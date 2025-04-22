Что такое анкор и зачем он нужен

Рассказываем о том, что такое анкор. Как он работает, зачем он нужен и как правильно его использовать для улучшения SEO-показателей своего сайта.

Что такое анкор?

«Анкор» – это транслитерация английского слова anchor, что в переводе означает «якорь». Под якорями в SEO и копирайтинге понимается гиперссылка, то есть кликабельный текст, нажатие на который ведет на другую веб-страницу или блок текста на этой же странице.

По сути, это ссылки. Но они нужны в тексте не только для построения маршрутов между разными страницами и сайтами, но и для создания релевантных связей между этими страницами, а также для добавления в текст дополнительных ключевых фраз.

Поэтому, в отличие от обычных ссылок, для оформления анкоров есть ряд правил, которым нужно четко следовать, чтобы они позитивно влияли на ранжирование страницы в поисковой выдаче Google и Яндекс.

Примеры оформления анкор-текста

На странице анкор выглядит как обычный текст, но со слегка измененным внешним оформлением. Оформление зависит от браузера и от того, какие стили используют разработчики конкретного ресурса.

Зачастую анкор представляет собой подчеркнутый текст синего цвета. Как и любая ссылка, если вы ее уже посещали, анкор будет подсвечен фиолетовым цветом.

Но изменить стиль оформления можно на любой другой, причем для этого достаточно отредактировать подключенный к странице CSS-файл.

В коде анкор выглядит следующим образом:

<a href="https://timeweb.ru">Какой-то анкор текст</a>

Типы анкор-текста

Анкоры отличаются используемыми ключевыми фразами.

Некоторые анкоры полностью включают в себя ключевое слово или фразу. Такой подход позволяет увеличить в тексте количество точных вхождений, «ключей». Но зачастую копирайтеры и SEO-специалисты задействуют в тексте различные вариации ключевых фраз или их части.

Также анкор-текст может представлять собой брендовое наименование или обычную ссылку. То есть гипертекст, но не скрытый в какой-то фразе, а в виде чистого URL. Например, www.apple.com вместо apple.

Есть более «классические» варианты. Например, гиперссылки с текстом «Нажми на меня!» или же адреса, скрытые за изображениями (картинки тоже становятся кликабельными).

Как правильно оформлять анкор-текст?

Как я уже сказал выше, анкоры требуют соблюдения определенных правил при оформлении. Они несложные. Главное – запомнить несколько базовых принципов и следовать им.

Соблюдайте естественный поток текста

Надо понимать, что копирайтинг – это ремесло создания естественных, легкочитаемых текстов. Поэтому добавление в текст гиперссылок должно подчиняться тем же правилам. Нельзя просто так пихать анкоры в разные участки статьи и надеяться, что это сработает.

Самый простой способ понять, стоит ли добавлять гиперссылку, – оценить, насколько легко ее туда внедрить. Если приходится тратить кучу времени на подбор ключей и выбор места для размещения анкора, то лучше вообще его не добавлять. Это работает по тому же принципу, что и взаимодействие с обычными ключами. Никто в здравом уме не будет жертвовать логикой повествования и правилами русского языка, лишь бы вместить в текст еще пару-тройку ключевых фраз.

Избегайте всего, что делает ваш текст нечитаемым или трудночитаемым.

Вписывайте анкор в контекст статьи

Даже если нужно нагнать трафика на какую-то ссылку, нельзя насильно впихивать анкоры, не соответствующие тематике. Релевантность – главный критерий качества гиперссылок.

Это касается как контента в анкоре, так и контента, скрываемого за ним. Чем крепче связь между этими элементами, тем лучше к подобным страницам будет относиться поисковик.

Не перебарщивайте с длиной

Ключевые фразы не должны быть слишком длинными. Иногда это не только усложняет написание текста, но и пагубно влияет на читаемость. А вместе с тем и на оценку сайта поисковыми роботами.

Чересчур длинные ссылки не сработают, и это несмотря на то, что технических ограничений по длине не существует.

Хорошей SEO-практикой считается использование сжатых ключей-ссылок. В идеале стоит ответить себе на два вопроса:

Как лучше всего оформить гиперссылку, чтобы она точно описывала адрес, скрывающийся за ней?

Какое слово может побудить посетителей страницы кликнуть по анкору?

Слишком короткие ссылки тоже вредят. Старайтесь включать в гипертекст как минимум два (а лучше три) слова.

Избегайте шаблонных анкор-текстов

То, что выше в статье я назвал «классическим» вариантом анкора, можно считать шаблонным. Фразы в духе «нажми на меня», «по этой ссылке», «кликните сюда» и подобные им хоть и используются довольно часто, но не несут такой пользы, как анкоры, совмещенные с ключевыми фразами.

Во-первых, это выглядит слишком вычурно. Обрывает предложение и заставляет человека обратить внимание на текст, никак не связанный с остальной статьей.

Во-вторых, бессмысленно упускать возможность использовать в анкоре ключевую фразу или какой-то другой релевантный текст, позитивно влияющий на SEO-показатели.

Маневрируйте между ключевыми фразами

Многие SEO-специалисты используют тактику равномерного распределения ключевых слов по всему тексту. Важно не концентрировать их в одном-двух абзацах. А некоторые копирайтеры и вовсе избегают размещения «ключей» даже в соседних предложениях, потому что это якобы тоже негативно сказывается на позициях страницы в поисковой выдаче.

Из-за это считается, что анкоры могут мешать корректному распределению ключевых фраз по тексту, так как часто текстом для гиперссылок выступают как раз «ключи».

Поэтому, добавляя анкоры, следите за окружающим их текстом, чтобы не допустить переизбытка ключевых слов в одном месте.

Не обманывайте пользователей

Анкор – это ссылка с каким-то названием. Например, это может быть отсылка к другой статье в виде названия продукта. Взглянув на название этой ссылки, читатель должен четко понимать, куда он попадет, если кликнет по ней.

Естественно, если анкор говорит о том, что перенесет вас на статью по смежной тематике, а на деле переадресует на какой-то сторонний ресурс или вовсе фальшивую страницу для перегонки трафика, то читатель будет разочарован. Вы подорвете его доверие. В дальнейшем он вряд ли станет положительно относиться к вашему сайту и продолжать кликать по гиперссылкам.

Четко давайте понять, что анкор кликабелен

Этот совет может показаться очевидным, но некоторые начинающие специалисты в области дизайна и верстки в своих экспериментах иногда заходят так далеко, что забывают об удобстве пользователей.

Переоформлять такие фундаментальные вещи, как внешний вид ссылок, – дурная практика. Но если уж зачем-то решили сменить стиль, то не забывайте, что он должен быть не только красивым, но и функциональным. Иначе какой смысл вставлять ссылку в текст, если пользователь не поймет, что на это слово можно нажать.

Часто задаваемые вопросы

Основные моменты мы разобрали, но на этом вопросы не заканчиваются.

Как оптимизировать анкоры?

Так же, как и другие элементы текста. Используйте названия ссылок, которые легко читаются и не имеют разночтений. Но не перебарщивайте с оптимизацией. Не используйте слишком большое количество повторяющихся ключевых фраз. В SEO очень важно поддерживать баланс, чтобы поисковые роботы адекватно реагировали на ссылки.

Действительно ли анкор-текст необходим?

Желателен. Он действительно позитивно влияет на SEO-показатели. Анкоры дают поисковым системам понять, о чем статья, которая скрывается за гиперссылкой. Анкоры официально считаются одним из ключевых сигналов для поисковиков. Это подтверждается некоторыми патентами Google.

Отсутствие анкоров многие считают дурной SEO-практикой.

Вместо заключения

На этом все. Если хотите стать более продвинутым SEO-шником или копирайтером, то используете анкоры с умом. Старайтесь использовать их часто, но не перебарщивайте. Экспериментируйте, наблюдайте за трафиком и отслеживайте влияние анкоров на динамику развития сайта.