CPC в рекламе: сферы применения, формула расчета и настройка

Ранее я рассказывала о метриках CPA и CPO. На этот раз речь пойдет о модели CPC.

Я расскажу, что она собой представляет, как работает, где используется и по какой формуле рассчитывается.

Что такое CPC

CPC с английского расшифровывается как cost per click, что в буквальном переводе означает «цена за клик». Это одна из самых популярных моделей оплаты рекламы в интернете. CPC позволяет определить эффективность рекламного объявления по следующим параметрам:

Максимальные ставки за клик. Окупаемость при размещении баннера. Оптимальный формат рекламного блока – фото, видео или текст. Позиции контекстной рекламы в поисковых системах. Качество контента в объявлении. Конверсия сайта.

Как работает CPC-реклама

Две рабочие модели CPC – фиксированная и аукционная цены. В первом случае стоимость каждого клика заранее согласовывается между рекламодателем и рекламораспространителем. Вторая форма оплаты наиболее популярна, ведь в ней рекламодатель может установить минимальную стоимость клика. В то же время средняя ставка зависит от сферы бизнеса и уровня конкуренции на рынке.

Если подробнее: каждый раз перед началом показа в системе запускается внутренний аукцион. На данном этапе все объявления сортируются по установленной рекламодателем стоимости. Чем выше ставка и качественнее рекламное объявление, тем больше вероятность, что оно пройдет контроль и отобразится в желаемой позиции.

Объявление показывается каждый раз, когда пользователь вводит в поисковике одно из ключевых слов, с которым связано объявление. При этом оплата идет не за показы, а за переходы по ссылке или нажатия на баннер.

На данный показатель влияет уровень конкурентности по указанным ключевым запросам и фразам, характеристики объявления, а именно его релевантность запросу и CTR, время и дата размещения, а также соответствие целевой страницы содержимому объявления.

Где используется данная модель

Показатель CPC в основном используется в контекстной рекламе, но на этом дело не ограничивается.

Контекстная реклама в поисковых системах. В данном случае объявления можно продвигать тремя способами: спецразмещение, обеспечивающее размещение над всеми результатами выдачи; гарантированные показы под выдачей на первой странице; динамические показы на второй и последующей страницах. Большую часть трафика, конечно же, получают первые два варианта.

КМС (Google) и РСЯ (Яндекс). Тут уже вы создаете рекламу на одной из указанных систем, а демонстрация объявления производится на сайтах, соответствующих вашей тематике и ключевым запросам. В большинстве случаев при подобном размещении CPC не играет особой роли, а оплата производится скорее за показы объявлений, нежели за действия. Соответственно, тут чаще используется модель CPM.

Ремаркетинг. Этот способ схож с КМС и РСЯ, только работает несколько иначе. В ремаркетинге вы привлекаете тех пользователей, которые ранее интересовались вашей компанией, производимыми товарами или услугами. Возможно, они ранее оставляли у вас заявки, заказывали товар или переходили по ссылкам. Тут уже, помимо CPC, могут применяться и другие модели, например CPM и CPA.

Плюсы и минусы CPC

Основной плюс этой модели расчета заключается в том, что по объявлению или ссылке в основном кликают заинтересованные пользователи, соответственно, рекламный бюджет при таком сценарии тратится эффективно, особенно если сравнивать эту модель с CPM. Но тут же есть существенный минус – то, что пользователь заинтересован, еще не значит, что он приобретет ваш товар или услугу. Плюс стоимость кликов значительно выше в сравнении с теми же показами.

Можно точно определить свою целевую аудиторию и собрать больше данных о ней, посмотрев итоговую статистику по проведенной рекламной кампании. Этот тип расчета также помогает оценить, насколько эффективен тот или иной блок.

Чем отличаются CPC, CPM и CPA

Как мы уже поняли, в случае с CPC оплата производится за клики по баннеру или ссылке за весь период проведения рекламной кампании.

CPA отличается тем, что плата устанавливается за завершенное целевое действие, например добавление товара в корзину, заполнение формы, отправку заявки на звонок и так далее. Эта модель используется во многих сферах маркетинга, однако чаще всего встречается в партнерских сетях, платформах Google Ads и Яндекс.Директ, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.

CPM же предполагает оплату за 1000 просмотров. Модель направлена скорее на формирование имиджа и информирование аудитории о компании или продукте. Плюс это один из самых дешевых видов рекламы. В то же время он малоэффективен для продажи или совершения целевых действий. По такой модели чаще работают интернет-СМИ, социальные сети, блоги, а также сайты-партнеры, предлагающие размещение баннеров.

Как посчитать CPC

Формула расчета показателя CPC такова:

CPC = Расходы на рекламу/количество кликов

Приведу парочку примеров.

Вы размещаете контекстную рекламу в поисковой системе Google (допустим, по гарантированным показам) и устанавливаете бюджет в 20 000 рублей. По итогу проведения рекламной кампании вышло 2 400 кликов. Итак, беремся рассчитывать стоимость клика, и у нас вырисовывается такая картина: CPC = 20 000 / 2 400 = 8.3 рубля​ (эффективный показатель, к слову). Через РСЯ рекламодатель размещает блок на тематических сайтах, и это обходится вам в 9 000 рублей. По нему кликают 750 раз. В таком случае расчет CPC будет вот такой: CPC = 9 000 / 750 = 12 рублей.

Как настроить CPC-рекламу

Чтобы получить максимально рентабельную рекламу по указанной модели, необходимо придерживаться нескольких правил:

Исследуйте рынок и установите четкие цели для рекламной кампании. Постарайтесь точно определить целевую аудиторию и тщательно изучить стратегию конкурентов.

Определите способы отслеживания эффективности кампании. А именно – установите порог, при котором будет виден положительный или отрицательный результат. Так вы будете готовы к возможным неприятностям, например, если объявление будет неуспешно. В такие моменты можно скорректировать некоторые параметры, выбрать новые инструменты или вовсе отказаться от выбранного способа продвижения, если он оказался неэффективным.

Проведите настройку вручную. В Яндекс.Директ и Google Ads предусмотрена возможность автоматической настройки. Это удобно, но во многих случаях может оказаться невыгодно. В такой настройке часто не учитывается география продвижения, аудитория, конкуренция, особенности продукта. Постарайтесь самостоятельно установить все указанные параметры и не рассчитывайте на автоматику.

Используйте ремаркетинг. Во-первых, те люди, что ранее взаимодействовали с вашей компанией, вполне охотно сделают это и повторно, особенно если у вас есть интересное предложение и правильно сформулированное объявление. Во-вторых, вы потратите меньше времени на определение аудитории и тщательную настройку, ведь все характеристики уже есть на руках.

Не стоит забывать о необходимости добавления UTM-меток. С их помощью в аналитических сервисах типа Google Analytics можно получить подробную информацию о трафике.

Стоимостью кликов можно управлять, и делается это при помощи следующих способов:

Ограничение цены перехода по всем ключевым запросам или объявлениям. При желании можно установить минимальный и максимальный порог расходов на всю рекламную кампанию.

Использование корректировки стоимости перехода в зависимости от времени суток.

Обновление ставок должно происходить как можно чаще, например раз в час, 45, 30 или 15 минут.

Выставление настроек стратегии рекламной площадки для удержания объявления на желаемой позиции по важным ключевым запросам.

Оптимизация контекстных объявлений, отслеживание качества контента и CTR. Помните, что параметры объявлений можно менять в ходе размещения рекламного блока. И если что-то пойдет не так, вы сможете сразу же изменить определенные параметры в объявлении.

Выводы

Модель CPC очень популярна, однако в тех сферах, где конкуренция высока, стоимость клика может быть слишком большой. Чтобы выйти в плюс, придется приложить немало усилий. Помните, что цена клика зависит в основном от характеристик объявления – здесь важен правильный подбор ключевых фраз, создание привлекательных креативов, интересных текстов и многое другое.

Экспериментируйте, настраивайте объявления, не прекращайте работать с объявлением, и тогда вы добьетесь максимально эффективных результатов!