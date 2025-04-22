Что такое контент-маркетинг

Как и любая другая сфера, маркетинг со временем адаптируется под психологию клиента. «Сопротивляемость» покупателей растет, доверие к новым брендам в интернете падает, но решить эти проблемы поможет работа с контентом. Даже если вы слышите об этом понятии впервые, возможно, вы уже неосознанно применяете его в своем бизнесе.

Технология контент-маркетинга предполагает привлечение покупателей с помощью создания уникального и полезного наполнения для сайта и социальных сетей бренда. Для этого используется сразу несколько инструментов:

продвижение публикаций;

формирование контент-плана;

поиск тем;

работа с аудиторией.

Прежде всего, столкнувшись с проблемой, любой потенциальный покупатель ищет информацию о ее решении. В данный момент он не знает о ваших услугах, товарах, конкурентных преимуществах и ценах. Предварительно изучив аудиторию, вы сможете начать «говорить с ней на одном языке», понимая ее боли и потребности, тем самым мотивируя к совершению целевого действия.

А еще, контент-маркетинг – это…

Повышение уровня доверия и узнаваемости

И это происходит без «работы на бренд» напрямую. «Генерируя» полезную информацию, в глазах конкурентов и потребителя вы станете авторитетным экспертом.

Клиенты не любят, когда им указывают, что делать. Примитивное «впаривание» продукции не вызывает доверия – оставьте им возможность принимать решения самостоятельно. Формируя доверительные отношения с покупателями, вы выстроите с ними долгосрочные и продуктивные отношения. О вас будут говорить, ваш бренд будут рекомендовать и обсуждать.

Клиент ищет решение своей проблемы – вы предлагаете его, ненавязчиво описывая свои преимущества. Чтобы дать целевой аудитории сделать собственный выбор, важно, чтобы она наткнулась на информацию о вашем бренде в нужном месте и в нужное время. И если продукция или услуги действительно «лучшие на рынке», этот выбор будет сделан в пользу вас.

Главное условие для этого – качественная информация и оригинальная подача. Экспертные статьи не побуждают пользователя искать дополнительные материалы где-то еще, ведь он получает полный ответ на свой вопрос. Беспроигрышный вариант – начать с теории, подтвердить свою авторитетность примерами и кейсами, а в конце материала поделиться советами или тонкостями (например, в виде чек-листа).

«Свернуть» с пути интернет-маркетинга, единожды заполнив сайт статьями и забыв про него, не получится – придется писать постоянно. Темы можно «заимствовать» у зарубежных конкурентов или опираться полностью на личный опыт. При этом материалы должны быть уникальными.

Экономия рекламных бюджетов

Классические способы рекламы требуют гораздо больших денежных затрат, а в случае с контент-маркетингом все работает «на вас». Не секрет, что поисковые системы лучше воспринимают естественные публикации без обилия ключевых слов и применения устаревших SEO-приемов. «Понравиться» роботам помогут:

правильно заполненные поля title, description и keywords;

высокая уникальность текстов;

наличие перелинковки, блоков внимания, цитат, оригинальных иллюстраций;

понятные семантические ссылки на страницы сайта.

Количество продвигаемых запросов растет пропорционально наполнению сайта. Чем естественнее будут ссылки, тем лучше будут позиции в выдаче поисковых систем. Грубые приемы сеошников (например, закупка ссылочной массы) на этот показатель практически не влияют – поисковики давно научились их распознавать и совсем не жалуют.

На начальных этапах можно обойтись бесплатными способами продвижения материалов: сотрудничая с тематическими и новостными медиа, делая «посевы» на форумах, обмениваясь публикациями с партнерами, используя личные профили в социальных сетях. Это настоящая «панацея» для небольших фирм с ограниченным бюджетом.

Ваше предложение может «проскочить» мимо поля зрения клиента, ведь ежедневно он получает тысячи рекламных объявлений. Для достижения оптимальных результатов рекомендую сочетать бесплатные каналы с закупкой рекламы на различных нишевых ресурсах, в социальных сетях и поисковиках.

Двусторонняя связь с ЦА

Привлекая естественный поисковый трафик и увеличивая количество ссылок с помощью распространения контента, не становитесь «бездушным коммерческим аккаунтом». Идете в социальные сети и создаете контент-рассылки? Тогда обязательно собирайте обратную связь.

Анализируйте отзывы на площадках, мониторьте упоминания аккаунтов своего бренда в социальных сетях, новостных изданиях и на форумах. По возможности отвечайте на вопросы клиентов в комментариях и личных сообщениях (а они будут появляться даже тогда, когда кажется, что вы уместили в материал всю возможную информацию по выбранной теме).

Теперь ваша аудитория «как на ладони», и она должна чувствовать ваше участие, понимать, что вы с ней «на одной волне» и хотите помочь в решении проблем.

С чего начать контент-маркетинг?

Запуск контент-маркетинга с нуля без медиа-стратегии невозможен. Даже несмотря на то, что для внедрения его в проект не нужно сразу набирать отдельный штат, отказ от планирования приведет к слабым (а то и вовсе отсутствующим) результатам.

Создание положительного имиджа компании среди потребителей состоит из трех шагов:

анализа аудитории;

выбора площадок для размещения и рекламных каналов;

создания контента.

Кто ваша целевая аудитория? Публикуемые вами материалы должны зависеть от нескольких параметров: это региональность, социальные характеристики клиента, уровень его дохода, модель потребления и отношение к лидерам мнений. Перечисленные сведения помогут определиться с выбором площадки и стилем изложения информации.

Какова цель медиа-стратегии? Вы хотите увеличить количество подписчиков или улучить посещаемость сайта? Может быть, сформировать вокруг компании лояльное сообщество? Отталкиваясь от этих вопросов, определитесь с графиком выхода публикаций и перечнем основных тем.

Какие материалы вы хотите размещать? Ядро блога (сайта, аккаунта…) делится сразу на три направления – материалы для улучшения узнаваемости, для повышения экспертности и для привлечения новых читателей. Чередуя их, можно постепенно «обрастать» подписчиками, которые будут продвигать ваш проект естественно и самостоятельно.

Как часто вы планируете публиковать статьи? График публикаций зависит от того, будете ли вы нанимать специалистов на аутсорс или займетесь наполнением своими силами. Желательно, чтобы материалы выходили примерно в одно и то же время каждые несколько дней. Например, для социальных сетей идеальным временем публикации считается 8-10 часов утра, так как в это время люди едут на работу или учебу, в дороге листая ленту.

Остается лишь запустить проект и начать длительную работу по его реализации, «по ходу дела» внося корректировки в зависимости от реакции публики.

Контент-план, соответствующий целям компании и делающий «акцент» на разнообразие, – главный секрет успеха вашей маркетинговой кампании. Рассказывайте и демонстрируйте, а не навязывайте и упрашивайте.