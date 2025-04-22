Биддер: что это, как работает и зачем он нужен

Бид-менеджер или биддер – это специальная программа, которая автоматически контролирует и назначает ставки в Яндекс Директе и Google Ads. Такая программная система, название которой происходит от английского слова bid – ставка, избавляет рекламодателя при работе с контекстной рекламой от необходимости постоянно следить за условиями аукциона и вручную повышать или понижать ставки в рекламных объявлениях, чтобы они сохранялись на определенных позициях.

В этом материале рассмотрим, как работает биддер ставок и каковы его преимущества, также перечислим популярные сервисы для автоматического управления ставками.

Биддер – как он работает

Биддер помогает эффективно управлять бюджетом рекламных кампаний: программа периодически, с заданной пользователем частотой запросов, подключается по API к Яндекс Директу или Google AdWords для запроса статистики кампании, ставки и актуальной стоимости клика, после чего самостоятельно проводит корректировку ставки.

Бид-менеджер производит установку ставки за переход пользователя на сайт по заранее настроенному алгоритму. Например, если вы хотите показывать свое рекламное объявление вверху страницы, однако не готовы тратить больше 30 руб. за переход пользователя на свой сайт, биддер проверит необходимую ставку через указанный промежуток времени и выставит самую оптимальную, без превышения вашего лимита. Таким образом, вы сможете поддерживать необходимую позицию в поисковой системе, не сливая впустую бюджет и не перегревая рынок.

Цена клика меняется по нескольку раз в сутки и прямо зависит от количества рекламодателей, желающих разместить объявления по определенному запросу. Эти объявления конкурируют за место, занимаемое в рекламной выдаче. Чем их больше, тем сильнее увеличивается цена. Автоматический биддер сам двигает ставки в нужную сторону, что дает возможность показывать рекламу по оптимальной стоимости за клик, экономит время и бюджет рекламодателя.

Бид-менеджер помогает заработать нужный объем трафика, максимум кликов для рекламной кампании, получить клики по минимально возможной цене и удержать нужную вам позицию в рекламной выдаче.

Чем больше будет желающих разместить рекламное объявление по какому-то запросу, тем выше поднимется стоимость. Бид-менеджер эффективнее, чем ручное управление рекламными ставками, так как он способен реагировать гораздо быстрее и может работать круглосуточно, проверяя ставки через каждые четверть часа, раз в час или с другой нужной частотой. С помощью таких программных систем один менеджер с легкостью может управлять несколькими рекламными кампаниями. Особенно это полезно тем, кто рекламирует различную продукцию во многих регионах.

Возможности и преимущества биддеров

Использование бид-менеджера дает ряд преимуществ перед ручным изменением ставки, а также выставлением в сервисе контекстной рекламы автоматического назначения ставок. Использование биддеров позволяет:

Экономить время и автоматизировать рутинную работу . При ручной настройке пользователю приходится совершать множество многочасовых однообразных действий. Бид-менеджер выполняет все нужные манипуляции без вашего участия, вам не придется постоянно проверять состояние аукциона и корректировать ставки.

. При ручной настройке пользователю приходится совершать множество многочасовых однообразных действий. Бид-менеджер выполняет все нужные манипуляции без вашего участия, вам не придется постоянно проверять состояние аукциона и корректировать ставки. Непрерывно контролировать цену . Вручную отслеживать каждое изменение ставки практически невозможно, но биддер умеет самостоятельно вносить корректировки с периодичностью до 5 минут.

. Вручную отслеживать каждое изменение ставки практически невозможно, но биддер умеет самостоятельно вносить корректировки с периодичностью до 5 минут. Эффективно распределять бюджеты и экономить на кликах. Программа автоматически установит оптимальную ставку в любой момент существования рекламной кампании и тем самым защитит рекламный бюджет от больших потерь. Моментальное реагирование на смену ставок исключит переплату при выходе ваших конкурентов с аукциона, а при его разогреве биддер повысит ставку на минимально возможную сумму, что тяжело выполнить при ручном управлении.

Устанавливать объявления на заданную позицию и удерживать ее . Бид-менеджер помогает занять определенную позицию и держаться ее, не прибегая к ручному вмешательству, поддерживая высокий уровень кликабельности. Нахождение объявления на выгодных местах обеспечит необходимый вам объем трафика.

. Бид-менеджер помогает занять определенную позицию и держаться ее, не прибегая к ручному вмешательству, поддерживая высокий уровень кликабельности. Нахождение объявления на выгодных местах обеспечит необходимый вам объем трафика. Скрыть максимальную ставку . Предел цены вы задаете в бид-менеджере, а не в самом рекламном кабинете.

. Предел цены вы задаете в бид-менеджере, а не в самом рекламном кабинете. Повысить эффективность рекламы . Некоторые программные системы управляют ставками по конверсии, CPC, CPO/CPA и прочим показателям, за счет чего обеспечивают больше лидов при одинаковом рекламном бюджете.

. Некоторые программные системы управляют ставками по конверсии, CPC, CPO/CPA и прочим показателям, за счет чего обеспечивают больше лидов при одинаковом рекламном бюджете. Биддер для Директа удерживает и увеличивает CTR, что не позволяет объявлению упасть в выдаче и потерять CTR.

Кроме того, практически все биддеры не только умеют самостоятельно управлять ставками, но и помогут автоматизировать иные аспекты ведения рекламных кампаний. Разработчики бид-менеджеров предоставляют возможность одновременно управлять неограниченным количеством кампаний и задавать собственные алгоритмы.

Бид-менеджеры стабилизируют рекламную кампанию, помогают избегать провалов и быстрого расхода бюджета. Большинство биддеров быстро и легко настраиваются, вам будет достаточно правильно выставить настройки системы один раз, и она будет работать столько, сколько потребуется.

Популярные бид-менеджеры

Существует множество платформ для автоматизации процесса управления контекстной рекламой. Среди них есть как платные продукты с широкими возможностями, так и бесплатные сервисы с более скромным функционалом. У многих платных программ имеется пробный период, позволяющий протестировать систему перед покупкой.

Click.ru – этот инструмент подходит для профессионалов в области контекстной и таргетированной рекламы, а также небольших рекламных агентств, фрилансеров и маркетологов, которым требуется автоматизировать некоторые аспекты своей работы. Для ознакомления с возможностями сервиса разработчики предлагают перейти в демо-аккаунт, где можно посмотреть все инструменты, наполненные реальными данными.

eLama – популярная российская система, предназначенная для контекстной рекламы и социальных сетей. В этом бид-менеджере предусмотрено два режима работы: ограниченный бесплатный и расширенный платный. У всех рекламодателей есть возможность работать с eLama бесплатно в течение 45 дней после регистрации в сервисе. По окончании этого срока, чтобы продолжить бесплатное использование, можно выбрать тариф с ограничениями – Basic (он предусматривает обновление ставок только для 1 кампании в Яндекс Директе и 1 кампании в Google Ads), или перейти на платный тариф Optimal с полным функционалом.

K50 – этот платный сервис будет хорошим решением для крупных рекламодателей и специалистов. Он предлагает широкий функционал: наглядную визуализацию отчетов, прогнозирование конверсии, анализ ключевых слов, генерацию объявлений по каждому товару, глубокую аналитику и многое другое. Встроенный конструктор правил позволяет создавать любые сценарии управления рекламой, идеально подходящие для решения ваших задач.

Также в числе популярных бид-менеджеров можно назвать такие сервисы: Alytics, Aori, Garpun, Origami, Calltouch, Yagla, Топвизор, MyMarilyn, AnData, Roistat, Автопилот и биддер Директ Автомат.