Полезные статьи - Страница 9

При первичном использовании хостинга для владельца ресурса выбор ОС не столь критичен. Аренда серверного пространства с предустановленной операционкой на базе Linux вовсе не означает, что вам придется нанимать программиста или вникать в сложности работы с терминалом и командными строками. Достаточно подключить пакет управляемого хостинга, и все обязанности по настройке и поддержанию работоспособности сервера будут на стороне провайдера. Если есть необходимость в стопроцентном контроле, следует остановиться на неуправляемом хостинге с правами root-доступа. В этом случае выбор между Windows и Linux зависит от предпочтений вашего веб-администратора и параметров взаимодействия с локальным ПО.