейки через операторы. В поисковой строке Яндекса вводится следующий запрос: lang:ru ~~ domain:ru<< (url:example-1.ru | url:example-2.ru). Вместо example.ru указываются адреса веб-площадок, которые проверяются на склейку. Если на сайтах используется www, то его тоже следует указать. Хорошо, когда оба сайта присутствуют в поисковой выдаче. Если же в поиске находится только один сайт, скорее всего, второй признан аффилиатом. Используйте автоматизированные сервисы проверки аффилированности:

Пиксель Тулс осуществляет поиск сайтов-аффилиатов в SERP и проверку двух сайтов на аффилированность;

Be1.ru проверяет от 2 до 10 сайтов на аффилированность по URL;

Copyscape подходит для быстрой онлайн-проверки заимствованного контента.

Как избавиться от аффилиат-фильтра

Ситуацию с блокировкой проще предотвратить, чем исправить. Данные рекомендации помогут избежать санкций по признакам аффилированности:

Используйте уникальный контент, следите за его актуальностью и полезностью для посетителей. Проверяйте текст на предмет некачественного рерайта как у себя на сайте, так и на плагиат сторонними ресурсами. Меняйте контактные данные для разных сайтов. Следите, чтобы эти параметры не зеркалились на чужих ресурсах. Все графические и видеоматериалы должны быть уникальными. Бывают ситуации, когда в карточках товаров присутствуют изображения с чужими логотипами. Также следует разнообразить описание и маркировку товаров в интернет-магазинах. Реже пишите название бренда, сайта или организации в тексте и тегах Title и Description. Используйте альтернативные хостинг-площадки и разные IP-адреса. Создавайте сайты в разных CMS, меняйте структуру и дизайн на уровне отдельных страниц. Для географического позиционирования используйте дополнительное адресное написание региона в поддомене URL: city.example.ru. Задайте регионы через Яндекс.Вебмастер, а также укажите адреса филиалов в Яндекс.Справочнике. Будьте осторожны с перелинковкой. При использовании иерархической структуры сети сайтов-сателлитов ссылки должны вести от дочернего ресурса к донору. Злоупотребление перелинковкой может привести к полной блокировке всей сети поисковиками.

При соблюдении этих несложных правил санкции со стороны Яндекс или Google по признакам аффилированности практически исключены. За дублирование сайта на торговых агрегаторах фильтры не накладываются. Если вы планируете расширить за счет этого ассортимент товаров в маркетплейсах, можете с уверенностью прибегать к этому способу.

Заключение. Есть ли плюсы у аффилиатного маркетинга

В переводе с английского «affiliate» означает «филиал, дочерняя компания, партнер». Сама по себе технология продвижения бизнеса в интернете путем создания сети взаимосвязанных и взаимозависимых сайтов-партнеров не несет в себе ничего предосудительного. Правильная маркетинговая стратегия и соблюдение определенных правил скорее принесут положительный синергетический эффект.

Прежде чем принимать решение о создании сайтов-дублей, следует тщательно взвесить все «за» и «против». Если выгоды очевидны, а ресурсы компании позволяют поддерживать уникальность контента и требования поисковых систем к оригинальности, то можно и попробовать. Во всех остальных случаях лучше не рисковать. Попасть под блокировку поисковых систем легко даже за мелкие нарушения порою не всегда понятных параметров и требований. Вернуть обратно рейтинговые места в поисковой выдаче намного затратнее и сложнее. Лучше полностью привести в порядок один сайт и гордиться им, нежели создать небрежную сетку сателлитов, которая не принесет никакой пользы, а только навредит продвижению компании в интернете.