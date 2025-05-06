Полезные статьи - Страница 9
Что такое медиаплан и как правильно его составить
Планирование играет в нашей жизни немалую роль – с его помощью люди достигают поставленных целей и добиваются успеха. Причем этот процесс присутствует буквально во всех сферах, особенно в маркетинге и рекламе. Одним из самых важных документов при создании рекламной кампании является медиаплан. Я расскажу о том, что он собой представляет и для чего нужен, приведу примеры, а еще расскажу, как его составить.Читать полностью
Что такое Git и для чего он используется
Рассказываю про Git – популярнейшую систему контроля версий для разработчиков.Читать полностью
Что такое GPU
В этой статье мы рассмотрим, что представляют собой графические процессоры (Graphics Processing Unit – GPU), принципы их работы и причины, по которым они стали важным аспектом современных технологических достижений.Читать полностью
Что такое хостинг и зачем он нужен
Поговорим о том, что такое хостинг, зачем он нужен и каких видов бывает.Читать полностью
Что такое хостинг Windows
При первичном использовании хостинга для владельца ресурса выбор ОС не столь критичен. Аренда серверного пространства с предустановленной операционкой на базе Linux вовсе не означает, что вам придется нанимать программиста или вникать в сложности работы с терминалом и командными строками. Достаточно подключить пакет управляемого хостинга, и все обязанности по настройке и поддержанию работоспособности сервера будут на стороне провайдера. Если есть необходимость в стопроцентном контроле, следует остановиться на неуправляемом хостинге с правами root-доступа. В этом случае выбор между Windows и Linux зависит от предпочтений вашего веб-администратора и параметров взаимодействия с локальным ПО.Читать полностью
Обзор языка разметки HTML для новичков
С аббревиатурой HTML сталкиваются специалисты, которым по роду деятельности приходится делать сайты, наполнять их контентом и продвигать в поисковых системах. Копирайтеры используют этот язык для форматирования текстов и таблиц, а SEO-специалисты с его помощью подключают виджеты и системы аналитики.Читать полностью
Что такое мета-теги
Мета-теги представляют собой специальные элементы HTML-кода веб-страницы. От того, насколько корректно они заполнены, зависит, как успешно будет развиваться ваш ресурс. А их отсутствие может отрицательно сказаться на ранжировании сайта в поисковиках. В этом материале поговорим, что такое мета-теги, где они должны располагаться и как их правильно заполнять.Читать полностью
Что такое микроразметка
В этой статье мы рассмотрим основные стандарты и принципы работы микроразметки, а также расскажем, как ее правильно использовать для улучшения SEO-показателей вашего сайта.Читать полностью
Что такое нативная реклама
Вокруг нас много информационного шума, поэтому рекламировать товары привычными способами становится все труднее. Рекламисты постоянно изобретают новые методы, но остается один, традиционный, который во всем этом потоке не теряет своей актуальности. Речь идет о нативной рекламе. В этой статье я расскажу о том, что это такое, «с чем ее едят» и приведу несколько удачных примеров использования.Читать полностью